L'In-Sight® 3900 établit une nouvelle norme pour l'inspection haute vitesse et haute précision en périphérie, sans nécessiter d'ordinateur

NATICK, Massachusetts, 5 mai 2026 /CNW/ - Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), chef de file mondial de la technologie de la vision des machines industrielles, annonce aujourd'hui le lancement du système de vision In-Sight® 3900. Construit sur une nouvelle génération de technologie de vision IA intégrée de Cognex et alimenté par les plateformes Qualcomm Dragonwing™, l'In-Sight 3900 est un système de vision entièrement intégré qui offre une vitesse, une précision et une résolution de pointe dans l'industrie, permettant aux fabricants d'effectuer des inspections exigeantes sans sacrifier le débit ni la simplicité.

Système de vision In-SightMD® 3900 de Cognex

« L'In-Sight 3900 représente un grand pas en avant dans ce que la vision intégrée de l'IA peut offrir », déclare Matt Moschner, président et chef de la direction de Cognex. « Les fabricants n'ont plus à choisir entre la profondeur d'inspection et la vitesse des lignes. Nous avons construit un système qui offre les deux, avec la fiabilité et la simplicité qui font la renommée de Cognex. »

Vision IA à haute vitesse, sans compromis

Le système In-Sight 3900 élimine le compromis traditionnel entre la profondeur d'inspection et la vitesse de ligne que les systèmes de vision existants imposent. En combinant l'IA périphérique, l'IA de pointe et des outils de vision basés sur des règles développés par Cognex à un calcul intégré haute performance, le système permet des inspections déterministes en temps réel à pleine vitesse, prenant en charge les applications d'emballage, d'automobile, d'électronique et de biens de consommation de prochaine génération.

« Nos chaînes d'emballage fonctionnent à des vitesses extrêmement élevées, ce qui nous limitait auparavant à l'utilisation d'outils OCR traditionnels », déclare Andrea Sabbadini, responsable de l'ingénierie chez Fuji Seal. « L'In-Sight 3900 nous permet maintenant de déployer les outils Edge AI Read de Cognex à pleine vitesse de production sans compromettre le débit. Il en résulte un processus d'inspection plus robuste, plus rapide à mettre en place et plus facile à entretenir dans toutes nos chaînes. »

Capacités clés

Traitement quatre fois plus rapide à grande échelle : effectue des inspections jusqu'à quatre fois plus rapidement que les systèmes de vision Cognex de la génération précédente, ce qui maximise les taux de production et élimine les goulots d'étranglement dans la production à volume élevé.

effectue des inspections jusqu'à quatre fois plus rapidement que les systèmes de vision Cognex de la génération précédente, ce qui maximise les taux de production et élimine les goulots d'étranglement dans la production à volume élevé. Imagerie haute résolution jusqu'à 25 MP : prend en charge des résolutions allant jusqu'à 25 mégapixels pour des champs de vision plus larges, des mesures plus fines et une détection améliorée des défauts, le tout dans le cadre d'une seule acquisition.

prend en charge des résolutions allant jusqu'à 25 mégapixels pour des champs de vision plus larges, des mesures plus fines et une détection améliorée des défauts, le tout dans le cadre d'une seule acquisition. Exécution périphérique en temps réel à haut débit : l'accélération de l'IA intégrée et les pipelines de traitement optimisés permettent une inspection déterministe en temps réel synchronisée avec des chaînes de production à grande vitesse.

l'accélération de l'IA intégrée et les pipelines de traitement optimisés permettent une inspection déterministe en temps réel synchronisée avec des chaînes de production à grande vitesse. Connectivité de qualité industrielle : l'architecture bi-Ethernet assure une communication éprouvée avec les automates programmables, les robots et les systèmes d'entreprise.

Conçu pour l'IA de pointe à la périphérie

Le système In-Sight 3900 repose sur la plus récente génération d'architecture d'IA intégrée de Cognex et intègre un processeur d'IA haute performance dédié pour une prise de décision rapide et déterministe directement en périphérie. La plateforme prend en charge :

les outils d'IA périphérique pour un déploiement rapide et une stabilité d'inspection.

pour un déploiement rapide et une stabilité d'inspection. les outils d'IA de pointe pour des applications complexes et à forte variabilité.

pour des applications complexes et à forte variabilité. un fonctionnement sans ordinateur pour simplifier la validation, le déploiement et la gestion du cycle de vie.

« Cognex a repoussé les limites de ce que la vision intégrée de l'IA peut offrir à la périphérie », déclare Shyam Krishnamurthy, vice-président principal de Qualcomm. « Nous sommes fiers d'alimenter cette percée grâce à la technologie Qualcomm, et nous nous réjouissons à la perspective de voir ce que cette collaboration continuera d'offrir aux fabricants qui effectuent des inspections exigeantes à pleine vitesse. »

Partie intégrante d'un écosystème de vision IA du nuage à la périphérique Lorsqu'il est jumelé à Cognex OneVision™, l'In-Sight 3900 fait partie d'un écosystème évolutif de vision IA du nuage à la périphérie. OneVision simplifie l'élaboration de modèles, la collaboration intersite et le déploiement entre les appareils, ce qui permet aux fabricants de former des modèles d'IA de façon centralisée tout en effectuant des inspections locales à la vitesse de production.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex facilite la vision artificielle de pointe, ouvrant la voie à des entreprises de fabrication et de distribution pour qu'elles deviennent plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation. La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision permet de relever des défis critiques en matière de fabrication et de distribution, offrant des performances inégalées aux secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public et des marchandises emballées. Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à l'accent mis depuis longtemps sur l'IA, aidant les usines et les entrepôts à améliorer la qualité et à maximiser l'efficacité sans avoir besoin d'une expertise hautement technique. Notre siège se trouve près de Boston, aux États-Unis, nous sommes présents dans plus de 30 pays et comptons plus de 30 000 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site cognex.com.

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SOURCE Cognex Corporation