La Commission des relations avec les citoyens tiendra des auditions publiques - La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - La Commission des relations avec les citoyens tiendra des auditions publiques à compter du 16 septembre 2025 dans le cadre d'une consultation générale sur le cahier de consultation intitulé : La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029. Ce mandat a été confié à la Commission par l'Assemblée nationale du Québec le 6 juin 2025.

Les citoyennes, les citoyens et les organismes qui souhaitent être entendus lors de ces auditions publiques doivent soumettre un mémoire au secrétariat de la Commission, au plus tard le 15 août 2025. Les citoyennes et les citoyens qui ne transmettent pas de mémoire, mais qui désirent tout de même être entendus, peuvent transmettre une demande d'intervention. La Commission choisira, parmi les citoyens, les citoyennes et les organismes qui auront fait parvenir un mémoire ou une demande d'intervention, ceux et celles qu'elle entendra.

De façon complémentaire, une consultation en ligne portant sur le document aura lieu. Toute personne qui désire exprimer son opinion sur ce sujet peut remplir le questionnaire en ligne au plus tard la dernière journée des auditions.

Les personnes qui désirent suivre les travaux de la Commission peuvent consulter la page Web consacrée à cette consultation : assnat.qc.ca/immigration

Source :

Mme Ann-Philippe Cormier

Secrétaire de la Commission des relations avec les citoyens

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722

Courriel : [email protected]

ANNEXE

LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Compétences : relations avec les citoyens, communautés culturelles, immigration, condition féminine, famille, aînés, jeunesse, protection des consommateurs

Composition de la Commission :

La présidente : Mme Lucie Lecours (Les Plaines), Groupe parlementaire formant le gouvernement - Coalition avenir Québec (CAQ)

La vice-présidente : Mme Linda Caron (La Pinière), Opposition officielle - Parti libéral du Québec (PLQ)

Le vice-président : M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), Deuxième groupe d'opposition - Québec solidaire (QS)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

Mme Audrey Bogemans (Iberville)

Mme Marie-Belle Gendron (Châteauguay)

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

Mme Valérie Schmaltz (Vimont)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)

Opposition officielle - PLQ

Mme Désirée McGraw (Notre-Dame-de-Grâce)

Mme Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)

Parti québécois

M. Pascal Bérubé (Matane-Matapédia)

Pour la durée de ce mandat, M. Jean-François Roberge (Chambly), ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, sera également membre de la Commission.

