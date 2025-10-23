Les résultats révèlent que les adultes atteints d'une maladie cardiovasculaire présentent un risque accru de 15 % de zona.

Les résultats montrent une augmentation du risque de zona allant jusqu'à 27 % chez les adultes présentant deux maladies chroniques ou plus comparativement à ceux qui n'ont pas de tels problèmes de santé.

MISSISSAUGA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Les résultats d'une nouvelle étude rétrospective (VEO-000477) s'ajoutent à la recherche révélant un lien entre les maladies cardiovasculaires (MCV) et l'herpès zoster, communément appelé zona. Les conclusions de l'étude offrent une meilleure compréhension de l'incidence et du risque du zona chez les personnes atteintes de maladies chroniques, notamment de MCV. Les résultats de l'étude seront communiqués cette semaine au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire qui se déroule à Québec.

On estime généralement que le zona, causé par la réactivation du virus à l'origine de la varicelle, touche une personne sur trois au cours de sa vie. Les résultats de l'étude ont révélé que la présence d'une maladie cardiaque augmentait de 15 % les risques de développer le zona. Chez les personnes atteintes de deux maladies chroniques ou plus, notamment de MCV, d'asthme, de diabète ou de MPOC, le risque de zona a augmenté jusqu'à 27 %. Selon les données, le taux de zona chez les patients atteints de MCV était plus élevé chez ceux âgés de 65 ans et plus. Ce constant est cohérent avec l'immunosénescence : l'affaiblissement naturel du système immunitaire qui survient à mesure que nous vieillissons et qui réduit la capacité des personnes âgées à lutter contre les infections, les exposant ainsi à un risque plus élevé de maladie grave1.

Le Dr Mark Loeb, professeur à la faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster et auteur principal de l'étude, a déclaré : « Les résultats de cette recherche soulignent l'importance de comprendre l'interaction complexe entre des maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, et le zona. La découverte de ce lien pourrait aider à éclairer la pratique clinique et, en fin de compte, pourrait mener à la mise en place de meilleurs soins préventifs contre le zona chez les populations vulnérables. »

Cette étude s'ajoute à l'ensemble croissant de données probantes qui établissent un lien entre les MCV et le zona. Une étude distincte a montré que le risque d'événements cardiaques et cérébrovasculaires indésirables majeurs augmentait de 19 % au cours de l'année suivant un épisode de zona, ce qui laisse supposer une relation bidirectionnelle entre les deux maladies2.

Dre Michelle Horn, directrice médicale nationale à GSK, a déclaré : « On estime qu'au Canada, 1 adulte sur 12 - soit 2,6 millions de personnes - vit avec une maladie cardiaque diagnostiquée3 et que plus de 8 millions de Canadiens sont atteints de multimorbidité4. Ces résultats fournissent des renseignements importants sur les risques pour la santé auxquels ces patients peuvent être exposés et soulignent combien il est important de comprendre et de prendre en charge les répercussions qu'a le zona, de façon plus large, sur la vie quotidienne et la santé à long terme des patients. »

Le document complet de l'étude sera envoyé à une revue à comité de lecture pour une publication prévue d'ici fin 2025.

À propos de l'étude VEO-000477

L'étude VEO-000477 a été menée par GSK en collaboration avec le Dr Mark Loeb de l'Université McMaster, le Dr Philip Baer de l'Ontario Medical Association et avec l'appui d'IQVIA Solutions Canada Inc. Elle comportait une analyse rétrospective des dossiers médicaux administratifs de l'ICES, anciennement l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, répertoriant les cas de zona chez les Ontariens de 18 ans et plus, enregistrés sur plus de 11 ans, entre avril 2011 et le 31 mars 2022.

À propos du zona (herpès zoster)

« Zona » est le nom courant de l'herpès zoster. Le zona est causé par la réactivation du virus varicelle-zona (VZV), soit le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle5. Quatre-vingt-dix pour cent des Canadiens adultes ont eu la varicelle et risquent de développer le zona, et une personne sur trois développera le zona au cours de sa vie6. Le zona se présente habituellement sous forme d'éruption cutanée s'accompagnant de vésicules douloureuses sur la poitrine, l'abdomen ou le visage7. Les douleurs sont souvent décrites comme une sensation de douleur aiguë, de brûlure, de « coup de poignard » ou de choc électrique8.

Outre l'inconfort de l'éruption cutanée, la maladie provoque une douleur sous-jacente dans les nerfs, que les personnes qui en sont atteintes décrivent comme une brûlure, une puissante palpitation ou un coup de poignard9. La douleur peut être suffisamment grave pour nuire au travail et à d'autres activités quotidiennes aussi simples que s'habiller10. Jusqu'à 40 % des personnes atteintes de zona signalent au moins une complication de la maladie, comme la névralgie postzostérienne (NPZ), une douleur névralgique de longue durée qui peut persister plusieurs mois, voire des années11. Plus rarement, le zona peut entraîner des infections bactériennes de la peau, une faiblesse, une paralysie musculaire et une perte de l'ouïe ou de la vision. 12

À propos de GSK

Nous sommes une société biopharmaceutique mondiale dont la raison d'être est de réunir la science, la technologie et le talent, car ensemble, il est possible de prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour en savoir plus, consultez le site www.ca.gsk.com/fr-ca/.

