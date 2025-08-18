Si les achats liés à la rentrée inquiètent 81 % des parents au Canada, la spécialiste en finances Jessica Moorhouse y voit une occasion d'apprendre à mieux gérer son argent.

TORONTO, le 18 août 2025 /CNW/ - De nombreuses familles canadiennes se préparent à ce qui est souvent une des périodes les plus stressantes de l'année sur le plan financier : les achats de la rentrée scolaire. Les parents sont coincés entre les grands rêves de leurs enfants - et des listes de souhaits encore plus longues - et la nécessité de garder la maîtrise de leurs dépenses.

Selon une étude récente commandée par Mydoh, 81 % des parents canadiens se disent nerveux à l'approche de la période de magasinage de la rentrée scolaire. Pour répondre à cette anxiété, l'appli Mydoh, outil de gestion financière destiné aux adolescents et aux enfants, a fait appel à la spécialiste en finances Jessica Moorhouse pour offrir des conseils pratiques susceptibles d'aider les familles à traverser cette période avec un stress réduit et une confiance accrue.

« Nous sommes conscients que la rentrée scolaire peut faire ressentir une certaine pression financière, explique Angelique de Montbrun, cheffe de la direction de Mydoh. Mais c'est aussi l'occasion idéale pour acquérir des compétences budgétaires pour la vie. Nous voulons aider les parents à faire de l'arbitrage typique de cette période entre désirs et besoins une leçon de vie en matière de littératie financière et de budgétisation. »

Une approche stratégique de l'établissement d'un budget pour la rentrée

Madame Moorhouse conseille une approche en trois temps :

Planifier en se fixant des objectifs clairs ;

en se fixant des objectifs clairs ; Agir de façon réfléchie au cours du magasinage ;

au cours du magasinage ; Faire le point après coup pour conforter les saines habitudes financières.

Avant de commencer

Un parent interrogé par Mydoh sur trois a répondu qu'il dépassait souvent son budget de rentrée scolaire pour la simple raison qu'il n'en avait jamais établi.

Jessica Moorhouse propose aux familles de commencer, avant de se rendre au magasin, par se réunir pour établir une liste d'achats et définir un budget clair. Étudier les prix au préalable permet d'établir un budget réaliste et de faire comprendre aux enfants la valeur de ce qu'ils veulent acheter. Profitez de l'occasion pour discuter de chaque article, en faisant la part du désir et du besoin, et établissez vos priorités en conséquence - du moins, dans le cas où vous ne pouvez pas tout acheter.

« En matière d'argent, je préconise une approche transparente et conseille de faire assumer en partie par les enfants, à même leurs économies, les articles qui relèvent du désir, expose Mme Moorhouse. C'est là que Mydoh peut changer la donne. Ses fonctionnalités de gestion des dépenses et de l'épargne aident les jeunes à économiser en vue d'un objectif, ce qui leur permet de mettre de l'argent de côté pour certains éléments de leur liste de souhait. De plus, les "allocations" peuvent être automatiquement fractionnées entre dépenses et épargne, ce qui permet de devenir financièrement responsable sans effort. »

Soyez conscients de l'âge de vos enfants lors de ces discussions. Pour les plus jeunes (jusqu'à la quatrième année), les parents peuvent prendre les choses en main, puis faire revoir la liste par leurs enfants. À partir de la cinquième année environ, les enfants peuvent commencer à prendre une part plus active à l'établissement du budget et à en comprendre la ventilation.

Au magasin

Les parents interrogés affirment dans 60% des cas que leurs enfants ont une compréhension de base des réalités financières du magasinage de la rentrée, mais observent qu'ils les perdent facilement de vue lorsqu'ils entrent dans un magasin.

Lorsque les enfants demandent quelque chose qui dépasse le budget, il est important de ne pas juger ou ignorer leur demande, mais il est tout aussi important de ne pas y accéder automatiquement. Il est préférable de prendre acte de leur souhait - et de leur proposer des choix.

Si les enfants veulent des articles qu'il leur appartient d'acheter eux-mêmes dans le cadre du budget, les parents peuvent leur donner la possibilité de gérer leurs propres dépenses dans le magasin. Ils peuvent même avoir leur propre moyen de paiement - comme la carte à puce prépayée associée à chaque compte Mydoh. Les parents sont tenus informés des opérations par des avis en temps réel. Ils ont la possibilité de bloquer la carte en cas de perte de celle-ci ou du téléphone. Cela signifie qu'ils peuvent laisser leurs enfants faire des courses seuls, tout en conservant un certain contrôle et une certaine tranquillité d'esprit.

« Même si 40 % des parents déclarent avoir dépensé plus que prévu au cours du magasinage de la rentrée par peur de décevoir leurs enfants, leur plus grosse erreur pendant cette période est de permettre à ces derniers de dicter les règles pour les dépenses, déclare Mme Moorhouse. Rappelez-vous que le fait de poser des limites ne fait pas de vous un mauvais parent - cela aide au contraire vos enfants à bâtir leur stabilité financière à long terme. »

Encouragez l'apprentissage continu

Respecter un budget implique souvent de quitter un magasin sans avoir coché toute la liste de souhaits de ses enfants. Mais la leçon n'a pas à s'arrêter là. Un outil comme Mydoh permet aux parents d'attribuer aux enfants des tâches qui leur rapporteront de l'argent, ce qui leur enseigne la valeur de l'effort. Lorsqu'ils retournent ensuite au magasin pour acheter l'objet convoité, ils découvrent par eux-mêmes que certains désirs requièrent de la patience et de la détermination.

Découvrez d'autres conseils pour établir un budget pour la rentrée à l'adresse https://www.mydoh.ca/fr/learn/blog/education/infofiche-sur-letablissement-dun-budget/.

Méthodologie du sondage

Ces résultats sont tirés d'un sondage en ligne effectué par Prodege entre les 25 et 27 juillet 2025 au nom de Craft Public Relations, à la demande de Mydoh. L'enquête portait sur 1 000 parents canadiens ayant des enfants de 7 à 15 ans. Les répondants reflètent la répartition démographique normale des membres du panel de recherche de Prodege. La seule exception a été l'utilisation de quotas pour recueillir 200 réponses du Québec, afin de permettre une segmentation fiable des résultats par régions. Aucun autre quota démographique ni aucune autre méthodologie post-sondage n'ont été appliqués. Pour un échantillon de 1 000 personnes, la marge d'erreur de l'étude est de plus ou moins 3,1 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 % ; elle est plus élevée parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être touchés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

À propos de Mydoh

Depuis 2019, Mydoh a à cœur d'aider les parents à donner une éducation financière à leurs enfants dès le plus jeune âge. Mydoh a été fondée sur la conviction commune que la gestion financière est non seulement quelque chose qui s'enseigne, mais aussi quelque chose qui s'apprend par l'expérience - et que cette expérience doit commencer tôt. Mydoh défend cette conviction depuis sa création et a ainsi pu aider plus de 280 000 Canadiens à bâtir une assise financière plus solide pour la nouvelle génération.

