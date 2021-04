Une étude mandatée par Croix Bleue Medavie met en lumière les priorités des Canadiens en matière de protection contre une maladie ou une blessure grave; l'assureur de soins de santé lance une solution offrant davantage d'options de couverture aux adhérents.

TORONTO, le 22 avril 2021 /CNW/ - Plus d'un an après le début de la pandémie de COVID-19, les Canadiens actifs déclarent qu'ils auraient de la difficulté à faire face à un bouleversement important de leur vie ou de leur état de santé. Selon une étude mandatée par Croix Bleue Medavie, plus de 8 travailleurs canadiens sur 10 (82 %) actuellement couverts par le régime de soins de santé offert par leur employeur sont préoccupés par les répercussions qu'une maladie ou blessure grave, subie par eux-mêmes ou par un membre de leur famille, aurait sur leur santé financière. De plus, 6 répondants sur 10 (57 %) déclarent qu'ils ne pourraient garder leurs finances à flot que pour une période de 6 mois ou moins avant de devoir s'endetter.

Malgré ces données, un très petit nombre de répondants avait souscrit une couverture d'assurance supplémentaire depuis le début de la pandémie; en effet, seulement 5 % d'entre eux ont souscrit une assurance vie et 3 % ont souscrit une assurance maladies graves.

« Les conclusions sont révélatrices. Une maladie ou une blessure grave obligerait de nombreux Canadiens à piger dans leur épargne, à trouver une source de revenus supplémentaire, à demander de l'aide financière à leur famille ou à leurs amis ou même à déménager dans une plus petite maison, explique Pierre Marion, vice-président régional, Développement des affaires à Croix Bleue Medavie. Les employeurs ont une réelle occasion de repenser leur régime d'assurance collective pour accroître les options et la flexibilité offertes et permettre aux employés de mieux se protéger contre les risques en rendant le processus de sélection et d'ajout de couverture le plus simple possible pour eux. »

Les Canadiens sont conscients de l'importance de se prémunir contre les imprévus, mais bon nombre d'entre eux font face à des obstacles

Bien que plus de 66 % des personnes interrogées soient d'avis qu'il est particulièrement important de détenir une assurance vie, maladies graves ou accident dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 qui perdure, seulement 4 répondants sur 10 détiennent une couverture pour se protéger dans l'éventualité d'un bouleversement important de leur vie ou de leur état de santé. Les répondants ont mentionné que le principal obstacle à l'obtention d'une couverture est le coût (48 %) et, pour près du quart d'entre eux (24 %), d'autres facteurs comme un processus d'adhésion trop complexe ou trop long ou le fait de ne pas faire affaire avec un conseiller de confiance pour les aider à évaluer leurs options représentent des difficultés.

Une solution entièrement numérique pour les employeurs qui souhaitent offrir une couverture d'assurance vie et de soins de santé bonifiée

Garanties facultatives, un produit maintenant offert aux adhérents des régimes collectifs de Croix Bleue Medavie par l'entremise de leur employeur, est une solution novatrice sans frais pour les entreprises qui permet aux employés d'ajouter une couverture d'assurance vie et soins de santé à leur régime d'assurance existant, en fonction de leurs besoins et de leur mode de vie. Les couvertures facultatives comprennent l'assurance maladies graves, l'assurance décès et mutilation par accident et l'assurance vie.

Les adhérents peuvent souscrire ces couvertures en quelques minutes grâce à un processus simple et sécurisé sur la plateforme en ligne de Croix Bleue Medavie. L'ajout du produit Garanties facultatives ouvre également la possibilité aux adhérents de souscrire Médecin en ligne, une garantie d'assurance collective qui offre toute l'année un accès à des soins de santé à distance, fournis par des médecins canadiens autorisés.

« Nous avons tiré des leçons importantes de la pandémie de COVID-19, notamment quant au rôle que l'employeur joue par l'entremise de son régime d'assurance collective pour aider ses employés à planifier les événements majeurs liés à leur vie et à leur santé. Notre étude révèle qu'au Canada, 8 employés sur 10 affirment que leur employeur a fait un bon travail pour soutenir leur santé et leur bien-être au cours de la dernière année. Les entreprises peuvent contribuer à la poursuite de cette tendance positive en envisageant l'ajout d'options à leur régime, comme le produit Garanties facultatives, qui permet aux employés d'obtenir ce dont ils ont besoin : une protection personnelle accrue contre les risques, une meilleure capacité à planifier leur avenir à long terme et, ultimement, la tranquillité d'esprit », conclut Pierre Marion.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui a à cœur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

Les données proviennent d'une étude menée par Léger auprès de 1 004 Canadiens travaillant à temps plein et adhérant au régime collectif de soins de santé offert par leur employeur. Le sondage a été mené entre le 8 et le 16 mars 2021 auprès des participants au panel en ligne de Léger.

SOURCE Croix Bleue Medavie

Renseignements: Demandes des médias: Nick Williams, conseiller principal en communications, Croix Bleue Medavie, 416-475-5598, [email protected]

Liens connexes

https://www.medaviebc.ca