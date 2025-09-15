MOMENCE, Illinois, 15 septembre 2025 /CNW/ - VDF FutureCeuticals, Inc. a intenté une poursuite contre Aura Scientific, affirmant que son ingrédient pour la performance cérébrale NeuroRush, un extrait de café entier, viole de multiples brevets de FutureCeuticals couvrant la technologie liée aux cafés, y compris des brevets relatifs à l'utilisation de compositions de fruits de café pour améliorer les mesures de la performance cognitive. La poursuite vise à obtenir des dommages-intérêts, une conclusion de violation volontaire et la cessation complète des ventes de l'ingrédient contrefait.

FutureCeuticals a créé tout le segment du marché des fruits de café et détient des brevets couvrant des extraits de fruits de café entiers depuis de nombreuses années. Parmi ses technologies de fruits à café figurent des brevets liés à des compositions de fruits à café pour la performance cérébrale découverts à la suite de multiples essais cliniques humains FutureCeuticals commandés, puis publiés.

« L'ingrédient d'Aura Scientific, NeuroRush, n'offre rien de nouveau, il s'agit simplement de s'appuyer sur des découvertes scientifiques robustes et renommées de FutureCeuticals dans le secteur des fruits de café, avec une violation comme conséquence évidente. En effet, il s'agit de l'une des infractions les plus ouvertes et les plus délibérées que nous ayons jamais vues, ce qui nuit non seulement à nous, mais aussi à nos nombreux titulaires de licence qui vendent actuellement des produits contenant nos ingrédients authentiques, CognatiQ® et NeuroFactor®, » a déclaré J. Randal Wexler, vice-président et avocat général de FutureCeuticals.

Bien que la poursuite de FutureCeuticals vise à mettre fin à cette violation à la source avec Aura Scientific, FutureCeuticals s'engage à faire tout ce qui est nécessaire pour débarrasser le marché entièrement de l'ingrédient contrefait. M. Wexler a ajouté : « À ce stade-ci, il ne nous reste plus d'autre option que de protéger et de défendre vigoureusement nos droits de PI et les intérêts de nos clients devant les tribunaux, dans toute la mesure permise par la loi. »

FutureCeuticals a fait remarquer que plusieurs marques de suppléments alimentaires, grandes et petites, ont récemment lancé des marques contenant le NeuroRush d'Aura Scientific dans leurs formulations. M. Wexler a conclu : « Nous encourageons les fabricants de produits à évaluer attentivement leur décision d'inclure le matériau NeuroRush dans leurs produits à la lumière des droits de PI clairs de FutureCeuticals. Nous prenons très au sérieux nos obligations de protéger notre propriété intellectuelle au nom de nous-mêmes et de nos clients. »

À propos de VDF FutureCeuticals, Inc.

VDF FutureCeuticals, Inc. est un chef de file dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits à base de fruits, de légumes et de céréales pour les marchés des aliments fonctionnels, des boissons et des suppléments alimentaires. Nous libérons la puissance synergique des plantes grâce à la découverte et à la recherche d'ingrédients végétaux novateurs et nutritifs. CognatiQ® et NeuroFactor® sont disponibles exclusivement auprès de FutureCeuticals.

