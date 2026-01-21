MOMENCE, Ill., 21 janv. 2026 /CNW/ - Une nouvelle recherche publiée dans Frontiers in Nutrition a révélé l'impact notable d'Organic NatureKnit®, une innovation en santé intestinale entièrement naturelle en instance de brevet de FutureCeuticals, sur le microbiome intestinal humain.

L'étude, menée en partenariat avec ProDigest, un important organisme de recherche sur le microbiome basé à Gand, en Belgique, démontre qu'Organic NatureKnit présente une activité prébiotique importante dans le microbiome intestinal humain. La recherche démontre qu'Organic NatureKnit induit une activité métabolique significative et soutenue et modère le microbiome de façon plus complète que les ingrédients de fibres organiques purifiées couramment utilisés. En utilisant le modèle M-SHIME validé et largement reconnu de ProDigest pour simuler le tractus gastro-intestinal humain et le système microbien, les effets d'Organic NatureKnit sur le microbiome humain actif ont été observés pour la première fois.

Les résultats ont démontré que seulement 2,5 grammes d'Organic NatureKnit entraînaient une fermentation lente et douce, ainsi qu'un effet prébiotique durable et prolongé. Par rapport aux fibres purifiées biologiques courantes, Organic NatureKnit a eu un effet prébiotique beaucoup plus important après 48 heures, selon les mesures de l'abondance totale de bactéries intestinales saines, de la richesse des espèces bactériennes et du total des acides gras à chaîne courte (AGCC).

« Notre portefeuille NatureKnit représente une fusion intéressante de notre passion pour la création d'ingrédients naturels et durables avec des méthodes de recherche scientifique de pointe », a déclaré Brendan Kesler, directeur de l'innovation chez FutureCeuticals et chercheur postdoctoral au Rowett Institute. « Cette nouvelle recherche démontre que notre mélange breveté de diverses fibres de fruits et de légumes, ainsi que des polyphénols naturellement présents dans les fibres, produit un effet prébiotique plus important et plus soutenu que les fibres purifiées dans le microbiome intestinal humain. »

« C'est un développement intéressant pour l'industrie de la nutrition, car Organic NatureKnit va au-delà des fibres purifiées populaires pour offrir plusieurs attributs clés que les consommateurs recherchent dans les produits de santé intestinale », a ajouté M. Kesler. « Il est entièrement biologique et durable, doux, et offre un bénéfice microbiologique complet bien plus large que les fibres purifiées. »

À propos de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. est le développeur exclusif de NatureKnit® et un chef de file dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits à base de plantes pour les marchés fonctionnels des aliments, des boissons et des suppléments alimentaires.

