Un nouveau Regard sur Montréal avec Laura Kamugisha

Ce film intimiste explore la maternité vécue entre deux cultures. Née d'un père congolais et d'une mère rwandaise, arrivée au Canada comme réfugiée politique, Laura interroge sa propre expérience de devenir mère à Montréal, tissant un dialogue entre mémoire, exil et transmission. À travers gestes quotidiens et voix de femmes, elle compose une fresque sensible où donner la vie devient aussi donner une histoire.

Son œuvre se déploie entre réalisme et onirisme, interrogeant les traces laissées par l'histoire et les zones d'ombre de l'expérience diasporique.

Ce programme est le fruit d'une collaboration entre le Conseil des arts de Montréal, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et l'Office national du film du Canada (ONF), en partenariat avec Les Films de l'Autre et les RIDM.

Source : Conseil des arts de Montréal, [email protected]