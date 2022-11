OTTAWA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - S'écartant des types de scènes habituellement produites pour le Fonds de souvenirs de guerre canadiens créé par lord Beaverbrook, l'artiste équestre Alfred Munnings a immortalisé les activités des hommes et des chevaux de la Brigade de cavalerie canadienne et du Corps forestier canadien. L'exposition Munnings - Artiste de guerre, 1918, qui prend l'affiche aujourd'hui au Musée canadien de la guerre, offre au public l'occasion d'en apprendre davantage au sujet de Munnings et du rôle de la Brigade de cavalerie canadienne et du Corps forestier canadien durant la Première Guerre mondiale.

Vue de Munnings - Artiste de guerre, 1918, Musée canadien de la guerre, CWM2022-0014-0003-Dm. (Groupe CNW/Musée canadien de la guerre)

En 1918, Munnings a été invité par lord Beaverbrook comme artiste de guerre officiel pour peindre les forces militaires canadiennes en France. Cette nouvelle exposition, qui revient d'une récente tournée de trois ans, présente 43 tableaux et trois croquis qui documentent le service de la Brigade de cavalerie canadienne et du Corps forestier canadien. Captant les régiments de cavalerie qui se déplaçaient rapidement sur le front occidental ainsi que les hommes et les chevaux qui récoltaient du bois des plus nécessaire en France, les œuvres exposées comprennent des paysages, des portraits et des bâtiments, ainsi que des hommes et des chevaux au travail et au repos.

« Munnings lui-même estimait que son expérience avec le Fonds de souvenirs de guerre canadiens avait contribué à bâtir sa réputation artistique en Angleterre, affirme Dean F. Oliver, vice-président et directeur général par intérim du Musée canadien de la guerre. Cette exposition présente non seulement les racines de sa carrière, mais offre également une représentation visuelle de l'important service des Canadiens outre-mer. »

« La Fondation canadienne Beaverbrook est fière de soutenir l'exposition Munnings - Artiste de guerre, 1918, déclare l'honorable Max Aitken, président de la Fondation canadienne Beaverbrook. Les tableaux de Munnings témoignent de l'engagement de lord Beaverbrook à présenter des images de la Première Guerre mondiale qui sont encore captivantes aujourd'hui. »

L'exposition Munnings - Artiste de guerre, 1918 a été réalisée par le Musée canadien de la guerre, en partenariat avec le Munnings Art Museum (Dedham, Royaume-Uni) et avec le généreux soutien de la Fondation canadienne Beaverbrook. Ces œuvres ont déjà été exposées au National Army Museum à Londres (de novembre 2018 à mars 2019), au Munnings Art Museum (de mars à septembre 2019), à la Galerie d'art Beaverbrook (de février à mars 2020) et à la Villa Bagatelle (de juin à septembre 2021).

Munnings - Artiste guerre, 1918 sera à l'affiche du Musée de la guerre du 24 novembre 2022 au 19 mars 2023 dans la galerie Lieutenant-colonel-John-McCrae.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

