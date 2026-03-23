Une étude mondiale menée auprès de plus de 500 fabricants révèle des priorités changeantes, un déploiement rapide et de nouvelles attentes pour les systèmes de vision machine de prochaine génération

NATICK, Massachussets, 23 mars 2026 /CNW/ - Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), le chef de file mondial de la vision des machines industrielles, annonce aujourd'hui la publication de son étude intitulée Comment l'IA transforme la vision des machines grâce à la performance et à la simplicité. Le nouveau rapport s'appuie sur les perspectives de plus de 500 fabricants, intégrateurs et équipementiers pour explorer comment l'intelligence artificielle rend les chaînes de production plus intelligentes, plus précises et plus faciles à exécuter.

Rapport d'étude de Cognex : Comment l'IA transforme la vision des machines grâce à la performance et à la simplicité

Selon le rapport, plus de la moitié des répondants (57 %) utilisent déjà l'IA dans leurs opérations de vision des machines, et 30 % planifient des déploiements à court terme. L'adoption est plus forte dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la logistique, où la variabilité des produits, les tolérances plus serrées et l'automatisation croissante poussent les systèmes de vision vers de nouveaux niveaux de capacité.

« Cette étude confirme ce que nous voyons à l'échelle mondiale : l'IA ne se contente pas d'améliorer la vision des machines, elle redéfinit la façon dont les fabricants perçoivent la qualité, l'efficacité et l'automatisation », déclare Matt Moschner, président et chef de la direction de Cognex. « La convergence d'une IA puissante et d'une convivialité pratique permet aux usines de déployer l'intelligence en périphérie, de s'adapter en temps réel et d'accélérer l'adoption d'opérations entièrement autonomes. »

La précision favorise l'adoption, mais la convivialité définit la valeur à long terme

Bien que l'amélioration de l'exactitude soit le principal moteur de l'adoption initiale, en particulier la force de l'IA à détecter les défauts subtils et complexes, l'étude montre que l'utilisabilité devient de plus en plus essentielle au fil du temps, ce qui pourrait être attribuable aux progrès des produits.

Les répondants ayant plus de trois ans d'expérience en matière de vision de l'IA étaient beaucoup plus susceptibles de déclarer que les systèmes d'IA :

facile à mettre à l'échelle sur plusieurs sites : +10,9 points (86,1 % contre 75,3 %)

développement et déploiement rapides : +9,1 points (81,2 % contre 72,1 %)

« Les nouvelles solutions de vision de l'IA comprennent des fonctionnalités telles que des outils de visualisation intuitifs, des pistes d'audit robustes, des exigences réduites en matière de données et une dépendance moindre à l'expertise spécialisée », déclare Shirin Saleem, vice-présidente de l'ingénierie chez Cognex. « Ces progrès ont considérablement réduit l'écart entre le risque perçu de mise en œuvre et l'expérience utilisateur réelle. »

À propos de l'étude

L'étude est fondée sur un sondage mené auprès de plus de 500 fabricants, équipementiers et intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, couvrant un éventail d'industries, dont l'automobile, l'électronique, les biens de consommation courante, les soins de santé et la logistique. Les répondants viennent d'entreprises de taille moyenne et de grandes entreprises mondiales et partageaient des expériences concrètes de déploiement, d'exploitation et de mise à l'échelle de la vision machine fondée sur l'IA. L'étude explore également les tendances sectorielles en matière d'adoption, les différences régionales et les principales considérations pour les organisations qui évaluent les systèmes de vision fondés sur l'IA. Le rapport complet Comment l'IA transforme la vision des machines grâce à la performance et à la simplicité est téléchargeable ici.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex facilite la vision artificielle de pointe, ouvrant la voie à des entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision permet de relever des défis critiques en matière de fabrication et de distribution, offrant des performances inégalées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des marchandises emballées.

Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à l'accent mis depuis longtemps sur l'IA, aidant les usines et les entrepôts à améliorer la qualité et à maximiser l'efficacité sans avoir besoin d'une expertise hautement technique. Notre siège se trouve près de Boston, aux États-Unis, nous sommes présents dans plus de 30 pays et comptons plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

Relations avec la presse :

Liz Bradley - responsable des communications

Cognex Corporation

[email protected]

Personne-ressource pour les relations avec les investisseurs :

Greer Aviv - responsable des relations avec les investisseurs

Cognex Corporation

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2938318/Cognex_Research_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

SOURCE Cognex Corporation