Le Rapport de tendances de l'investissement responsable de 2024 souligne la résilience du secteur et appelle à une plus grande normalisation dans un contexte de confiance croissante des investisseurs

TORONTO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La part de marché des actifs sous gestion issus de l'investissement responsable (IR) au Canada a considérablement augmenté, selon les dernières conclusions du Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien de 2024. Publié aujourd'hui par l'Association pour l'investissement responsable (AIR), le rapport suit les tendances nationales et les perspectives de l'IR, qui désigne les investissements intégrant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection et de gestion.

l’Association pour l’investissement responsable (Groupe CNW/Association Pour l'Investissement Responsable)

Le Rapport 2024 révèle une étape cruciale pour le secteur, l'IR représentant désormais 71 % du total des actifs sous gestion. Cette croissance s'accompagne d'une nette augmentation de la confiance des investisseurs, stimulée par des définitions plus claires des stratégies d'IR et par l'amélioration des pratiques de production de rapports ESG. Le Rapport identifie également les principaux défis qui continuent d'entraver le plein potentiel de l'IR, notamment l'écoblanchiment, l'incertitude réglementaire et les problèmes de performance.

« Alors que l'investissement responsable continue d'évoluer, nous ne pouvons pas nous asseoir sur nos lauriers, déclare Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'Association pour l'investissement responsable. L'action collective et le plaidoyer sont nécessaires pour faire progresser l'adoption de l'IR et mobiliser des capitaux pour renforcer la résilience économique du Canada. »

Principales conclusions du rapport 2024 :

Confiance accrue dans les rapports ESG : Près de 60 % des personnes interrogées font état d'une confiance accrue dans la qualité des rapports ESG, grâce à des définitions plus claires des stratégies d'IR. Toutefois, la demande de pratiques normalisées en matière d'établissement de rapports reste forte, ce qui montre qu'il faut continuer à progresser.

Près de 60 % des personnes interrogées font état d'une confiance accrue dans la qualité des rapports ESG, grâce à des définitions plus claires des stratégies d'IR. Toutefois, la demande de pratiques normalisées en matière d'établissement de rapports reste forte, ce qui montre qu'il faut continuer à progresser. Le changement climatique et la demande des investisseurs alimentent la croissance de l'IR : Les préoccupations liées au changement climatique, la demande des investisseurs pour des investissements ESG/d'impact et les orientations/exigences réglementaires restent les principaux moteurs de la croissance de l'IR. Notamment, les jeunes investisseurs et les investisseurs individuels deviennent des forces puissantes, aux côtés des acteurs institutionnels et des régulateurs, pour façonner l'avenir de l'IR.

Les préoccupations liées au changement climatique, la demande des investisseurs pour des investissements ESG/d'impact et les orientations/exigences réglementaires restent les principaux moteurs de la croissance de l'IR. Notamment, les jeunes investisseurs et les investisseurs individuels deviennent des forces puissantes, aux côtés des acteurs institutionnels et des régulateurs, pour façonner l'avenir de l'IR. L'intégration des facteurs ESG mène le bal ; l'atténuation des risques et les rendements à long terme stimulent l'adoption : L'atténuation des risques reste la principale raison pour laquelle les organisations prennent en compte les facteurs ESG, suivie par l'amélioration des rendements à long terme et le respect des obligations fiduciaires. Les facteurs ESG couramment pris en compte sont les émissions de gaz à effet de serre, la diversité du conseil d'administration et l'atténuation du changement climatique. L'intégration ESG est la stratégie la plus utilisée, avec le filtrage et l'intendance. L'investissement d'impact est moins répandu, avec un taux d'utilisation proche de 50 %.

L'atténuation des risques reste la principale raison pour laquelle les organisations prennent en compte les facteurs ESG, suivie par l'amélioration des rendements à long terme et le respect des obligations fiduciaires. Les facteurs ESG couramment pris en compte sont les émissions de gaz à effet de serre, la diversité du conseil d'administration et l'atténuation du changement climatique. L'intégration ESG est la stratégie la plus utilisée, avec le filtrage et l'intendance. L'investissement d'impact est moins répandu, avec un taux d'utilisation proche de 50 %. Obstacles au progrès : L'écoblanchiment et le manque de normalisation restent les principaux obstacles, tandis que les préoccupations liées à la performance perçue de l'IR sont plus prononcées. À mesure que le profil de l'industrie se développera, il sera essentiel d'harmoniser davantage les définitions et les pratiques pour maintenir la confiance des investisseurs et poursuivre sur sa lancée.

L'écoblanchiment et le manque de normalisation restent les principaux obstacles, tandis que les préoccupations liées à la performance perçue de l'IR sont plus prononcées. À mesure que le profil de l'industrie se développera, il sera essentiel d'harmoniser davantage les définitions et les pratiques pour maintenir la confiance des investisseurs et poursuivre sur sa lancée. Une fenêtre d'opportunité : L'évolution de la réglementation présente à la fois des défis et des opportunités pour l'expansion de l'IR. Les investisseurs individuels jouent un rôle de plus en plus central dans cette dynamique. Il existe un consensus de plus en plus large sur la nécessité d'une norme d'IR pour les conseillers, afin de mieux les équiper pour répondre à la demande croissante des clients et pour naviguer dans les complexités d'un paysage de l'investissement en constante évolution.

Citations des partenaires de l'édition 2024 du Rapport de tendances de l'IR au Canada :

« La croissance des actifs en IR, et le maintien d'une augmentation de leur part du marché malgré de sérieux vents de front, témoignent de la valeur de cette approche dans le contexte actuel de l'industrie du placement, a expliqué Roger Beauchemin , président et chef de la direction d'Addenda Capital. Les sociétés et les équipes de placement sont déterminées à améliorer la gestion du risque et à saisir les occasions en augmentant l'étendue et la portée de leurs analyses, de leurs recherches et de leur intendance auprès de leurs sociétés en portefeuille. Cela me semble bien décrire l'état actuel des lieux dans l'investissement responsable. »

, président et chef de la direction d'Addenda Capital. Les sociétés et les équipes de placement sont déterminées à améliorer la gestion du risque et à saisir les occasions en augmentant l'étendue et la portée de leurs analyses, de leurs recherches et de leur intendance auprès de leurs sociétés en portefeuille. Cela me semble bien décrire l'état actuel des lieux dans l'investissement responsable. » « En tant que supporteur de longue date de l'AIR, nous sommes heureux de poursuivre notre parrainage du Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien 2024 et d'applaudir le travail accompli pour faire connaître les tendances nationales et les perspectives de l'IR, a déclaré Judy Goldring , présidente et cheffe de la distribution à l'échelle mondiale, La Société de Gestion AGF Limitée. Le Rapport permet de mieux comprendre les opportunités et les défis de l'investissement responsable, et nous pensons que ses conclusions contribueront à façonner la manière dont nous nous engageons et éduquons nos clients. »

d'applaudir le travail accompli pour faire connaître les tendances nationales et les perspectives de l'IR, a déclaré , présidente et cheffe de la distribution à l'échelle mondiale, La Société de Gestion AGF Limitée. Le Rapport permet de mieux comprendre les opportunités et les défis de l'investissement responsable, et nous pensons que ses conclusions contribueront à façonner la manière dont nous nous engageons et éduquons nos clients. » « Nous attendons cela depuis longtemps, mais les efforts continus pour améliorer la normalisation de la terminologie de l'investissement responsable et des cadres de production de rapports semblent porter leurs fruits. Au fur et à mesure que les gestionnaires d'investissement gagneront en confiance dans ces domaines, il leur sera plus facile de transmettre les informations pertinentes à leurs clients d'une manière qui leur soit utile. Pour NEI, cela signifie que nous serons mieux placés pour expliquer aux Canadiens comment leurs investissements génèrent une valeur durable à long terme. » Adelaide Chiu , vice-présidente et cheffe de l'investissement responsable Placements NEI

, vice-présidente et cheffe de l'investissement responsable Placements NEI « L'investissement responsable n'est plus une niche ; il est devenu une attente standard au sein de la communauté des investisseurs canadiens. Ces progrès sont essentiels pour l'économie canadienne, car ils favorisent une croissance durable, attirent les investisseurs internationaux et garantissent une stabilité financière à long terme. En accordant la priorité aux pratiques d'investissement responsable, le Canada ouvrira la voie à la construction d'un avenir résilient et prospère. » Fate Saghir, Vice-présidente principale et cheffe du développement durable, du marketing et de l'expérience client, Placements Mackenzie

ouvrira la voie à la construction d'un avenir résilient et prospère. » Fate Saghir, Vice-présidente principale et cheffe du développement durable, du marketing et de l'expérience client, Placements Mackenzie « RBC Gestion mondiale d'actifs est fière de poursuivre sa collaboration avec l'Association pour l'investissement responsable au Canada en commanditant le Rapport de tendances de l'IR canadien de 2024. Les conclusions du rapport de cette année portent sur plusieurs questions clés qui deviennent de plus en plus importantes pour les actionnaires, telles que la normalisation des pratiques de divulgation des émetteurs. Pour continuer à faire avancer les choses sur ce sujet et sur d'autres, nous pensons qu'une action collective est très importante pour maximiser notre impact. » Melanie Adams , directrice générale et responsable de l'investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs et présidente du conseil d'administration de l'AIR

À propos du Rapport de tendances de l'IR :

Le Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien, publié par l'Association pour l'investissement responsable (AIR), est un outil permettant de suivre l'évolution des pratiques d'investissement responsable (IR) au Canada. L'édition 2024 du rapport s'appuie sur les réponses recueillies lors d'un sondage mené auprès de gestionnaires d'actifs institutionnels et de propriétaires d'actifs canadiens entre le 22 mai et le 19 juillet 2024. Le sondage précédent a été mené en 2023.

Le rapport 2024 a été généreusement parrainé par Addenda Capital, AGF Management Ltd., Placements Mackenzie, Placements NEI et RBC Gestion mondiale d'actifs.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR) :

L'AIR est l'association canadienne du secteur de l'investissement dont l'objectif est d'ancrer l'investissement responsable (IR) dans l'écosystème financier du Canada. Les membres de l'AIR sont des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des prestataires de services. Nos membres institutionnels gèrent collectivement plus de 45 billions de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca.

