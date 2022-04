Cette nouvelle étude, publiée et menée par Canards Illimités Canada (CIC) et l'Université de la Saskatchewan (USask), démontre que les milieux humides de la région des fondrières des Prairies, qui s'étend au sud de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et à certaines régions des États‑Unis, permettent de refroidir l'atmosphère environnante en l'abaissant de un à trois degrés en été et de réduire le nombre de journées chaudes pendant les vagues de chaleur.

Les auteurs de l'étude ont ajouté un module consacré aux milieux humides dans ce modèle de pointe qui reproduisent les interactions entre les surfaces terrestres et le climat. Cette étude nous apprend que les milieux humides refroidissent le climat en modifiant le bilan énergétique de la surface (soit la quantité d'énergie disponible pour évaporer l'eau et hausser la température) et en affectant la basse atmosphère de manière à promouvoir la formation des nuages. Cette étude démontre aussi que l'intégration des milieux humides dans les modèles climatiques améliore les prédictions de la température à la surface de la terre, de l'évapotranspiration (la quantité d'eau transférée depuis la terre jusqu'à l'atmosphère par l'évaporation des sols et la transpiration végétale) et du stockage de l'eau dans les glaciers, la neige, les sols, la nappe phréatique ou des milieux humides.

L'objectif de l'étude consistait à explorer les impacts des milieux humides sur le climat régional et à améliorer leur représentation dans la modélisation climatique. « Nous espérons que les recherches que l'on continuera de mener sur l'attenuation des changements climatique offert par les milieux humides orienteront les décisions dans la planification de l'aménagement du territoire et mettront en lumière l'importance de ces écosystèmes dans l'esprit des décideurs et des législateurs », a déclaré Mark Gloutney, directeur national de la Science auprès de CIC.

Si l'ampleur du refroidissement et de la réduction des journées chaudes pendant une vague de chaleur est remarquable, cette étude lance une mise en garde : ces bienfaits ne sont réalisables que lorsque les milieux humides ne sont pas à sec, a précisé Lauren Bortolotti, chercheuse scientifique de CIC. Les conditions de sécheresse et une mauvaise gestion des eaux pourraient annuler ces bienfaits. »

Ces travaux de recherche font ressortir toute l'importance de la collaboration entre les partenaires conservationnistes et le secteur de l'agriculture. L'effet de refroidissement régional des milieux humides conservés pourrait constituer un rempart très utile contre le stress des récoltes induit par la chaleur.

« L'étape suivante consistera aussi à activer le module des récoltes dans le modèle climatique pour représenter la croissance dynamique des récoltes. Il est important d'étudier les interactions entre les milieux humides et les terres agricoles environnantes, ainsi que leurs avantages sur le domaine agricole quand il s'agit d'humidifier et de refroidir l'environnement, surtout dans les conditions de sécheresse et de chaleur de la fin de l'été », a pour sa part affirmé la Dre Yanping Li, professeure agrégée au Global Institute for Water Security de l'USask.

CIC et son équipe d'éminents scientifiques d'envergure mondiale continuent de se pencher sur les capacités de refroidissement des milieux humides et sur les autres bienfaits apportés par ces écosystèmes dans l'atténuation des changements climatiques. Les résultats des prochains travaux de recherche apporteront les données nécessaires grâce auxquelles les gouvernements, l'industrie, les propriétaires fonciers et d'autres pourront prendre des décisions en connaissance de cause dans la gestion du territoire, dont les solutions climatiques naturelles, en éclairant les travaux de conservation sur le terrain de CIC pour produire les meilleurs résultats qui soient à l'intention des humains et de la faune.

Canards Illimités Canada est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'inspire de la rigueur de la science et collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

