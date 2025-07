OTTAWA, ON, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Quand les gens cuisinent ensemble, ils font plus que nourrir leur corps, ils créent des souvenirs et établissent de longues traditions. Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada est ravi d'accueillir le public à Cuisiner des souvenirs, une toute nouvelle exposition au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Cette exposition chaleureuse multisensorielle célèbre les histoires, les technologies et les précieux objets trouvés dans les cuisines du Canada. Grâce à des récits, à des photos, à des artefacts et à des objets de cuisine, Cuisiner des souvenirs souligne comment la préparation et le partage de nourriture peuvent évoquer de puissants souvenirs et permettre d'en façonner de nouveaux.

Les membres du public sont invités à explorer une série de photos et d'histoires importantes de plus de 100 personnes de partout au Canada ayant participé à la création de cette exposition. Ils peuvent découvrir une collection d'artefacts et d'objets de cuisine familiers qui évoquent des souvenirs et inspirent des découvertes culinaires. Cette exposition offre une expérience multisensorielle qui compte des vidéos, des histoires audio, des environnements sonores et même le goût dans la cuisine de démonstration attenante au musée. Le public peut faire preuve de créativité, explorer de nouvelles idées et entrer en contact avec la nourriture et les cultures grâce à des divertissements touche-à-tout dans la Cuisine des p'tits chefs accessible.

Cuisiner des souvenirs explore comment la cuisine est un moyen pour les familles de soutenir la culture et de transmettre des traditions aux générations futures. L'exposition, qui met l'accent sur le sentiment de connexion que les gens ressentent lorsqu'ils cuisinent, invite le public à entrer dans un espace accueillant, à l'atmosphère familiale, rempli de supports visuels et de sons évocateurs. L'exposition présente de nombreux aperçus profondément personnels des façons dont la cuisine permet de soutenir la culture, d'adapter les traditions culinaires et de forger de nouveaux souvenirs par la nourriture.

Elle a été développée en partenariat avec Laurysen Kitchens et avec le soutien de la Fondation Ingenium.

Citation

« Cuisiner des souvenirs est un exemple émouvant de ce qui se passe lorsqu'on relie la communauté, la culture et la curiosité. Cette exposition honore le rôle que joue la nourriture quand vient le temps de réunir les gens, de préserver des traditions et de créer de nouveaux souvenirs. Nous souhaitons exprimer toute notre reconnaissance à la communauté de personnes ayant participé et aux spécialistes culturels qui ont généreusement partagé leurs souvenirs, leurs techniques et leurs recettes avec nous. Nous avons très hâte d'accueillir le public dans ce nouvel espace pour découvrir les traditions et les pratiques culinaires personnelles du peuple canadien. »

- Kerry-Leigh Burchill, directrice générale du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada

« Nous, à Laurysen Kitchens, sommes si fière d'avoir contribué à l'espace Lil Chef Play Kitchen au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. L'espace est conçu en espérant que nos tous petits seront excités de pouvoir imaginé leur petit repas, et de les faire cuire dans les petites cuisines, tout en même temps, créer des souvernirs durables. Nous sommes ravis de voir notre équipe et l'équipe Ingenium, collaboré sur ce project pour en faire une realité. »

- Corey Laurysen, Vice-président des ventes et des services, Laurysen Kitchens

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux des sciences et de l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et le Labo d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique intéressant, nos programmes communautaires, nos expositions itinérantes et nos espaces collaboratifs permettent d'éduquer, de divertir et de captiver des publics partout au Canada et ailleurs dans le monde. Notre mandat vise à apporter culture scientifique et inspiration aux gens du Canada, peu importe leur âge, leur capacité, leur identité ou leur milieu.

