Advanced AI Vision Controller fournit la modularité nécessaire pour résoudre des applications de fabrication exigeantes et à forte intensité de calcul, sans ordinateurs externes

NATICK, Massachusetts, 28 avril 2026 /CNW/ - Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), chef de file mondial de la technologie de la vision des machines industrielles, annonce aujourd'hui le lancement du In-Sight® 6900 Vision Controller. L'In-Sight Vision Controller modulaire donne aux fabricants la liberté de configurer avec précision les caméras, l'optique et l'éclairage en fonction de leurs besoins d'inspection, éliminant ainsi les compromis des systèmes à configuration fixe. Alimenté par la technologie NVIDIA Jetson, il offre un traitement d'IA à grande capacité en périphérie, ce qui permet aux charges de travail industrielles les plus exigeantes de fonctionner sans ordinateurs externes ni architectures distribuées complexes.

In-Sight® 6900 Vision Controller de Cognex

« Alors que les fabricants accélèrent leur adoption de l'IA, ils veulent des solutions à la fois puissantes et faciles à déployer », déclare Matt Moschner, président et chef de la direction de Cognex. « L'In-Sight Vision Controller fournit exactement cela, combinant le traitement de l'IA en périphérie de NVIDIA avec le matériel modulaire de Cognex et des outils de vision éprouvés. Cela permet à un plus grand nombre de clients de résoudre des applications d'inspection exigeantes en périphérie, sans le coût ni la complexité des systèmes informatiques, et ouvre des applications qui n'étaient pas possibles auparavant. »

Outil d'IA avancé Modes pour les défis de vision les plus complexes

L'In-Sight Vision Controller présente les modes d'outil d'IA les plus avancés de Cognex à ce jour. Conçu spécialement pour des inspections difficiles, capable de manipuler des pièces de tailles variées, de détecter des défauts très variables et d'obtenir des résultats constants, même dans des environnements de production dynamiques et imprévisibles.

Capacités clés :

Architecture de vision modulaire : la prise en charge des caméras interchangeables, des objectifs et de l'éclairage industriel permet une configuration précise du système, y compris la gamme d'objectifs, d'optiques, de caméras et d'accessoires (LOCA) de Cognex.

la prise en charge des caméras interchangeables, des objectifs et de l'éclairage industriel permet une configuration précise du système, y compris la gamme d'objectifs, d'optiques, de caméras et d'accessoires (LOCA) de Cognex. Classification sobre en échantillons : des modèles de classification fondés sur des transformateurs ne nécessitant que 10 à 20 images de formation, ce qui réduit le temps de collecte des données et accélère le déploiement.

des modèles de classification fondés sur des transformateurs ne nécessitant que 10 à 20 images de formation, ce qui réduit le temps de collecte des données et accélère le déploiement. Segmentation robuste : segmentation au niveau du pixel qui isole les caractéristiques essentielles, offrant une analyse fiable sur des surfaces difficiles.

L'In-Sight Vision Controller s'intègre également à OneVisionMC, la plateforme d'IA collaborative de Cognex qui permet aux équipes d'ingénierie de développer, de peaufiner et de mettre à l'échelle les applications d'inspection à l'échelle mondiale à partir d'un seul environnement. Les fabricants peuvent déployer les améliorations plus rapidement et maintenir une qualité uniforme dans l'ensemble des usines, des chaînes de production et des quarts de travail.

Alimenté par NVIDIA Jetson pour une IA en temps réel à haut débit à la périphérie

En intégrant le module NVIDIA Jetson, l'In-Sight Vision Controller se transforme d'un processeur d'image traditionnel en un moteur d'IA haute performance capable d'exécuter des réseaux neuronaux sophistiqués directement à la périphérie.

Faits saillants de la performance :

Traitement parallèle pour les inspections complexes : jusqu'à 157 TOPS de performance de l'IA permettent l'exécution simultanée de plusieurs modèles d'IA à haute résolution.

: jusqu'à 157 TOPS de performance de l'IA permettent l'exécution simultanée de plusieurs modèles d'IA à haute résolution. Inférence en temps réel : l'intégration optimisée NVIDIA TensorRT permet de s'assurer que la prise de décision de l'IA demeure synchronisée avec la synchronisation de deuxième niveau des chaînes de production à haute vitesse.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex facilite la vision artificielle de pointe, ouvrant la voie à des entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision permet de relever des défis critiques en matière de fabrication et de distribution, offrant des performances inégalées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des produits emballés. Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à un accent mis de longue date sur l'IA, aidant les usines et les entrepôts à renforcer la qualité et à maximiser l'efficacité sans avoir besoin d'expertise technique. Notre siège se trouve près de Boston, aux États-Unis, nous sommes présents dans plus de 30 pays et comptons plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

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SOURCE Cognex Corporation