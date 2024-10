OTTAWA, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada tiendra sa réunion publique annuelle le 21 novembre 2024, de 11 h à 12 h, pour présenter les réalisations de l'exercice financier 2023-2024.

Le président du conseil d'administration, Neil Russon, et la présidente et chef de la direction, Christina Tessier, feront un survol des activités organisationnelles d'Ingenium, notamment celles de ses trois musées, réalisées pendant l'exercice financier 2023-2024 et qui touchent les expositions, la recherche, les collections, la programmation communautaire et éducative, et les opérations. Un résumé des états financiers vérifiés du plus récent exercice financier sera présenté.

La réunion publique annuelle sera tenue virtuellement et diffusée en direct sur Zoom :

Réunion publique annuelle d'Ingenium - Exercice financier 2023-2024

Le 21 novembre 2024, de 11 h à 12 h

On demande aux participants de s'inscrire à l'avance.

<S'inscrire>

Outre l'entretien et le développement de la collection nationale d'objets scientifiques et technologiques et de la collection de la bibliothèque du Canada, Ingenium gère trois musées nationaux à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada, lesquels offrent une programmation multisensorielle captivante pour les Canadiens sur place, en ligne et partout au pays.

Au cours de cette quatrième année de son plan stratégique quinquennal actuel, Ingenium a réalisé des avancées considérables sur ses trois objectifs stratégiques, lesquelles touchent les Canadiens partout au pays. Durant le dernier exercice financier, les progrès se sont poursuivis : collaborant avec une grande variété d'organisations des secteurs public, privé et universitaire pour innover; repoussant les limites de l'accessibilité et de l'engagement pour atteindre et entrer en contact avec plus de Canadiens; et renforçant nos fondations organisationnelles pour assurer une durabilité à long terme.

Le rapport annuel complet, y compris les points forts de l'année et les états financiers, sera disponible sur le site web d'Ingenium.

Citations

« Je suis immensément fière des résultats que notre équipe a réalisés en 2023-2024 par rapport à notre mission et à nos objectifs stratégiques. Grâce à tout le travail que nous accomplissons, nous donnons un sens à la science et la rendons pertinente dans la vie de tous les jours pour que les personnes de tous âges puissent apprendre et s'inspirer. La réunion publique annuelle est une occasion précieuse de célébrer nos réalisations et de réfléchir à la façon d'aller de l'avant pour cette dernière année de notre plan stratégique, et au-delà, tout en continuant d'éveiller la curiosité et d'accroître l'engagement dans les STIAM de façon accessible et accueillante pour tous. »

- Christina Tessier, présidente et chef de la direction, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

« Ingenium a réalisé de grandes avancées dans la poursuite des objectifs de son plan stratégique pendant l'exercice financier 2023-2024 : collaborant avec une grande variété d'organisations des secteurs public, privé et universitaire pour innover, repoussant les limites de l'accessibilité et de l'engagement pour atteindre et entrer en contact avec plus de Canadiens, et renforçant nos fondations organisationnelles pour assurer une durabilité à long terme. L'exercice financier 2023-2024 a été un tremplin pour faire progresser nos efforts constants, lesquels visent à renforcer la confiance du public dans les sciences et la technologie, et à inspirer les innovateurs partout au pays. »

- Neil Russon, président du conseil d'administration, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Nos musées et notre collection unique d'artefacts placent l'ingéniosité à l'avant-plan à l'aide d'apprentissages expérientiels sur place, en ligne et partout au pays. Nous créons de l'émerveillement grâce à des expériences sensorielles qui immergent les visiteurs de tous âges dans les innombrables liens qu'ont les sciences, la technologie et les innovations avec notre vie quotidienne.

Personne-ressource pour les médias : Philippe Tremblay, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada, [email protected], 343 543-5337