L'Assemblée nationale honore les personnes lauréates et finalistes de la 23e édition des Prix du livre politique

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Les Prix du livre politique 2025 ont été remis aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec. Le vice-président, M. Frantz Benjamin, a présidé la cérémonie et décerné les bourses aux personnes lauréates.

« Ce concours revêt une importance particulière pour l'Assemblée nationale, car il récompense des ouvrages portant sur la politique québécoise. Grâce à leurs publications, les auteures et auteurs de même que les diplômées et diplômés universitaires suscitent des réflexions sur notre société et alimentent la discussion collective. L'Assemblée nationale et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant réitèrent leur volonté d'honorer la valeur de ce travail intellectuel et les efforts déployés pour faire avancer la démocratie au Québec », a mentionné M. Benjamin.

Les Prix de la présidence de l'Assemblée nationale soulignent la qualité, la pertinence et l'originalité de livres traitant de la politique québécoise et ayant été publiés au cours de la dernière année. Des bourses totalisant 10 500 $ ont été remises.

Patrice Groulx , lauréat (6 500 $)

Pour en finir avec Dollard . Wendats, Anichinabés et Français au pied du Kinodjiwan

Les Éditions du Boréal





Les Éditions du Boréal Martin Patenaude-Monette, finaliste (2 000 $)

Un sacrifice tout naturel. Les ratés de la protection de la biodiversité au Québec

Atelier 10/La Pastèque

Jocelyne Richer , finaliste (2 000 $)

Le sexe du pouvoir. Politique au féminin : élues et ex-élues brisent le silence

Les Éditions La Presse

Les Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant sont attribués pour cette édition aux étudiants et étudiantes ayant déposé, également au cours de la dernière année, un mémoire de maîtrise portant sur la vie politique au Québec.

Meggie Sue Cadrin, lauréate (3 000 $)

Agresseuses ou victimes? Les femmes accusées de violence mineure devant la justice pénale à Québec (1820-1870)

Université Laval





Université Laval Dorothée Perron, finaliste ex æquo (500 $)

Entre nature et culture : le féminisme hippie dans la mémoire contre-culturelle québécoise (1967-1987)

Université de Sherbrooke





Université de Gaël Rajotte-Soucy, finaliste ex æquo (500 $)

La construction nationale dans les États multinationaux : une analyse du domaine des politiques publiques du sport au Canada et au Québec

Université du Québec à Montréal

Par ailleurs, cette année, le grand public a été convié à assister à l'entretien Les Prix du livre politique : parole à la relève!, animé par M. Pierre-Luc Brisson, professeur au Département des sciences historiques de l'Université Laval. Cet échange a fait briller les finalistes : leur parcours, leurs défis et le résultat de leurs recherches.

Enfin, nous vous invitons à découvrir Le pouvoir des idées. Cette exposition virtuelle raconte l'histoire des Prix du livre politique et met en lumière ses artisans et artisanes, ses finalistes et ses personnes lauréates.

Source et renseignements :

Geneviève Toussaint

Conseillère en communication

Téléphone : 514 895-1562

Courriel : [email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec