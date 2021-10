Une nouvelle exposition à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale : À l'index! Regards sur la censure littéraire au Québec

QUÉBEC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, inaugure aujourd'hui une nouvelle exposition, À l'index! Regards sur la censure littéraire au Québec, présentée à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale jusqu'en septembre 2022.

Cette exposition propose de découvrir des ouvrages québécois qui ont subi, lors de leur parution, une certaine forme de censure. À travers les collections de la Bibliothèque, elle vise à présenter au grand public un extrait du patrimoine littéraire québécois frappé d'interdit à une certaine époque.

« Les expositions présentées à la Bibliothèque illustrent des facettes méconnues de notre histoire et de notre patrimoine et soulignent des événements de la vie parlementaire et politique du Québec. L'exposition inaugurée aujourd'hui explore le sujet fascinant de la censure littéraire et des livres interdits. », a indiqué le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

Une sélection d'environ 80 pièces est exposée dans l'espace d'exposition de la Bibliothèque. Une section aborde notamment la censure et les interdits à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale.

Il est possible de voir l'exposition en visite libre durant les heures d'ouverture de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. Des visites commentées, disponibles avec réservation, sont également offertes les jeudis 18 novembre, 25 novembre et 2 décembre, de 11 h 45 à 12 h 30. Pour réserver, il suffit de consulter la section Expositions du site Web de la Bibliothèque de l'Assemblée. L'exposition est également accessible en ligne dans le site Web de la Bibliothèque.

