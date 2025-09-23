- Les données montrent que les hospitalisations liées au VRS entraînent des taux de mortalité toutes causes confondues plus élevés et des coûts de soins de santé plus élevés lorsque des comparaisons sont établies avec des personnes âgées atteintes de grippe et avec des personnes âgées généralement en bonne santé i.

- Les résultats signalent le besoin de stratégies de santé publique et de mesures préventives efficaces contre le VRS auprès des populations vieillissantes.

MISSISSAUGA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Une nouvelle étude présentée cette semaine au congrès de l'Association Canadienne pour la Thérapeutique de Population (CAPT-ACTP) met en évidence les répercussions disproportionnées du virus respiratoire syncytial (VRS) sur la santé des personnes âgées et les coûts des soins de santé. L'étude menée en Ontario (VEO-000737) a révélé que, sur une période de 13 ans (entre septembre 2010 et août 2023), des personnes de 50 ans et plus hospitalisées en raison du VRS avaient une mortalité toutes causes confondues plus élevée et présentaient un risque plus élevé de mortalité toutes causes confondues. Cette situation se traduisait par des dépenses de soins de santé accrues. Ces résultats étaient fondés sur des comparaisons avec des personnes âgées du même âge hospitalisées en raison de la grippe et avec des personne âgées généralement en bonne santé.

Le VRS, un virus courant qui touche les poumons et les voies respiratoiresii, peut présenter un risque important pour la santé des personnes âgées. Le taux de mortalité toutes causes confondues sur un an pour le VRS chez les adultes de 50 ans et plus hospitalisés en raison du VRS était significativement plus élevé, soit environ 30 %, comparativement à 25,5 % pour ceux hospitalisés en raison de la grippe et à 9,3 % pour ceux de la population générale. Les taux de réadmission étaient également plus élevés pour le VRS dans les 30, 60 et 90 jours suivant l'hospitalisation, en raison de complications liées au VRS et de l'exacerbation des affections chroniques sous-jacentes, en particulier chez les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire, d'une pneumonie ou de la maladie pulmonaire obstructive chronique.

De plus, ce fardeau accru associé au VRS s'étend aux coûts des soins de santé, avec des coûts directs totaux au cours de l'année suivant l'hospitalisation qui atteignent 62 051 $, soit plus que les 58 019 $ des coûts associés à la grippe et les 24 391 $ pour la population générale.

« Ces résultats mettent en évidence le fardeau important du VRS pour les soins de santé chez les personnes âgées, qui est comparable à celui de la grippe, et qui est nettement plus élevé que dans la population générale », a déclaré le Dr Mark Loeb de la Faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster. « Les données mettent clairement en relief le besoin urgent de stratégies de santé publique efficaces, y compris la vaccination, pour atténuer les répercussions immédiates et à long terme du VRS chez les personnes âgées, en particulier celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents. »

« GSK est animée par sa volonté à prendre les devants sur la maladie, et son objectif est de protéger les populations vulnérables comme les personnes âgées contre les maladies respiratoires graves. Ces nouvelles données illustrent l'impact significatif du VRS, renforçant ainsi l'importance de l'innovation en matière de vaccins. GSK est fière d'être à l'avant-garde dans la mise au point de solutions qui peuvent contribuer à faire évoluer les choses de manière tangible pour la santé et le bien-être de nos communautés », a indiqué la Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale chez GSK Canada.

À propos de VEO-000737

L'étude sur le fardeau de la maladie à long terme du VRS au Canada a été réalisée par GSK en collaboration avec le Dr Mark = Loeb de l'Université McMaster, le Dr Nelson Lee de l'École de santé publique Dalla Lana, l'Université de Toronto et IQVIA Solutions Canada.

L'étude rétrospective, menée à l'aide de données sur les soins de santé de l'ICES, anciennement l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, a permis de recenser 6 705 cas de VRS chez des adultes de 50 ans et plus en Ontario sur une période de 13 ans (entre septembre 2010 et août 2023). L'étude souligne l'importance de considérer le VRS comme une menace importante pour la santé, en particulier pour les personnes âgées et celles qui présentent des comorbidités.

Le manuscrit complet de l'étude sera soumis pour publication dans une revue scientifique avec comité de lecture. Sa publication est prévue en début de 2026.

À propos du VRS chez les adultes

Le VRS est un virus contagieux courant qui touche les poumons et les voies respiratoires. Les adultes peuvent présenter un risque accru de contracter la maladie causée par le VRS en raison de comorbidités, d'une immunodéficience ou d'un âge avancé.iii Le VRS peut exacerber des affections, y compris la MPOC, l'asthme et l'insuffisance cardiaque chronique, et peut entraîner des conséquences graves, comme une pneumonie, une hospitalisation et le décès.iv Au Canada, on estime que plus de 23 000 adultes de 60 ans et plus sont hospitalisés chaque année en raison du VRSv. Malheureusement, le VRS peut servir de point de basculement, ce qui peut entraîner de graves conséquences à long terme sur la santé. Environ 1 patient sur 9 de 65 ans et plus hospitalisé en raison du VRS ne survit pasvi.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, visitez le site gsk.ca.



