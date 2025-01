La génération Z et les milléniaux adoptent le golf pour prendre soin d'eux-mêmes et jouer en solo, tout en redéfinissant le sport dans des lieux de divertissement.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Alors que l'année 2024 est arrivée à sa fin, le golf récréatif est resté sur une tendance à la hausse pour les générations plus jeunes. Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD (TSX : LSPD) (« Lightspeed »), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a révélé aujourd'hui de nouvelles données issues d'un sondage auprès des consommateurs, soulignant la façon dont les habitudes de golf évoluent parmi les jeunes golfeurs.

Une nouvelle ère du golf : le soin de soi et la pratique en solo façonnent la prochaine génération de golfeurs, selon un rapport de Lightspeed (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Lightspeed a sondé plus de 700 golfeurs américains et canadiens révélant que si le golf est depuis longtemps un passe-temps traditionnellement connu pour se détendre et tisser des liens sociaux, les joueurs de la génération Z et les milléniaux associent de plus en plus le bien-être personnel à des expériences axées sur la technologie.

« Le golf évolue pour devenir plus qu'un simple sport--il devient un moment de bien-être, de communauté et de connexions pour les jeunes générations », a déclaré JD Saint-Martin, président de Lightspeed. « La façon dont la génération Z et les milléniaux abordent le golf est différente des générations précédentes--ils recherchent des expériences intentionnelles, que ce soit par la pratique en solo ou par la commodité de la technologie. En adoptant ces tendances, les exploitants peuvent générer de nouvelles sources de revenus, favoriser la fidélité à la marque et avoir une chance unique d'inspirer la prochaine génération de joueurs. »

La santé mentale et le soin de soi sont les principales motivations des jeunes golfeurs Les résultats du sondage de Lightspeed montrent que le bien-être personnel est une motivation clé pour les golfeurs, tous groupes d'âge confondus :

51 % des golfeurs de la génération Z classent la santé mentale et le soin de soi comme leur principale raison de jouer, aux côtés de l'activité sociale et du temps passé en plein air.

classent comme leur principale raison de jouer, aux côtés de l'activité sociale et du temps passé en plein air. 53 % des milléniaux citent le temps passé en plein air comme leur principale motivation, suivi de l'activité sociale et la santé mentale ainsi que le soin de soi.

citent comme leur principale motivation, suivi de l'activité sociale et la santé mentale ainsi que le soin de soi. 65 % de la génération X et des boomers accordent la plus grande importance au temps passé en plein air, puis à la forme physique et à l'activité sociale.

Le rôle du golf en tant qu'échappatoire personnelle met en évidence sa capacité unique à combiner le soin de soi et la connexion avec la nature, ce qui résonne fortement avec les jeunes générations qui cherchent à se déconnecter et à s'immerger complètement dans le jeu.

Le golf en solo : une tendance croissante chez la génération Z et les milléniaux

Le golf en solo émerge comme une tendance significative, en particulier parmi la génération Z et les jeunes milléniaux, qui se tournent vers le golf comme activité personnelle et ciblée :

76 % des golfeurs de la génération Z et 84 % des joueurs milléniaux ont exprimé leur intérêt pour les parcours en solo.

ont exprimé leur intérêt pour les parcours en solo. 29 % des joueurs de la génération Z et 21 % des milléniaux recherchent toujours ou principalement des heures de départ en solo ou en tant que simple.

Ce changement démontre que les jeunes générations abordent le golf non seulement comme un sport social, mais aussi comme une activité individuelle et réfléchie pour le bien-être personnel.

Les lieux de divertissement remodèlent le golf pour un public plus jeune

Les lieux de divertissement axés sur la technologie, comme Topgolf et Drive Shack, redéfinissent l'expérience du golf pour les jeunes joueurs :

68 % de la génération Z et 62 % des milléniaux fréquentent régulièrement des lieux de divertissement destiné au golf.

fréquentent régulièrement des lieux de divertissement destiné au golf. Les jeunes joueurs citent l'atmosphère conviviale et sociale et l'environnement décontracté comme principaux attraits.

Ces lieux peuvent créer des expériences de golf accessibles et amusantes qui combinent la technologie, le divertissement et la communauté--attirant les jeunes générations qui sont en train de refaçonner l'avenir du sport.

Une nouvelle ère pour le golf

Le sondage de Lightspeed révèle que si le golf est toujours apprécié pour des raisons liées au bien-être personnel, les jeunes générations sont en train de redéfinir leur façon de pratiquer ce sport. La génération Z et les milléniaux sont à l'origine de tendances telles que le jeu en solo comme retraite personnelle et la montée en puissance des lieux de divertissement axés sur la technologie comme expérience sociale.

Lightspeed propulse les meilleures entreprises au monde dans le secteur du golf, y compris : Founders Group International, Landscapes Golf Management, KemperSports, The Park West Palm, The Sea Pines Resort, Cape Kidnappers et Advance Golf Partners.

Explorez les fonctions novatrices de Lightspeed Golf sur notre site web.

