Andes A. Beaulé remporte le Prix Polygone en arts visuels

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Vie des arts et le Conseil des arts de Montréal sont heureux d'annoncer qu'Andes A. Beaulé remporte le Prix Polygone 2025. Le prix a été remis à l'artiste le 2 octobre en soirée, à l'occasion des rencontres professionnelles de la 19e édition de MOMENTA Biennale d'art contemporain, à la Fonderie Darling.

Le jury a été particulièrement interpellé par la façon dont l'artiste déjoue les codes des arts visuels, du design graphique et de l'écriture à travers le dessin grand format, l'autoédition et l'art imprimé.

Andes A. Beaulé, Prix Polygone 2025 (Groupe CNW/Conseil des arts de Montréal)

Ancrée dans une réflexion féministe, queer et philosophique, sa démarche explore les marges, l'émancipation, les tremblements et l'agentivité à contester les structures établies.

L'artiste reçoit une bourse de 10 000 $ remise par le Conseil des arts de Montréal et fera l'objet d'un article dans le prochain numéro de Vie des arts.

Nous saluons également le parcours remarquable des finalistes Yen-Chao Lin et Marion Schneider, qui ont retenu l'attention du jury parmi plus d'une cinquantaine de candidatures.

