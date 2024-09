MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Dans sa nouvelle étude L'IA, un incontournable pour les entreprises canadiennes, BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada, dévoile une tendance surprenante chez les propriétaires de petites entreprises : 27 % utilisent des outils d'intelligence artificielle (IA) sans le savoir.

L'étude révèle également que les entrepreneur.es qui utilisent l'IA signalent une réduction des coûts d'exploitation (27 %) et de la nécessité d'embaucher davantage (22 %), à un moment où le recrutement et la fidélisation demeurent des défis majeurs pour la croissance.

Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef, BDC, a dévoilé les résultats de l'étude à l'occasion de ALL IN, le plus important événement consacré à l'IA au Canada. Le rapport fournit une analyse complète de l'adoption de l'IA par les entreprises canadiennes et leur offre des conseils pratiques pour qu'elles adoptent ou élargissent leur utilisation de la technologie de l'IA.

Principales conclusions :

Utilisation non intentionnelle de l'IA : Au départ, seulement 39 % des entreprises interrogées croyaient qu'elles utilisaient l'IA. Ce chiffre a grimpé à 66 % lorsqu'on leur a présenté une liste d'outils dotés d'IA. Bon nombre ne semblent pas conscientes des capacités d'IA intégrées dans leurs outils existants.

Un impact important sur les coûts opérationnels et l'embauche : Les PME utilisent l'IA pour automatiser les tâches répétitives, améliorer l'efficacité et mieux gérer les activités. En conséquence, 27 % des propriétaires d'entreprises ont signalé une réduction des coûts d'exploitation, et 22 %, une réduction du besoin d'embaucher du personnel supplémentaire.

Des avantages concrets : Un pourcentage stupéfiant de PME (97 %) utilisant l'IA ont fait état d'avantages tangibles découlant de son utilisation, notamment une efficacité accrue, une réduction des coûts, une augmentation des ventes, une amélioration du service à la clientèle et une meilleure gestion des ventes, de la production ou des stocks.

Les grandes entreprises sont en tête, mais les jeunes entreprises sont plus agiles : Les grandes entreprises (plus de 100 employé.es) ont un taux d'adoption de l'IA plus élevé (86 %) que les petites entreprises (60 %). Cette situation s'explique par leurs ressources plus importantes et leur capacité à réaliser des économies d'échelle. Sans surprise, les entreprises plus jeunes (≤5 ans) sont plus susceptibles d'adopter l'IA (78 %) que les entreprises établies depuis longtemps (≥25 ans), qui ont un taux d'adoption de l'IA de 48 %.

« On sait peu de choses sur l'IA et ses avantages pour les petites entreprises, déclare Pierre Cléroux. En tant que banque de développement, notre rôle est de nous immiscer dans l'esprit des entrepreneur.es pour mieux comprendre leurs besoins et leurs plans de croissance ; nous découvrons ce qu'ils et elles ont besoin de savoir pour les aider à aller de l'avant. Notre étude met en évidence un manque de connaissances important; de nombreux entrepreneur.es ne connaissant pas les outils d'IA qu'ils et elles utilisent déjà. En démontrant les gains les plus rapides pour les plus petites entreprises, notre rapport montre clairement que la mise en œuvre de l'IA est un bon investissement. »

Le rapport de BDC présente de véritables témoignages d'entrepreneur.es pour illustrer, concrètement, comment un investissement dans la technologie de l'IA peut s'avérer payant :

En 2019, Olivier Girard a acheté un groupe d'entreprises qui offraient des services de déneigement commercial et résidentiel, ainsi que quelques activités d'aménagement paysager et d'entretien des terrains. Chez Groupe Jardins Brossard, presque tout se faisait sur papier. « La plupart des transactions se faisaient par chèque et les chauffeurs utilisaient des listes papier pour leurs itinéraires », explique M. Girard, qui a décidé d'acheter une solution prête à l'emploi qui présentait des fonctionnalités telles que le géocodage, la géolocalisation en ligne et le service client automatisé. L'entreprise a équipé chaque chauffeur d'une tablette électronique, ce qui a mis fin aux adresses papier et aux itinéraires semi-coordonnés. « Nous sommes passés d'une entreprise qui utilisait du papier 100 % du temps à une entreprise qui n'en utilisait plus que 5 % », explique M. Girard. La solution a également permis à l'entreprise de réduire la communication interne en silos, d'éliminer certaines tâches en double et d'automatiser les transactions financières avec les clients.



À la fin des années 1990, alors que les entreprises commençaient à comprendre l'intérêt de mettre leurs informations en ligne, Marty Fisher crée son premier site Web. Rapidement, la demande est telle qu'il lance une agence numérique, Sherpa Marketing, qu'il développe en restant attentif au rôle de la technologie dans le marketing et en évoluant avec elle. Cette expertise a conduit à la fusion de Sherpa avec McKim Communications Group (MCG) en 2021. En 2023, l'agence s'est rebaptisée The Show and Tell Agency, avec en tête, deux co-PDG. « Nous sommes souvent parmi les premiers à acquérir de nouvelles compétences numériques, ce qui nous a donné un avantage concurrentiel, explique M. Fisher. Les outils d'IA nous ont permis de faire certaines choses de manière plus efficace et plus rentable. Nous invitons tout le monde à essayer ces outils, mais c'est une démarche volontaire. Celles et ceux qui le font partagent leur expérience avec l'équipe lors d'un déjeuner-causerie. »

Le rapport de BDC montre que les entrepreneur.es attendent encore des preuves concrètes que l'IA aidera leur entreprise avant d'investir. Bien que l'étude identifie des obstacles à l'adoption de l'IA, tels que la méconnaissance des options d'IA, l'incertitude quant aux outils appropriés et les préoccupations relatives à la confidentialité des données, les coûts de mise en œuvre demeurent des enjeux clés. Par conséquent, le rapport fournit des exemples d'applications de l'IA qui se sont avérées efficaces pour contrôler les coûts, augmenter les ventes et compenser les pénuries de main-d'œuvre.

L'étude, qui a été menée en avril 2024 auprès de 1 247 propriétaires d'entreprise au Canada, souligne l'engagement de BDC à stimuler la croissance et la productivité des entrepreneur.es au pays. Les propriétaires d'entreprise qui souhaitent en savoir plus sur l'IA et amorcer leur évolution numérique peuvent consulter la page Technologies numériques de BDC Services-conseils ou se renseigner sur le Programme de la donnée à l'IA récemment lancé à l'intention des moyennes et des grandes entreprises.

À propos de BDC : 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d'investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Les services de BDC ajouteront environ 23,6 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) à l'économie canadienne au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC dans les médias sociaux.

