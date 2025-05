La nouvelle plateforme permet aux professionnels du développement durable des entreprises de bénéficier du soutien de leurs pairs, d'avoir accès à des experts et à des renseignements stratégiques, conçue pour répondre aux défis d'aujourd'hui

NEW YORK et LONDRES, le 14 mai 2025 /CNW/ -- Datamaran, chef de file du marché des logiciels ESG alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de Harbor, la première plateforme communautaire mondiale conçue exclusivement pour les professionnels internes du développement durable. Harbor offre aux dirigeants un espace sûr et favorable pour échanger avec leurs pairs, bénéficier de conseils d'experts et faire face aux pressions croissantes liés à leurs rôles dans un paysage en évolution rapide.

Les professionnels du développement durable font face à des exigences réglementaires croissantes, à des attentes croissantes de la part des parties prenantes et à des réactions négatives croissantes contre les facteurs ESG. Exerçant souvent leurs activités avec des ressources internes limitées, ils sont censés favoriser un changement transformateur tout en gérant les risques et la conformité.

Harbor est une réponse directe à ces pressions. La plateforme offre un point d'accès unique et mondial à une communauté de personnes partageant les mêmes idées, à des ressources pratiques et à un contenu adapté qui aide les professionnels non seulement à s'acquitter de leurs mandats, mais aussi à rester résilients et inspirés.

Ce que Harbor offre aux membres

La plateforme est conçue pour les responsables du développement durable des entreprises en interne et comprend :

• Un espace de confiance pour échanger avec les pairs mondiaux

• Des mises à jour hebdomadaires sur l'évolution de la réglementation et des politiques

• Un bulletin mensuel d'information sur les principales tendances et les principaux sujets en matière de développement durable

• Un calendrier d'événements gratuits, virtuels et en personne dans les principaux centres mondiaux

• Un tableau d'affichage des offres d'emploi offrant de nouvelles possibilités d'avancement professionnel

L'accès est gratuit pour les professionnels du développement durable et ceux qui travaillent sur la stratégie ESG, les rapports, les risques, la conformité et les communications. Datamaran lance également Harbor+ (Plus), un niveau supérieur qui offre des avantages supplémentaires moyennant des frais d'abonnement annuels. Harbor+ comprend des séances en ligne exclusives avec des organismes de réglementation et des organismes de normalisation, des énoncés trimestriels de politiques sur les facteurs ESG, ainsi que des tables rondes et des ateliers animés par des experts et des pairs.

La communauté à l'heure des défis

« Les responsables du développement durable d'aujourd'hui mènent le changement sous une surveillance intense », a déclaré Marjella Lecourt-Alma, chef de la direction et cofondatrice de Datamaran. « Avec Harbor, nous créons un endroit où ils peuvent se sentir compris, soutenus et habilités à diriger en toute confiance. »

Depuis 2014, Datamaran défend la communauté ESG grâce à des idées, à des événements et à des conseils d'experts. Harbor s'appuie sur cet héritage et inaugure la prochaine étape pour renforcer l'autonomie des professionnels du développement durable à l'échelle mondiale.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui

Vous pouvez vous inscrire maintenant. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur : datamaran.com/harbor.

Personne-ressource : Helen Skeen, gestionnaire principale des RP et du contenu : [email protected].

