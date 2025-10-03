Andes A. Beaulé remporte le Prix Polygone en arts visuels
Nouvelles fournies parConseil des arts de Montréal
03 oct, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Vie des arts et le Conseil des arts de Montréal sont heureux d'annoncer qu'Andes A. Beaulé remporte le Prix Polygone 2025. Le prix a été remis à l'artiste le 2 octobre en soirée, à l'occasion des rencontres professionnelles de la 19e édition de MOMENTA Biennale d'art contemporain, à la Fonderie Darling.
Le jury a été particulièrement interpellé par la façon dont l'artiste déjoue les codes des arts visuels, du design graphique et de l'écriture à travers le dessin grand format, l'autoédition et l'art imprimé.
Ancrée dans une réflexion féministe, queer et philosophique, sa démarche explore les marges, l'émancipation, les tremblements et l'agentivité à contester les structures établies.
L'artiste reçoit une bourse de 10 000 $ remise par le Conseil des arts de Montréal et fera l'objet d'un article dans le prochain numéro de Vie des arts.
Nous saluons également le parcours remarquable des finalistes Yen-Chao Lin et Marion Schneider, qui ont retenu l'attention du jury parmi plus d'une cinquantaine de candidatures.
SOURCE Conseil des arts de Montréal
Elisa Desoer, [email protected]
Partager cet article