Une nouvelle ère de vie intelligente : Une nouvelle ère dans le domaine de la domotique : ECOVACS dévoile le DEEBOT X11 doté de la technologie PowerBoost et élargit sa gamme de robots de service au salon IFA 2025

« Motivés par notre mission « La robotique pour tous », nous continuons à lancer des technologies et des produits qui améliorent véritablement la vie des gens », a déclaré David Cheng Qian. « Du DEEBOT à une gamme plus large de scénarios domestiques, chaque innovation est fondée sur des besoins réels des consommateurs. Nous pensons que les maisons intelligentes du futur devront offrir des services proactifs, grâce à une technologie « invisible ». En nous appuyant sur notre solide chaîne d'approvisionnement, nous continuerons à faire progresser les innovations technologiques afin que « ce que seul ECOVACS peut faire » se traduise en une valeur réelle et durable pour nos clients. »

Le DEEBOT X11 : une nouvelle ère pour la technologie PowerBoost

Lors du salon IFA de cette année, ECOVACS a dévoilé le DEEBOT X11, le premier robot aspirateur doté de la technologie PowerBoost, offrant les performances de nettoyage les plus puissantes de l'histoire de l'entreprise.

La technologie PowerBoost redéfinit la recharge intelligente pour les aspirateurs robots. Grâce à une recharge fragmentée et à une planification intelligente de l'alimentation, il peut rétablir 6 % de la puissance de la batterie en seulement trois minutes pendant les pauses de nettoyage de routine. Cela permet un fonctionnement flexible, continu et cohérent, avec une couverture véritablement ininterrompue allant jusqu'à 1 000 m2 en une seule session. Cette avancée révolutionnaire en matière de recharge instantanée remet non seulement en question l'équation traditionnelle de l'industrie selon laquelle « l'autonomie est égale à la capacité de la batterie », mais elle inaugure également une nouvelle ère d'autonomie perpétuelle dans le domaine du nettoyage intelligent de la maison.

La technologie OZMO ROLLER 2.0 améliorée grâce à TruEdge 3.0 renforce encore davantage la précision et la puissance de nettoyage du X11. Son rouleau de vadrouille en nylon haute densité amélioré, combiné à une pression de nettoyage de 3 800 Pa à 200 tr/min, vient à bout sans effort des taches les plus tenaces, laissant les surfaces sans traces, sans résidus d'eau sale ni dommages. La technologie de nettoyage des bords TruEdge 3.0 Extreme offre une couverture complète des bords et des coins avec sa portée étendue de 1,5 cm. Depuis ses débuts sur le X8, la technologie OZMO ROLLER a redéfini le nettoyage en profondeur et est reconnue à l'échelle mondiale avec près de 1,5 million d'unités vendues dans le monde.

Une autre avancée majeure est la première station OmniCyclone d'ECOVACS, qui intègre la technologie PureCyclone 2.0 Auto-Empty directement dans la station OMNI, une première dans l'industrie. Cette « révolution sans sac » élimine le recours aux sacs de poussière jetables, ce qui permet d'économiser jusqu'à 2 millions de sacs de poussière par an[1]. Non seulement la conception réduit les coûts pour les utilisateurs, mais elle rend également le nettoyage quotidien plus efficace et plus durable.

Le DEEBOT X11 lance également AGENT YIKO, un gestionnaire domestique entièrement autonome et la première intégration profonde dans le secteur d'un assistant vocal traditionnel à un grand modèle de langage à réflexion approfondie. Au-delà des commandes vocales de base, l'AGENT YIKO réfléchit et planifie de façon proactive, en effectuant une analyse en plusieurs étapes des données spatiales et des préférences des utilisateurs afin d'offrir un nettoyage véritablement autonome et intelligent.

Expansion des scénarios soutenue par une innovation durable

Parallèlement à ce lancement révolutionnaire, DEEBOT continue de dominer le marché grâce à son envergure et à sa notoriété inégalées. Il occupe la première place en termes de parts de marché sur le marché chinois des aspirateurs robotisés depuis 10 années consécutives. Au-delà de l'innovation technologique, DEEBOT a également rejoint l'écosystème Matter et obtenu la certification « Diamond » de sécurité IoT délivrée par UL Solutions, offrant ainsi une connectivité multiplateforme plus fluide tout en garantissant une protection robuste des données.

Fort de cette base, ECOVACS a récemment annoncé un partenariat stratégique avec BSH pour lancer le premier robot aspirateur et laveur de sol intégré au monde, développé conjointement par BSH et équipé des technologies ECOVACS. En combinant l'expertise des deux entreprises, ce partenariat vise à fournir des solutions innovantes et intelligentes pour le nettoyage des sols et à créer une nouvelle catégorie pionnière dans le secteur de la robotique de service.

Renforçant encore son leadership technologique et son expansion dans de nouvelles catégories de robotique de service, ECOVACS a mis à profit son expertise multi-catégories pour dévoiler son premier robot nettoyeur de piscine, ULTRAMARINE, lors du salon IFA de cette année.

Les robots nettoyeurs de piscine sont devenus incontournables pour l'entretien des piscines des consommateurs. En tant que chef de file mondial dans le domaine de la robotique de service intelligente, ECOVACS a mené une étude approfondie auprès des consommateurs afin d'identifier les opportunités significatives d'améliorer les performances de nettoyage, la facilité d'utilisation et l'intelligence des produits existants pour les utilisateurs.

Équipé de plusieurs brosses rotatives, d'une puissante aspiration et de divers modes de nettoyage, l'ULTRAMARINE intègre les algorithmes les plus avancés d'ECOVACS en matière de positionnement, d'évitement d'obstacles et de navigation. Ce lancement renforce le portefeuille de produits robotiques d'extérieur d'ECOVACS et marque une étape importante dans l'évolution de l'entreprise vers une gamme complète de robots de service, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions intelligentes pour tous les scénarios domestiques.

ECOVACS connaît un succès croissant dans plusieurs catégories à travers le monde. Depuis son lancement, WINBOT, le robot lave-vitres pionnier d'ECOVACS, a non seulement ouvert une toute nouvelle catégorie, mais a également redéfini les attentes des consommateurs en matière de nettoyage de vitres. En 2024, les ventes de WINBOT ont dépassé les 100 millions de dollars, grâce à une forte demande en Chine et en Europe. Lors de l'IFA, ECOVACS présente les modèles WINBOT W2S et W2S OMNI. Tous deux sont équipés de la technologie TruEdge et du système avancé de planification intelligente des trajectoires WIN-SLAM 4.0, qui améliorent considérablement les performances de nettoyage. Et les deux modèles seront officiellement lancés après le salon IFA. Le WINBOT MINI, déjà disponible, est également en exposition. Il combine une conception ultra-fine et des performances de nettoyage puissantes pour un nettoyage des vitres plus flexible et plus efficace.

De plus, la tondeuse robotisée GOAT connaît un succès croissant à l'étranger. En 2024, le chiffre d'affaires et le volume des ventes de GOAT à l'étranger ont bondi de 186,7 % et de 271,7 % par rapport à l'année précédente, respectivement. Présenté au salon IFA, la GOAT A3000 LiDAR, équipée de la plateforme Energetic 32 V avec double disque à lames et double système LiDAR, offre une efficacité de tonte exceptionnelle, une navigation autonome et une fonction intelligente d'évitement d'obstacles.

Fort de son leadership technologique, ECOVACS a également été reconnu pour ses performances et sa sécurité de pointe. Le DEEBOT X11 et le GOAT A3000 LiDAR ont tous deux obtenu la certification TÜV Rheinland EN 18031 RED-DA (Radio Equipment Directive Delegated Act), une norme de la Commission européenne garantissant une sécurité et des performances accrues des équipements sans fil. Cette certification souligne l'engagement d'ECOVACS en faveur d'une cybersécurité robuste et de la protection des données des utilisateurs, offrant aux consommateurs une tranquillité d'esprit pour une expérience de nettoyage intelligent sans souci.

Au-delà de l'innovation en matière de produits, ECOVACS continue de renforcer sa chaîne d'approvisionnement de bout en bout, base de son leadership dans le domaine de la robotique multi-scénarios. En 2024, l'entreprise a investi environ 123 millions de dollars américains dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à l'année précédente. En juillet 2025, l'entreprise a annoncé qu'elle investissait environ 27,8 millions de dollars pour créer une usine locale de fabrication de composants et de châssis de robots, marquant ainsi une étape décisive dans le domaine de l'intelligence incarnée. La gamme de technologies entièrement internes d'ECOVACS, qui comprend des batteries, des moteurs, des systèmes de nettoyage et l'IA, continue d'alimenter les produits de pointe DEEBOT, WINBOT, GOAT, ainsi que son portefeuille multi-scénarios en pleine expansion.

ECOVACS présente le DEEBOT X11, ainsi que les dernières séries DEEBOT, ULTRAMARINE, WINBOT et GOAT, au salon IFA 2025 qui se tient à Berlin du 5 au 9 septembre. Visitez ECOVACS dans le hall 9-114.

[1] Selon les ventes prévues du DEEBOT X11.

À propos d'ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS est à la pointe de la robotique de service depuis 2006, avec le lancement sur le marché d'aspirateurs robotisés, de robots lave-vitres et de robots purificateurs d'air. En 2023, l'entreprise s'est diversifiée dans les tondeuses à gazon robotisées et les robots de nettoyage commerciaux afin de répondre à des besoins d'application variés.

Conformément à sa mission « La robotique pour tous », ECOVACS s'efforce de créer un style de vie élégant et moderne pour les consommateurs du monde entier grâce à des avancées technologiques incessantes et à une expérience utilisateur raffinée pour ses offres robotiques.

Outre la Chine, ECOVACS ROBOTICS a établi des filiales commerciales en Allemagne, aux États-Unis, au Japon et à Singapour, et ses produits sont présents sur près de 180 marchés majeurs à travers le monde, desservant plus de 38 millions de ménages.

De 2015 à 2024, ECOVACS ROBOTICS s'est classé n° 1 pendant 10 années consécutives sur le marché chinois des aspirateurs robots en termes de parts de marché.

