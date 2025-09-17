Une nouvelle exposition à la Maison du Conseil!

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal est ravi d'accueillir l'exposition À la porte du caravansérail de l'artiste Soroush Aram, commissariée par Tamar Tembeck. Présentée jusqu'au 25 octobre 2025, elle sera inaugurée ce soir dès 17 h lors d'un vernissage ouvert à toutes et tous.

Dans la culture persane, le caravansérail (karvansaray) est un abri temporaire au milieu du désert -- une métaphore de la vie selon Hafez de Shiraz, grand poète mystique du XIVe siècle.

Les dessins de Soroush Aram, inspirés de ses poèmes, explorent l'impermanence, la complexité du monde et la liberté d'interprétation. Vivant avec un TDAH, l'artiste décrit un esprit qui fonctionne de manière très rapide, souvent dispersée. Cette agitation intérieure nourrit un besoin de détails dans ses œuvres, mais peut aussi devenir envahissante.

La poésie de Hafez l'aide à ralentir, à contempler. Elle est pour lui une boussole intérieure -- un guide, un compagnon, une source de silence et d'équilibre.

Nous vous invitons à entrer dans cet espace comme dans un caravansérail : pour faire halte, rêver, et découvrir ce que vos propres yeux y trouvent.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h; samedi et dimanche, de 9 h 30 à 17 h, à l'exception de certains jours fériés. Entrée libre et gratuite.

