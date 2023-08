Une étude de Dormez-vous révèle que les parents québécois se préoccupent de la santé du sommeil de leurs enfants

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - Dormez-vous, le chef de file des détaillants spécialisés en sommeil au Québec a publié les données d'une nouvelle enquête qui met en lumière le lien direct entre le sommeil, le bien-être mental et le rendement scolaire chez les enfants. Tout le monde sait que le sommeil est important. Mais pour les enfants, il peut avoir un impact profond sur leur santé physique, émotionnelle et mentale.

Selon l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), l'organisme de santé mentale communautaire le plus établi et le plus important au Canada, un sommeil insuffisant peut entraîner de l'irritabilité, une mauvaise humeur et un manque d'énergie, autant de facteurs qui peuvent nuire aux résultats scolaires d'un enfant.

« Des études ont montré qu'un sommeil suffisant protège la santé mentale des adolescents et améliore les résultats scolaires », a déclaré Margaret Eaton, présidente-directrice générale de l'Association canadienne pour la santé mentale. « Chez les enfants, un sommeil réparateur améliore les fonctions cérébrales, le développement, la mémoire de travail et la régulation émotionnelle. »

La bonne nouvelle, c'est que la plupart des parents québécois comprennent ce lien et prennent activement des mesures pour promouvoir une bonne hygiène du sommeil chez leurs enfants.

Les parents québécois défendent la santé du sommeil

Selon le sondage Dormez-vous, mené par Léger, un impressionnant 82 % des parents québécois croit fermement que leurs enfants dorment suffisamment. Ce sentiment est plus élevé que la moyenne nationale de 77 %.

Ce résultat est dû à deux actions clés des parents québécois : promouvoir activement une routine régulière à l'heure du coucher et fournir un espace de sommeil confortable à leur enfant. La routine du coucher s'avère être une pierre angulaire, 77 % des parents déclarant que leurs enfants suivent une routine fixe. Cela est probablement dû au fait que près de neuf jeunes Québécois sur dix ont leur propre chambre, les parents indiquant que le fait de disposer d'un espace confortable pour dormir est l'une des principales raisons pour lesquelles leur enfant passe une bonne nuit de sommeil. De plus, les parents créent les conditions propices à une bonne nuit de sommeil en s'assurant que leur enfant dispose d'une chambre sombre, fraîche et calme (49 %), qu'il dort dans son propre lit (44 %) et qu'il établit une routine cohérente et relaxante à l'heure du coucher (43 %).

« Le sommeil est essentiel à notre fonctionnement mental et physique », a déclaré Stewart Schaefer, président et chef de la direction de Dormez-vous. « Nous sommes fiers de constater les efforts déployés par les parents au Québec pour favoriser un environnement de sommeil sain, surtout à l'approche de l'année scolaire. »

Les résultats de l'enquête indiquent qu'un nombre important de parents préparent le terrain pour de meilleurs résultats scolaires et le bien-être général de leurs enfants grâce à leurs habitudes de sommeil. L'étude a révélé que les avantages d'une bonne nuit de sommeil sont les suivants : avoir de l'énergie tout au long de la journée (80 %), être très concentré à l'école (71 %), se réveiller de bonne humeur (68 %), être moins stressé/anxieux (60 %) et obtenir de bons résultats scolaires (59 %).

Les personnes interrogées qui pensent que leurs enfants ne dorment pas suffisamment citent comme raisons principales le fait de se coucher trop tard (51 %), l'irrégularité des horaires de coucher (39 %) et l'utilisation excessive d'appareils électroniques (32 %).

Avec la rentrée scolaire, il est important que les parents prennent des mesures actives pour promouvoir des habitudes de sommeil saines et s'assurer que leurs enfants ont le sommeil dont ils ont besoin pour réussir cette année scolaire.

Dormez-vous s'engage pour la prochaine génération

Reconnaissant que le sommeil joue un rôle direct dans le développement de l'enfant, Dormez-vous fait un don de 100 000 $ au Programme de soutien par les pairs sur les campus de l'ACSM, reflétant ainsi son engagement à éveiller les Québécois au pouvoir du sommeil. Le don de Dormez-vous aidera directement les jeunes des campus postsecondaires de la province. Le soutien par les pairs joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance personnelle, le soutien au rétablissement de la santé mentale et l'amélioration de la qualité de vie.

Mettez votre enfant sur la voie de la réussite pour cette année scolaire

En faisant valoir l'importance du sommeil, les parents peuvent orienter leurs enfants vers le bien-être mental, la réussite scolaire et un avenir prometteur. Pour faciliter ce cheminement, Dormez-vous a créé une boutique dédiée à la rentrée scolaire, qui propose des produits essentiels pour le sommeil, afin d'offrir aux enfants le sommeil dont ils ont besoin pour exceller.

Pour plus d'informations sur Dormez-vous, veuillez consulter le site suivant www.dormezvous.com .

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 15 août 2023, Dormez-vous compte 62 magasins appartenant à l'entreprise et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une organisation motivée qui se consacre à transformer des vies en éveillant les Québécois au pouvoir du sommeil, et qui s'engage à créer une culture d'entreprise axée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. L'entreprise investit activement dans son écosystème du sommeil, ses produits innovants, son expérience client de classe mondiale, ses communautés et son personnel. Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.dormezvous.com.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale :

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisme de santé mentale communautaire le mieux établi et le plus étendu au Canada. Présente dans plus de 330 communautés de toutes les provinces et d'un territoire, l'ACSM offre des services de défense des droits et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à favoriser le rétablissement et la résilience, et à permettre à tous les Canadiens de s'épanouir et de prospérer. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cmha.ca .

À propos de l'étude Dormez-vous

Le sondage, commandé par Léger en anglais et en français, a été réalisé auprès d'un échantillon aléatoire de 2 002 parents canadiens (490 parents québécois) d'enfants d'âge scolaire. Pour être éligibles, les répondants devaient être des parents canadiens ayant un enfant âgé de 5 à 18 ans. Le sondage en ligne a été mis en marché entre le 20 et le 27 juillet 2023 avec un niveau de confiance de 95 %.

