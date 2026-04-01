Une nouvelle initiative pour soutenir les entreprises engagées envers la biodiversité

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la conclusion d'une entente avec le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD) pour soutenir les entreprises québécoises qui souhaitent améliorer leurs actions en matière de conservation de la biodiversité. Grâce à ce partenariat, une nouvelle thématique touchant la biodiversité sera ajoutée au Fonds Écoleader.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette.

Concrètement, cette enveloppe de 5,7 M$ permettra aux entreprises québécoises de déposer des projets en faveur de la biodiversité dans le cadre du Fonds Écoleader. Elles pourront ainsi obtenir l'aide d'experts pour intégrer la biodiversité dans la planification de leurs activités et dans leur passage à l'action. Cette démarche contribuera à améliorer leur performance économique, tout en réduisant les risques pour leurs opérations et pour les milieux naturels.

Citations :

« Le Québec se distingue par sa biodiversité exceptionnelle, essentielle au fonctionnement de nos écosystèmes et au dynamisme de notre économie. Les entreprises dépendent, à divers degrés, des services que la nature nous fournit. Il devient donc indispensable d'intégrer la biodiversité aux pratiques d'affaires afin de protéger notre patrimoine naturel et de soutenir un Québec vert et prospère. En appuyant cette initiative, notre gouvernement veut donner aux entreprises les moyens de mieux comprendre cet enjeu et de passer à l'action. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Depuis 2018, le FAQDD intervient dans le soutien aux entreprises par le biais du Fonds Écoleader, un programme qui a fait ses preuves en aidant des milliers d'entre elles dans leurs démarches en matière d'écoresponsabilité. Nous nous engageons à mettre à profit cette expérience, de même que tous les outils que nous avons conçus et le réseau d'experts que nous avons consolidé, pour générer un maximum d'impact avec cette enveloppe. Les entreprises veulent faire leur part, mais elles ont besoin d'aide. C'est exactement ce que nous allons leur offrir ».

Nicolas Girard, directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable

Faits saillants :

Une subvention maximale de 5 725 353 $ au cours des exercices financiers 2025-2026 à 2027-2028 est accordée au Fonds d'action québécois pour le développement durable dans le cadre de cette entente, qui s'inscrit dans la mise en œuvre des engagements du Plan nature 2030 pour protéger la biodiversité.

Cette initiative vise à répondre à la cible 10 du Plan nature 2030, qui consiste à aider les entreprises et les investisseurs à agir en faveur de la biodiversité.

Le Fonds Écoleader - Biodiversité sera disponible au printemps 2026.

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Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs