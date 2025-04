Les aspirateurs robots DEEBOT d'ECOVACS ROBOTICS prennent désormais en charge Matter pour un contrôle intelligent transparent de la maison.

SUZHOU, Chine, 8 avril 2025 /CNW/ - ECOVACS ROBOTICS, un chef de file mondial de la robotique de service, a franchi une étape importante dans son intégration aux maisons intelligentes en introduisant ses aspirateurs robots DEEBOT dans l'écosystème Matter. En tant que chef de file du marché chinois des aspirateurs robots depuis dix ans, ECOVACS rend la connectivité, le contrôle et l'automatisation multiplateformes plus fluides que jamais.

Matter, la norme universelle pour les maisons intelligentes développée par la Connectivity Standards Alliance (CSA) élimine les obstacles à la compatibilité en permettant aux appareils de différentes marques de fonctionner ensemble de façon transparente. Grâce à une interopérabilité améliorée, à une sécurité robuste et à une configuration simplifiée, Matter assure une expérience de maison intelligente plus fiable et plus intelligente, qu'elle soit contrôlée localement ou via le nuage.

La gamme mondiale d'ECOVACS, notamment les modèles DEEBOT X2, X2 Combo, T50, T50 Max et X8, bénéficiera de la prise en charge de Matter 1.4, avec des mises à jour fonctionnelles déployées progressivement sur ces modèles. Cette amélioration stratégique assure une intégration harmonieuse à l'écosystème Matter en pleine croissance, simplifiant davantage les expériences de maison connectée.

S'appuyant sur les progrès technologiques d'ECOVACS, la marque a fait sensation au CES 2025 avec le lancement mondial de son révolutionnaire DEEBOT X8 PRO OMNI. Ce robot nettoyant redéfinit l'industrie en introduisant la technologie révolutionnaire d'autonettoyage instantané OZMO ROLLER, le premier système de nettoyage à ultra-haute pression et haute vitesse, avec des capacités d'autonettoyage en temps réel.

L'innovation exceptionnelle du X8 PRO OMNI a été saluée par l'industrie, recevant les plus grands honneurs lors de prestigieux événements technologiques mondiaux : les prix « Best in Show », « Best of CES » et « Editor's Choice » au CES 2025, ainsi que la distinction « Meilleur de l'IFA » et le « Prix d'Or des Solutions de Nettoyage Intérieur » au salon IFA 2024. La famille X8 a atteint des ventes cumulatives de 230 000 unités sur le marché chinois en février 2025.

Fort de 27 ans d'innovation dans la robotique de service, ECOVACS a aidé plus de 28 millions de ménages dans plus de 170 marchés, guidé par sa mission : « La robotique pour tous ». Désormais compatible avec Matter, ECOVACS offre une intégration multiplateforme sans effort, permettant aux utilisateurs de synchroniser leurs robots avec n'importe quelle configuration de maison intelligente compatible avec Matter, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le nettoyage intelligent de la maison.

