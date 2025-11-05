De nombreux adultes canadiens de 50 ans et plus touchés par certains problèmes de santé chroniques sous-estiment leur risque personnel de maladie grave liée au VRS 1 , malgré un risque accru de maladie grave et d'hospitalisation 2,3,4,5 .

, malgré un risque accru de maladie grave et d'hospitalisation . Les réponses montrent également que de nombreux Canadiens qui présentent un risque accru de maladie grave liée au VRS ne discutent pas du virus avec leur médecin, et que la plupart n'ont pas reçu le vaccin contre le VRS.

Le sondage fait ressortir un urgent besoin de sensibilisation en matière de santé publique, puisque les idées fausses au sujet du VRS persistent malgré le fait que le virus cause plus de cinq millions d'infections par an6.

MISSISSAUGA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les données d'un nouveau sondage de GSK publiées aujourd'hui mettent en lumière une lacune en matière de sensibilisation à l'égard du virus respiratoire syncytial (VRS) chez les Canadiens de 50 ans et plus qui présentent certains problèmes de santé sous-jacents. Alors que près de la moitié des répondants ont dit qu'ils connaissaient le virus, 20 % ont indiqué qu'ils n'étaient « pas du tout préoccupés » par la possibilité de contracter le virus, 33 % croient qu'ils présentent « certainement » un risque accru d'infections respiratoires graves, mais seulement 29 % sont « très préoccupés » par ce risque, ce qui indique un écart entre leur situation la vulnérabilité perçue1.

Le sondage souligne également la nécessité d'améliorer l'éducation sur le VRS, en particulier dans les milieux de soins de santé. Une proportion stupéfiante de 64 % des répondants ont déclaré n'avoir jamais discuté du VRS avec un professionnel de la santé. Même lorsque le sujet est abordé, seule une petite partie (23 %) des conversations portent sur les facteurs de risque particuliers de la personne. Ce manque de conseils de professionnels est d'autant plus mis en évidence par le fait que plus des trois quarts (77 %) des répondants - tous exposés à un risque accru de maladie grave liée au VRS - n'ont pas reçu le vaccin et que 62 % d'entre eux ne sont pas convaincus qu'il existe un vaccin spécifique qui est à leur disposition. Fait alarmant, 42 % des répondants non vaccinés ont déclaré n'avoir reçu aucune recommandation de vaccination de la part de leur médecin, ce qui indique une occasion manquée en matière de soins préventifs.

Le VRS est un virus respiratoire courant7,8 qui cause généralement des symptômes légers, semblables à ceux du rhume9. Les personnes âgées, celles qui présentent certains problèmes de santé sous-jacents, y compris ceux qui touchent le cœur et les poumons, et celles qui présentent des problèmes liés au système immunitaire, courent un risque accru de maladie grave liée au VRS10. Les effets de l'hospitalisation en raison d'une infection par le VRS peuvent être durables, car environ 14 % des adultes hospitalisés en raison du VRS ont besoin d'un niveau de soins accru lors du congé par rapport à leur situation antérieure11. Au Canada, on estime que plus de 23 000 adultes âgés de 60 ans et plus sont hospitalisés chaque année en raison d'une infection par le VRS12. Malheureusement, l'infection par le VRS peut agir comme point de basculement, entraînant potentiellement de graves conséquences à long terme sur la santé. Des patients de 50 ans et plus hospitalisés en raison d'une infection par le VRS, environ 1 sur 10 meurt dans les 30 jours suivant son admission13.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canada recommande la vaccination contre le VRS chez tous les adultes âgés de 75 ans et plus, ainsi que chez ceux âgés de 60 ans et plus qui résident dans une maison de soins infirmiers ou dans un autre établissement de soins de longue durée. On conseille aux adultes âgés de 50 à 74 ans d'envisager la vaccination contre le VRS en consultation avec leur professionnel de la santé.

Les participants au sondage comprenaient 1000 Canadiens de 50 ans et plus atteints de comorbidités, dont le diabète (type 1 ou type 2), la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), l'asthme, les maladies cardiovasculaires et les maladies coronariennes (p. ex., crise cardiaque, angine, insuffisance cardiaque, pontage aorto-coronarien) ou l'hypertension (tension artérielle élevée). Cela faisait partie d'un sondage à l'échelle mondiale mené auprès de 4656 participants, provenant également de sept autres pays.

« L'association de défense des droits des personnes atteintes de la maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD Canada) exhorte les Canadiens et les Canadiennes, en particulier les personnes qui sont les plus à risque, à ne pas hésiter à parler du VRS avec leur professionnel de la santé », a déclaré Henry Roberts, membre du comité exécutif, CODP Canada. « Pour les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, comme la MPOC, le VRS peut entraîner de graves complications. C'est pourquoi il est si important pour les professionnels de la santé de parler à leurs patients du VRS dans le cadre des soins courants. Il faut absolument sensibiliser la population et favoriser des discussions éclairées sur la prévention, y compris les vaccins, pour protéger les personnes les plus vulnérables. »

« L'Association pulmonaire du Québec se consacre à l'amélioration de la santé pulmonaire de tous les Québécois, et ce sondage met en évidence un besoin crucial de sensibilisation accrue autour du VRS, particulièrement chez les personnes âgées souffrant de conditions sous-jacentes », a déclaré Dominique Massie, Directrice-Générale de l'Association Pulmonaire du Québec. « Nous encourageons les individus à discuter de manière proactive de leurs facteurs de risque avec les professionnels de santé et à prendre des mesures préventives pour protéger leur santé respiratoire. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour garantir que les personnes les plus vulnérables reçoivent l'éducation et le soutien nécessaires pour rester en bonne santé. »

« Il est préoccupant de constater que, même si le VRS pose un risque grave pour la santé des personnes âgées - surtout celles qui présentent des problèmes médicaux sous-jacents - il y a encore des lacunes notables dans la sensibilisation de ces populations vulnérables », a déclaré la Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale, GSK Canada. « Chez GSK, nous investissons activement dans la recherche et le développement afin d'approfondir notre compréhension du VRS et proposer des solutions novatrices pour relever ce défi de santé publique. Notre objectif est de veiller à ce que les populations à risque soient informées sur les mesures proactives, comme la vaccination, qui peuvent aider à protéger leur santé et à préserver leur qualité de vie. »

Les Canadiens sont encouragés à parler à leur professionnel de la santé pour en savoir plus sur le VRS, leurs facteurs de risque personnels et les façons de prévenir le VRS.

À propos du sondage mondial sur la sensibilisation à l'égard du VRS

Le sondage mondial sur la sensibilisation à l'égard du VRS est un sondage mondial en ligne commandé et financé par GSK1. Il a été mené auprès de 4656 adultes âgés de 50 ans et plus, entre le 13 et le 31 août 2025, par Human8 pour le compte de GSK1. Le sondage a été mené dans huit pays (Brésil, Belgique, Canada, Allemagne, Japon, Pologne, Mexique et Espagne), en 10 langues1. Le sondage comprenait 15 questions sur la sensibilisation à l'égard du VRS, l'engagement des professionnels de la santé et des questions précises pour les personnes atteintes de certaines maladies à long terme.

Ce sondage visait à combler une lacune importante dans la compréhension de la gravité du VRS chez les personnes atteintes de certaines maladies à long terme. Le sondage a exploré les perceptions relatives au risque lié au VRS, sa prévalence perçue au sein de ce groupe d'âge, et la mesure dans laquelle les personnes atteintes de maladies sous-jacentes discutent de stratégies de prévention de façon proactive avec leurs professionnels de la santé.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site gsk.com.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2024 et les résultats du T2 de 2025 de GSK.

