La majorité des investisseurs interrogés citent les conseillers et les institutions financières comme les sources d'information les plus appréciées lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'investissement liées à l'investissement responsable.

TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - La plupart des investisseurs individuels canadiens souhaitent discuter de l'investissement responsable (IR) avec leur conseiller financier, mais ils sont moins nombreux à être interrogés à ce sujet, selon un nouveau sondage de l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

Le Sondage d'opinion des investisseurs 2025 de l'AIR, qui repose sur un sondage réalisé par Ipsos auprès de 1 001 investisseurs individuels au Canada, montre que 76 % des répondants souhaitent que leur conseiller financier ou leur institution financière soit tenu de leur poser des questions spécifiques sur les considérations relatives à l'investissement responsable (IR) qui correspondent à leurs valeurs personnelles dans le cadre du processus de connaissance du client. Cependant, seuls 28 % ont déclaré que leur prestataire de services financiers leur avait déjà posé de telles questions, ce qui démontre la persistance des « lacunes en matière de services d'IR ».

Malgré une baisse constatée lors du précédent sondage, l'année 2025 a été marquée par une légère augmentation des préoccupations liées à l'écoblanchiment, plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) reconnaissant que cela les dissuade d'adhérer à l'IR, contre 46 % l'an dernier. D'autres facteurs dissuasifs importants sont le manque de connaissances sur les fonds d'IR, le manque de clarté dans les appellations et les stratégies des fonds, et les préoccupations en matière de performance. Ceci pourrait expliquer la légère diminution du nombre de détenteurs d'IR d'une année sur l'autre.

Si les jeunes continuent à être beaucoup plus nombreux à détenir des actifs d'IR que leurs aînés, les personnes âgées de 55 ans et plus s'y intéressent de plus en plus.

« La demande est là, déclare Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'AIR. Cependant, la persistance de l'écoblanchiment comme facteur dissuasif montre que, malgré les progrès récents, des efforts continus sur plusieurs fronts sont nécessaires pour répondre à ces préoccupations. Les conseillers sont particulièrement bien placés pour discuter avec leurs clients afin de répondre à leurs valeurs et à leurs préoccupations, et pour les éduquer. »

C'est le premi rapport est le premier publié dans le cadre de la nouvelle Initiative de recherche sur l'investissement responsable, un programme de l'AIR qui fournit des informations objectives et fondées sur des données couvrant l'ensemble du spectre de l'investissement responsable au Canada, par le biais de trois rapports complets.

Autres faits marquants :

Deux tiers des personnes interrogées (67 %) sont intéressées par l'IR, les jeunes étant généralement plus intéressés que les personnes plus âgées, et les femmes plus intéressées que leurs homologues masculins. On note également un intérêt accru chez les personnes âgées de 55 ans et plus.

Comme lors du dernier sondage, 66 % des personnes interrogées connaissent peu ou pas du tout l'IR, dont 19 % qui n'en ont jamais entendu parler.

Compte tenu de l'impact des événements sur la scène internationale, 35 % des personnes interrogées déclarent qu'elles sont plus susceptibles de choisir l'IR qu'il y a un an, tandis que 49 % déclarent qu'elles ne sont ni plus ni moins susceptibles de le faire. La détention d'actifs d'IR a légèrement diminué depuis la fin de l'année 2023.

Pour 76 % des personnes interrogées, il serait souhaitable que leur conseiller financier ou leur institution financière soit tenu de leur poser des questions spécifiques sur les considérations relatives à l'IR qui correspondent à leurs valeurs personnelles. Cependant, seuls 28 % ont déclaré que leur prestataire de services financiers leur avait déjà posé de telles questions. Parmi les personnes approchées, seuls 35 % ont eu des discussions significatives sur l'IR.

L'écoblanchiment est plus préoccupant qu'à la fin de 2023. En effet, plus de la moitié des répondants (54 %) reconnaissent qu'il s'agit d'un facteur dissuasif pour l'IR, contre 46 % précédemment.

Parmi les répondants, 64 % ne sont pas très familiers ou pas du tout familiers avec les applications de l'intelligence artificielle (IA) dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. En outre, 68 % déclarent qu'il est important que les entreprises de leur portefeuille d'investissement adoptent des cadres et des principes d'IA responsables, et 71 % déclarent qu'il est important que leur conseiller financier ou leur institution financière adopte des cadres et des principes d'IA responsables.

92 % déclarent qu'il est important de prendre en compte les opportunités d'investissement lors de l'incorporation de l'IR dans les portefeuilles, au même titre que la réduction des risques (89 %). Selon 88 %, les conseillers financiers sont des sources d'information importantes pour prendre des décisions d'investissement liées à l'IR.

Accédez au rapport complet ici. Pour les messages des partenaires de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, reportez-vous à la page 4 du rapport.

À propos du Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR

L'Association pour l'investissement responsable publie chaque année le Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR afin de connaître le point de vue des investisseurs individuels sur l'investissement responsable et sur diverses questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le sondage de 2025 est basé sur des données recueillies par Ipsos auprès de 1 001 investisseurs individuels canadiens entre le 27 janvier et le 3 février 2025. Les investisseurs sont définis comme des personnes qui possèdent actuellement des investissements tels que des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations ou d'autres titres. Le sondage a un intervalle de crédibilité bayésien de ±3,5 %.

À propos de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable

L'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, un programme de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), fournit des informations objectives et fondées sur des données couvrant l'ensemble du spectre de l'investissement responsable au Canada par le biais de trois rapports de recherche exhaustifs : 1) le Sondage d'opinion des investisseurs, 2) l'Étude sur les perspectives des conseillers en IR et 3) le Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien.

L'initiative et la production des rapports sont généreusement soutenues par les partenaires Addenda Capital, Desjardins, Placements Mackenzie, Banque Nationale Investissements, RBC Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements TD. Pour en savoir plus, visitez la page www.ri-research-initiative.ca.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'AIR est l'association canadienne du secteur de l'investissement dont l'objectif est d'ancrer l'investissement responsable (IR) dans l'écosystème financier du Canada. Les membres de l'AIR sont des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des prestataires de services. Nos membres institutionnels gèrent collectivement plus de 45 billions de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca.

SOURCE Association Pour l'Investissement Responsable

Contact pour les médias : Ady Jonsohn, Vice-présidente du développement et de la diffusion du contenu, Association pour l'investissement responsable (AIR), [email protected]