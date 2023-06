Une nouvelle formation en enseignement primaire pour l'Université du Québec à Montréal

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, se réjouit de la mise en place d'un projet-pilote de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui a pour objectif de répondre aux besoins de formation du personnel enseignant non légalement qualifié du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI). Conjuguant l'accompagnement en communauté de praticiens avec un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en éducation préscolaire et enseignement primaire, ce projet-pilote vise notamment le développement des 13 compétences professionnelles du personnel enseignant.

La formation, qui s'adresse uniquement au personnel non légalement qualifié du CSSPI qui possède un baccalauréat, débutera dès août prochain. Pour y avoir accès, les personnes intéressées doivent être recommandées par leur employeur. Cette formation pourrait, sous réserve des démarches légales et réglementaires applicables, mener à l'obtention d'une autorisation d'enseigner.

Rappelons que cette initiative se veut une réponse à la priorité énoncée par le ministre en janvier 2023 visant à offrir plus d'options et davantage de flexibilité aux personnes désirant se former à l'enseignement.

Citation :

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les élèves et le personnel du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. Les personnes non légalement qualifiées qui y enseignent pourront compter sur une formation adaptée à leur réalité. Ce projet-pilote est prometteur et je tiens à remercier encore une fois le réseau de l'enseignement supérieur et le réseau de l'éducation de travailler en collaboration pour trouver des solutions créatives et flexibles à la pénurie de main-d'œuvre. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse du ministre de l'Éducation, 418 670-5939, [email protected]