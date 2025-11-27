75 000 $ investis par le Conseil des arts de Montréal pour le Prix Jovette-Marchessault

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal annonce une entente triennale pour soutenir la reconnaissance des femmes artistes en théâtre. De 2026 à 2028, un investissement total de 75 000 $ sera consacré au Prix Jovette-Marchessault. Ce soutien sera réparti à raison de 25 000 $ par année, dont 20 000 $ en bourse pour récompenser l'excellence du travail de chaque lauréate.

Créé en partenariat avec Espace Go, ce prix célèbre des démarches artistiques qui font évoluer la pratique théâtrale et contribuent à la vitalité culturelle de Montréal. Chaque édition met en lumière un rôle artistique différent -- metteuses en scène, conceptrices, autrices -- afin de révéler la diversité des fonctions qui façonnent notre scène.

Pour l'édition 2025-2026, place aux metteuses en scène : des créatrices dont la vision et la maîtrise scénique transforment la rencontre entre l'œuvre et le public. L'appel de candidatures est ouvert dès aujourd'hui.

SOURCE Conseil des arts de Montréal

Source : Conseil des arts de Montréal, [email protected]