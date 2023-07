Une nouvelle ligne d'autobus à temps pour le retour en classe

MIRABEL, QC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, exo et la Ville de Mirabel annoncent une nouvelle ligne d'autobus est-ouest qui reliera le secteur de Saint-Augustin à la gare de Sainte-Thérèse et au Collège Lionel-Groulx dès le 21 août prochain. Cette ligne, qui portera le numéro 243, facilitera les trajets de nombreux étudiants et travailleurs, sera en service du lundi au vendredi de 6 h à 23 h 15 et comptera une trentaine d'arrêts.

Fréquence de la ligne 243 selon l'heure de la journée

6 h à 9 h 9 h à 15 h 15 h à 19 h 19 h à 23 h 15 Lundi au vendredi aux 30 minutes aux 60 minutes aux 30 minutes aux 60 minutes

Weekend et jours

fériés Pas de service de la ligne 243. Le secteur Saint-Augustin sera alors desservi par la ligne 14 du taxi collectif.

L'ajout de cette ligne découle d'une collaboration étroite entre exo et la Ville de Mirabel qui ont constaté la croissance particulièrement rapide du secteur Saint-Augustin sur le vaste territoire de la municipalité. Le trajet de la 243 a été stratégiquement conçu pour relier ce secteur en pleine expansion à un pôle éducatif et à une gare qui donne accès au centre-ville de Montréal avec 25 allers-retours chaque jour de semaine. En travaillant conjointement à la recherche de solutions pour optimiser le transport en commun, la Ville de Mirabel et exo proposent aux citoyens et usagers des moyens supplémentaires pour réduire leur empreinte écologique.

« La Ville est très heureuse qu'exo ait pris la décision d'ajouter un circuit d'autobus pour desservir le secteur de Saint-Augustin. Ce service tant attendu facilitera le déplacement de nombreux travailleurs et étudiants qui gravitent dans ce secteur en plein développement. Je ne peux que me réjouir de cette nouvelle qui sera profitable pour les Mirabellois, les entreprises et les employés qui bénéficieront désormais d'une alternative en matière de transport. L'arrivée de cette nouvelle ligne est une victoire majeure, considérant la complexité de créer une offre de transport pour un territoire décentralisé comme celui de Mirabel avec ses nombreux secteurs éloignés les uns des autres. Avec la collaboration précieuse d'exo, nous avons surmonté ces grands défis et adapté la desserte aux besoins changeants de nos résidents », indique le maire, Patrick Charbonneau.

« Exo est fier d'être partenaire du développement des communautés qu'il dessert. Avec l'ajout de la ligne d'autobus 243 pour bonifier le service de taxis collectifs déjà en place, exo rend disponible aux Mirabellois un moyen de transport efficace et convivial qui améliorera grandement leur mobilité de tous les jours. Pouvoir se déplacer avec encore plus de facilité vers le CÉGEP et la gare devrait encourager les citoyens à adopter nos transports collectifs », ajoute Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Engagement clients, partenaires et Innovation en mobilité chez exo.

Pour les horaires de la ligne 243 et pour obtenir plus d'information sur le réseau d'exo desservant les Laurentides, vous pouvez consulter le site web exo.quebec. Pour en savoir plus sur la refonte du réseau d'autobus en cours, cliquez ici.

À propos de la Ville de Mirabel

Située à une vingtaine de kilomètres au nord de Montréal, Mirabel compte près de 65 000 habitants et elle est l'une des plus vastes municipalités du Québec. Elle couvre au total une superficie de 486 km2. Son positionnement géographique lui confère une identité particulière avec un territoire à la fois rural, avec environ 87 % de terres agricoles, et urbain, facilement accessible par les principales autoroutes provinciales.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 235 lignes d'autobus et 85 lignes de transport collectif par automobile.

