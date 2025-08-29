SUZHOU, Chine, 29 août 2025 /CNW/ - Récemment, ECOVACS (603486.SH), un chef de file mondial de la robotique de service, a décrit son rendement environnemental, social et de gouvernance dans son Rapport sur le développement durable 2024.

En tant que pionnier de la robotique de service à domicile et des appareils électroménagers intelligents, ECOVACS offre des produits intelligents, fiables et à haut rendement et considère le développement durable comme un moteur de base de la valeur de la marque. Guidée par sa stratégie de développement durable, PROGRESS, ECOVACS envisage de créer un monde plus responsable, inclusif et durable. Alors qu'elle fait progresser cette stratégie, ECOVACS s'acquitte de sa responsabilité environnementale et sociale tout en renforçant ses marques, ECOVACS ROBOTICS et TINECO, en tant que partenaires de confiance dans la vie quotidienne des consommateurs.

Le rapport sur le développement durable souligne les réalisations d'ECOVACS en matière d'efficacité énergétique et de recyclage, de réduction des émissions de carbone, de sécurité des données et de protection de la vie privée. Il décrit également les objectifs stratégiques futurs de l'entreprise et la façon dont la stratégie PROGRESS oriente ses efforts continus en matière de développement durable.

Qian Dongqi, président d'ECOVACS, a déclaré : « ECOVACS s'engage à fournir aux consommateurs du monde entier des produits écoénergétiques, performants et fiables. Nous accordons la priorité au développement de grande qualité afin de renforcer la compétitivité et la durabilité, et nous continuerons de guider les partenaires de l'industrie et les consommateurs vers des pratiques écologiques et la responsabilité environnementale, contribuant ainsi de façon positive au développement durable mondial. »

Réduire les émissions de carbone et promouvoir les pratiques d'économie circulaire

ECOVACS s'est engagée à atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2060. L'entreprise a également établi des objectifs de développement durable spécifiques pour 2030 :

Réduire l'intensité énergétique de 20 % par rapport à 2020

Réduire l'intensité en eau de 10 % par rapport à 2020

Réduire de 30 % l'utilisation de matériaux d'emballage

Pour atteindre ces objectifs, ECOVACS intègre des pratiques de production écologiques dans l'ensemble de ses activités, réduisant systématiquement la consommation de ressources et le gaspillage grâce à l'optimisation des processus et à la gestion de l'énergie :

En 2024, ECOVACS a utilisé 6 031,35 MWh d'énergie propre, dont 2 530,71 MWh générés sur place par des systèmes d'énergie photovoltaïque dans ses usines de phase IV et de phase V, et 3 500,64 MWh de systèmes photovoltaïques achetés par sa filiale, Taiding New Energy.

De nouvelles installations vertes en construction pour ECOVACS et TINECO augmenteront davantage l'utilisation de l'énergie renouvelable.

L'entreprise soutient activement une économie circulaire grâce à des programmes d'échange qui encouragent la réutilisation et la durabilité :

En 2024, le programme de reprise d'ECOVACS a recueilli 29 000 anciennes parts, soutenues par un investissement de 3,13 millions de dollars américains.

L'entreprise a récupéré 5 434,05 tonnes de matériaux recyclables, y compris de vieux ordinateurs et des pièces, pour une valeur totale de recyclage de 4,07 millions de dollars américains.

De plus, ECOVACS intègre la durabilité à son innovation de produits. Son nouvel aspirateur robotisé, le DEEBOT X11 OmniCyclone, intègre la technologie PureCyclone 2.0 Auto-Empty directement dans la station OMNI, une première dans l'industrie. Cette « révolution sans sac » élimine le recours aux sacs de poussière jetables, ce qui permet d'économiser jusqu'à 2 millions de sacs de poussière par an[1]. Non seulement la conception réduit les coûts pour les utilisateurs, mais elle rend également le nettoyage quotidien plus efficace et plus durable.

Assurer une sécurité solide des données et protéger la vie privée des consommateurs

ECOVACS se conforme strictement aux lois et règlements sur la sécurité de l'information dans toutes les régions opérationnelles. Ces lois et règlements incluent, notamment, la loi chinoise sur la cybersécurité, la loi sur la sécurité des données, la loi sur la protection des renseignements personnels et le règlement général sur la protection des données de l'UE. L'entreprise a mis en œuvre un cadre complet de gestion de la sécurité de l'information. Comptant plusieurs niveaux, ce cadre englobe les structures, les normes et les procédures organisationnelles pour protéger les réseaux et les données personnelles.

En 2024, ECOVACS a reçu de multiples certifications de protection des données de haut niveau :

Audits externes pour la norme ISO 27001 (Système de gestion de la sécurité de l'information) et la norme ISO 27701 (Système de gestion des renseignements personnels) de BSI.

Les certifications de produits comprennent la norme de cybersécurité de l'IdO des consommateurs ETSI EN303 645 de TÜV Rheinland, et la certification de sécurité de l'information TÜV Rheinland 2pfg CH0003 pour les systèmes de l'IdO.

Les modèles d'aspirateurs robots DEEBOT T80, de famille X8 et de famille X9 d'ECOVACS ont reçu la vérification de sécurité loT de niveau « Diamant » de la part d'UL Solutions.

Le rapport sur le développement durable met également en lumière le plaidoyer d'ECOVACS en faveur de l'innovation ouverte grâce à ses collaborations avec des universités, des instituts de recherche et des partenaires technologiques, en utilisant des laboratoires conjoints et des plateformes d'incubation pour accélérer le développement de technologies de pointe. En ce qui concerne la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ECOVACS collabore avec des partenaires en amont et en aval de l'ensemble de la chaîne industrielle pour stimuler l'innovation conjointe, le partage des ressources et des capacités complémentaires dans des domaines comme le développement de technologies clés et les solutions vertes. La chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée de l'entreprise, combinée à une orientation en faveur des technologies émergentes comme l'intelligence incarnée, assure sa compétitivité.

À l'avenir, ECOVACS demeure déterminée à intégrer la durabilité dans tous les aspects de ses activités, de la conception et de la fabrication de produits à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et à l'engagement des consommateurs. En continuant de faire progresser les initiatives vertes, de renforcer la sécurité des données et de favoriser l'innovation, ECOVACS vise à diriger l'industrie de la robotique et à contribuer à un avenir mondial plus responsable, inclusif et durable.

[1] Selon les ventes prévues du DEEBOT X11.

