OTTAWA, ON, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Les visiteurs du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada peuvent maintenant découvrir s'ils ont ce qu'il faut pour gérer la circulation aérienne dans notre ciel grâce à la nouvelle exposition Les yeux vers le ciel : Gérer la circulation aérienne au Canada. Élaborée en collaboration avec NAV CANADA, l'exposition se plonge dans l'évolution rapide de la gestion de la circulation aérienne, en explorant les systèmes, les gens et les technologies qui assurent la sécurité dans le ciel canadien.

Grâce à une variété d'expériences hautement interactives qui mettent les compétences des visiteurs à l'épreuve, et d'un mélange de contenu historique et contemporain, Les yeux vers le ciel présente aux visiteurs le système de navigation aérienne du Canada et comment on gère la circulation aérienne de façon sécuritaire et efficace, un rôle essentiel de l'industrie de l'aviation.

Les yeux vers le ciel démystifie les idées complexes, qu'il s'agisse des impacts de genre et de langue ou du fonctionnement des radars. L'exposition met en lumière les gens qui sont au cœur de la gestion de la circulation aérienne au Canada et explore comment les systèmes, les procédures et les technologies de navigation ont évolué au fil des décennies. Grâce au jeu, les visiteurs, en établissant des liens avec leurs propres expériences en tant que voyageurs, découvriront des expériences visuelles et audiovisuelles intenses.

De plus, une exposition itinérante Les yeux vers le ciel a commencé sa tournée dans des musées d'un océan à l'autre pour permettre aux Canadiens partout au pays de découvrir les contributions importantes que nous avons faites, et continuons de faire, pour gérer la circulation aérienne.

« L'exposition Les yeux vers le ciel met en lumière cet aspect complexe de l'aviation à l'aide d'éléments interactifs intéressants et amusants. Il s'agit d'un aperçu des contributions essentielles que les Canadiens ont faites dans le domaine de la navigation aérienne, dont la gestion des 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien du Canada pour assurer la sécurité dans notre ciel. »

- Chris Kitzan, directeur général du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

« Tout en honorant les hommes et les femmes qui rendent le service de navigation aérienne du Canada parmi le plus sécuritaire au monde, Les yeux vers le ciel offre une vitrine sur une partie de l'industrie aérienne que la plupart des Canadiens ne voient pas. Notre industrie évolue rapidement et nous espérons que cette exposition inspirera les gens à songer à de nouveaux parcours de carrière pour aider à façonner l'avenir de l'aviation au Canada. »

- Raymon Bohn, président et chef de la direction chez NAV CANADA

À propos du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Un des trois musées de la bannière Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada est pertinemment aménagé dans l'historique aéroport Rockcliffe qui servait anciennement de base aérienne militaire. Le Musée entraîne les visiteurs à la découverte de l'histoire de l'aviation et de l'espace du Canada, depuis les premiers vols jusqu'à l'avenir de l'exploration spatiale. L'établissement s'intéresse particulièrement à l'aviation au Canada dans un contexte international, de 1909 jusqu'à nos jours. Au fur et à mesure que la contribution du Canada à l'aviation a évolué pour embrasser la technologie aérospatiale, le Musée a élargi sa mission et enrichi sa collection pour englober la navigation spatiale. La collection compte plus de 130 aéronefs et artefacts (hélices, moteurs) de l'aviation civile et militaire. Il s'agit de la plus importante collection d'aviation au Canada et le Musée est considéré comme étant l'un des meilleurs au monde.

À propos de NAV CANADA

Établie en 1996, NAV CANADA est une société du secteur privé qui fournit divers services, dont le contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques et de l'information aéronautique dans un espace aérien canadien intérieur et international de plus de 18 millions de kilomètres carrés. La société est reconnue à l'internationale pour sa fiche de sécurité et son innovation technologique. Des fournisseurs de services de navigation aérienne de partout au monde utilisent les systèmes de gestion de la circulation aérienne développés par NAV CANADA.

