CALGARY, AB, le 5 avril 2024 /CNW/ - Tout le monde mérite de réussir. Toutefois, aujourd'hui, un trop grand nombre de Canadiens, en particulier les millénariaux et les membres de la génération Z, ne sont pas récompensés pour leur travail acharné comme l'ont été les générations précédentes. Leur chèque de paie ne suit pas l'augmentation des coûts, et il leur semble de plus en plus difficile d'épargner suffisamment. Il faut que ça change. Chaque génération devrait avoir une chance équitable de réussir.

À l'heure actuelle, le logement est l'une des principales sources de préoccupation des gens. Les jeunes Canadiens sont plus nombreux que jamais à louer et ils ne peuvent plus se permettre de rester dans leur communauté. Les familles ont du mal à se trouver un bon endroit où s'établir. Les personnes âgées, quant à elles, sont contraintes d'emménager dans un logement plus petit. Il coûte trop cher de construire des logements et il faut trop de temps pour mener à bien les projets. Nous avons déjà pris des mesures ambitieuses pour construire plus de logements plus rapidement, améliorer l'accès au logement et rendre le logement plus abordable, et nous savons qu'il reste encore du travail à faire.

Nous devons construire plus de logements au Canada, et nous devons le faire comme jamais auparavant. Notre pays se doit de construire des logements abordables d'une manière plus intelligente et plus rapide pour les Canadiens. Pour ce faire, nous devons investir dans des idées et des technologies comme les usines de logements préfabriqués, la production de bois massif, le panneautage, l'impression 3D et les catalogues de conceptions de logements préapprouvées.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une série d'investissements totalisant plus de 600 millions de dollars afin qu'il soit plus facile et moins coûteux de construire plus de logements, plus rapidement.

Ces mesures figurent dans le Budget 2024 qui sera déposé prochainement. Elles comprennent notamment :

Le lancement d'un nouveau Fonds pour l'innovation et la technologie en construction résidentielle, d'une valeur de 50 millions de dollars, qui permettra de mobiliser 150 millions de dollars supplémentaires auprès du secteur privé et d'autres ordres de gouvernement en vue d'accroître, de commercialiser et de promouvoir l'adoption de technologies et de matériaux de construction innovateurs, comme les maisons modulaires et préfabriquées. Le Fonds sera dirigé par Fabrication de prochaine génération du Canada , l'une des Grappes d'innovation mondiales du Canada .

L'octroi de 50 millions de dollars aux agences de développement régional du pays pour moderniser et accélérer la construction de logements. Cet investissement s'appuie sur le succès de dizaines de projets innovateurs qui ont déjà reçu un financement et qui sont menés un peu partout au pays, y compris ceux visant à moderniser les pratiques de construction grâce au logement modulaire, à la construction en bois massif, à la robotique, à l'impression 3D et à l'automatisation.

Un investissement de 500 millions de dollars à l'appui de projets de logements locatifs. Grâce au financement à faible coût offert par le Programme de prêts pour la construction d'appartements, cet investissement appuiera la mise en œuvre de nouveaux projets de logements locatifs dans le cadre desquels sont utilisées les techniques de construction innovatrices employées par les fabricants de maisons préfabriquées et de maisons modulaires ainsi que d'autres constructeurs d'habitations.

Le lancement d'un nouveau catalogue de conception de logements doté d'une enveloppe de 11,6 millions de dollars. Ce catalogue permettra d'uniformiser jusqu'à 50 nouveaux concepts de logement efficaces, rentables et habitables, comme des maisons modulaires, des maisons en rangée et des quadruplex, que les fabricants de maisons, les provinces, les territoires et les municipalités pourront utiliser pour simplifier et accélérer le processus d'approbation des projets et les délais de construction.

Ces mesures viendront appuyer des idées et des technologies canadiennes et contribueront à la croissance du secteur de la construction résidentielle. Elles favoriseront le recours à des méthodes innovatrices afin que nous puissions plus facilement construire des logements à l'échelle et au rythme nécessaires pour remédier à la pénurie de logements. Ces mesures ne sont toutefois qu'une rampe de lancement vers des solutions plus ambitieuses. Nous comptons mobiliser les secteurs du logement, de la construction et des matériaux de construction, ainsi que les syndicats, les experts et d'autres intervenants, pour élaborer une politique industrielle canadienne pour la construction de logements, afin que nous puissions offrir une chance équitable à toutes les générations.

Nous voulons transformer la façon dont nous construisons des logements au Canada, et cette série d'investissements ne représente qu'une partie des mesures que nous prenons dans le Budget 2024 pour construire plus de logements, plus rapidement. Cette semaine, nous avons annoncé un supplément de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d'appartements, un nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars, un nouveau Fonds canadien de protection des loyers, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, ainsi qu'un supplément de 400 millions de dollars au Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces investissements permettront d'accélérer la construction de centaines de milliers de nouveaux logements. Parallèlement à ces mesures, nous mettons des aliments sains dans les assiettes des enfants, nous investissons dans les soins de santé, nous rendons la vie plus abordable et nous créons de bons emplois pour que chaque génération puisse aller de l'avant.

« Nous changeons la façon dont nous construisons des logements au Canada. Par l'intermédiaire du Budget 2024, nous soutenons une nouvelle approche de la construction qui met l'accent sur l'innovation et la technologie. Il sera ainsi plus facile et plus rentable de construire plus de logements, plus rapidement. Vous devriez pouvoir vous permettre de vivre dans la communauté que vous aimez. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada a construit de nouveaux logements à un rythme et à une échelle jamais vus auparavant. Il a pu le faire grâce à un catalogue de conception de logements qui comprenait des modèles rentables et simples à construire, ce qui a permis aux gens d'emménager rapidement dans un nouveau logement. Notre nouveau catalogue de conception de logements permettra de construire plus de logements plus rapidement, et le nouveau soutien que nous apportons aux méthodes de construction innovatrices permettra de réduire encore davantage les délais, afin qu'un plus grand nombre de Canadiens puissent emménager dans de nouveaux logements encore plus rapidement. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Nous devons construire plus de logements dans ce pays et, pour répondre aux besoins actuels, nous devons changer la façon dont nous les construisons. Ces investissements nous aideront à tirer parti des nouvelles technologies et techniques de construction employées aujourd'hui et à les déployer à une échelle que le Canada n'a jamais vue auparavant. Il s'agit d'une étape importante qui permettra de créer des logements abordables pour les Canadiens. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le Budget 2024 du gouvernement du Canada sera déposé à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le mardi 16 avril 2024.

sera déposé à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le mardi 16 avril 2024. Ces derniers jours, le premier ministre a annoncé que le Budget 2024 contiendrait aussi les mesures suivantes : Rétablir l'équité générationnelle pour les locataires, en particulier les millénariaux et les membres de la génération Z, grâce à de nouvelles mesures pour protéger les droits des locataires et leur offrir de nouveaux moyens de devenir propriétaires. En savoir plus. Aider plus de jeunes familles à économiser de l'argent et plus de mères à reprendre leur carrière en créant davantage de places en garderie à un prix abordable et en formant un plus grand nombre d'éducateurs de la petite enfance. En savoir plus. Créer un programme national d'alimentation scolaire pour offrir des repas à environ 400 000 enfants chaque année et permettre à tous les enfants d'avoir le meilleur départ possible dans la vie, quelle que soit leur situation. En savoir plus. Lancer le nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars, afin d'accélérer la construction ou la mise à niveau des infrastructures essentielles partout au pays et de favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements pour les Canadiens. En savoir plus. Ajouter un supplément de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d'appartements, faire de nouvelles réformes au programme pour qu'il soit plus facile d'y accéder et lancer le programme Bâtir au Canada pour rallier les provinces et les territoires dans le cadre d'un effort pancanadien visant à bâtir plus de logements, plus rapidement. En savoir plus. Soutenir les locataires en lançant le nouveau Fonds canadien de protection des loyers, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, afin de préserver davantage de logements locatifs et de s'assurer qu'ils restent abordables. En savoir plus.

Le gouvernement fédéral aide déjà les constructeurs d'habitations à utiliser de nouvelles méthodes innovatrices pour construire plus de logements, plus rapidement, grâce aux investissements suivants : Plus de 600 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'innovation pour le logement abordable afin de soutenir des solutions innovatrices pour la nouvelle génération de logements au Canada . 300 millions de dollars dans le cadre du Défi d'offre de logement pour élaborer des solutions qui permettront d'éliminer les obstacles qui nuisent à l'offre de logements. 191,8 millions de dollars sur sept ans et 7,1 millions de dollars par an par la suite pour mener des activités de recherche et de développement sur des matériaux de construction innovateurs et pour revitaliser les normes nationales en matière de logement et de construction afin de favoriser le recours à des solutions de construction à faible émission de carbone. 38 millions de dollars dans le cadre du Programme de construction verte en bois pour encourager l'utilisation de technologies innovatrices de construction en bois dans les projets de construction. 13,5 millions de dollars par an pour rendre l'accès aux codes nationaux du bâtiment gratuit et pour moderniser les codes, notamment en réduisant les obstacles au commerce intérieur et en uniformisant les codes du bâtiment dans l'ensemble du pays.

Le plan économique du Canada vise à construire plus de logements plus rapidement et à rendre le logement plus abordable. Ce plan comprend également : Le Programme de prêts pour la construction d'appartements, une initiative de 40 milliards de dollars qui recevra un supplément de 15 milliards de dollars dans le Budget 2024 et qui vise à stimuler la construction de nouveaux logements locatifs en fournissant un financement à faible coût aux constructeurs d'habitations. Depuis 2017, le Programme de prêts pour la construction d'appartements a accordé plus de 18 milliards de dollars en prêts pour soutenir la création de plus de 48 000 nouveaux logements locatifs. Grâce aux mesures que nous avons annoncées récemment, le Programme de prêts pour la construction d'appartements est maintenant en voie de construire plus de 131 000 nouveaux logements locatifs dans l'ensemble du Canada d'ici 2031-2032. Le Fonds pour le logement abordable, une initiative de plus de 14 milliards de dollars qui soutient la construction de nouveaux logements locatifs au prix du marché et à un prix inférieur à celui du marché, ainsi que la réparation et la rénovation de logements existants. Le Fonds est conçu pour attirer des partenaires et des investissements afin de mener à bien des projets qui répondent à un large éventail de besoins en matière de logement, y compris des refuges et des logements abordables. En date du 31 décembre 2023, le Fonds avait engagé plus de 8 milliards de dollars pour réparer ou rénover plus de 150 000 logements et soutenir la construction de plus de 32 000 nouveaux logements. Le Fonds pour accélérer la construction de logements, une initiative de 4 milliards de dollars qui obtiendra un supplément de 400 millions de dollars dans le Budget 2024 pour encourager les municipalités à favoriser la construction de logements en apportant des changements transformateurs, tels que l'élimination des obstacles liés au zonage. À ce jour, le gouvernement fédéral a signé 179 ententes dans le cadre de ce fonds. Ensemble, ces ententes devraient permettre d'accélérer la construction de plus de 750 000 logements dans tout le pays au cours de la prochaine décennie. L'Initiative pour la création rapide de logements, un fonds de 4 milliards de dollars qui vise à accélérer la construction de 15 500 nouveaux logements abordables d'ici 2026 pour les personnes en situation d'itinérance ou ayant de graves besoins en matière de logement. Cette initiative soutient également l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion pour y aménager des logements permanents et abordables, en mettant l'accent sur les besoins en logement des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, les femmes fuyant la violence conjugale, les personnes âgées, les peuples autochtones et les personnes en situation de handicap. L'Initiative fédérale de logement communautaire, une initiative de plus de 600 millions de dollars qui offre du financement à des fournisseurs de logements communautaires administrés par le gouvernement fédéral afin de stabiliser leurs activités, de subventionner le loyer des locataires dans le besoin et de maintenir le parc actuel de logements communautaires administré par le gouvernement fédéral, qui compte 55 000 ménages.

vise à construire plus de logements plus rapidement et à rendre le logement plus abordable. Ce plan comprend également : Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la Stratégie nationale sur le logement, dont ceux mentionnés plus haut, sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été lancés.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

