Une nouvelle fromagerie donne un coup de pouce économique à Sorel-Tracy et aux producteurs laitiers du Québec

SOREL-TRACY, QC, le 3 mars 2021 /CNW/ - Les transformateurs laitiers du Canada sont essentiels à la vitalité des exploitations agricoles et des régions rurales de l'ensemble du pays. Ils constituent le moteur de l'économie et fournissent des produits de grande qualité aux Canadiens, même s'ils doivent faire face aux difficultés liées à la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a fait valoir un investissement pouvant s'élever à 5 millions de dollars pour aider l'entreprise Fromageries Bel Canada à bâtir la première usine de Mini Babybel® au Canada à Sorel-Tracy, au Québec. La ministre a souligné le financement lors d'une visite virtuelle des installations.

Le fromage Mini Babybel était auparavant fabriqué dans l'Union européenne ou aux États-Unis, à partir de lait non canadien. Maintenant, il sera fabriqué à Sorel-Tracy, à partir de lait provenant à 100 % de la région.

L'investissement, financé dans le cadre du programme Agri-Innover, a contribué à la construction et au déploiement de nouvelles technologies comme des chaînes de moulage et de paraffinage, et un système de contrôle de la qualité. On s'attend à ce que l'usine augmente la demande de lait canadien de 39 millions de litres par année et crée plus de 140 emplois à temps plein dans la région de Sorel-Tracy.

« Bel Canada c'est une magnifique histoire d'investissement étranger et de transfert de savoir-faire qui permet de faire croître et de diversifier la production de fromages déjà très populaires, dorénavant faits avec du lait de chez nous. Ce faisant, leur plus récente usine de transformation alimentaire contribue à la vitalité économique de la région de Sorel-Tracy, la création de bons emplois, l'augmentation de la demande de lait canadien ainsi qu'à notre sécurité alimentaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est avec une grande fierté que nous avons accueilli le soutien financier du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Cette aide financière nous a permis de mener à bien un projet porteur pour la construction d'une usine à la fine pointe de la technologie. La construction de celle-ci représente, non seulement une excellente nouvelle pour le secteur laitier canadien, mais également pour l'économie québécoise régionale. Ce sont près de 140 emplois locaux de qualité qui ont été créés grâce à ce projet. L'usine sera entièrement dédiée à la production de Mini Babybel et nous permet de fournir tout le marché canadien. Nous continuerons d'affirmer notre empreinte sur l'industrie laitière québécoise et canadienne tout en participant au rayonnement économique de nos belles régions québécoises. »

- Cristine Laforest, directrice générale de Fromageries Bel Canada

Le financement du programme Agri-innovation pouvant atteindre 5 millions de dollars, s'ajoute à la contribution fédérale de 2,7 millions de dollars versée en 2018 par Développement économique Canada pour les régions du Québec.

pour les régions du Québec. Le programme Agri-innover vise à accélérer la commercialisation, l'adoption ou la démonstration de produits, de technologies, de procédés ou de services novateurs qui rehaussent la compétitivité et la durabilité du secteur.

Le programme Agri-innover fait partie du Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement quinquennal (2018-2023) de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

En 2019, le Canada comptait près de 500 transformateurs laitiers, dont environ 190 au Québec. Les transformateurs laitiers du Québec représentaient 30 % des ventes totales de produits laitiers, soit près de 4,47 milliards de dollars par année et la création de plus de 10 000 emplois directs.

comptait près de 500 transformateurs laitiers, dont environ 190 au Québec. Les transformateurs laitiers du Québec représentaient 30 % des ventes totales de produits laitiers, soit près de 4,47 milliards de dollars par année et la création de plus de 10 000 emplois directs. Fromageries Bel Canada a créé sa filiale en 2005. Cela a permis de développer les activités du groupe à travers le Canada et d'élaborer une stratégie de production locale.

et d'élaborer une stratégie de production locale. L'usine Mini Babybel® située à Sorel-Tracy est opérationnelle depuis août 2020.

