LAS VEGAS, le 10 janv. 2025 /CNW/ - À l'occasion du CES 2025, ECOVACS ROBOTICS a lancé le DEEBOT X8 PRO OMNI, marquant ses débuts sur le marché mondial et redéfinissant le nettoyage grâce à des fonctionnalités novatrices et inédites dans l'industrie. Cet aspirateur robot est doté de la technologie d'autonettoyage instantané OZMO ROLLER, la toute première technologie de nettoyage d'ECOVACS à combiner une pression et une vitesse très élevées avec un système d'autolavage en temps réel. Il intègre également le nettoyage adaptatif des bords TruEdge 2.0 et la technologie omniapproche AIVI 3D 3.0, assurant des sols impeccables jusqu'aux moindres recoins.

⁠ La technologie révolutionnaire d'autonettoyage instantané OZMO ROLLER élimine à jamais les risques de contamination croisée

Le DEEBOT X8 PRO OMNI d'ECOVACS s'attaque à une préoccupation commune avec les aspirateurs robots : la propagation de la saleté et des germes pendant le nettoyage, en particulier avec les taches tenaces. Son système de nettoyage révolutionnaire élimine les soucis de contamination croisée grâce à un lavage rapide à haute pression ainsi qu'à un autonettoyage automatique instantané de la vadrouille.

Autonettoyage instantané : La technologie d'autonettoyage instantané OZMO ROLLER utilise 16 buses d'eau pour maintenir le rouleau humide avec de l'eau propre. Après chaque passage sur le sol, un grattoir enlève l'eau sale du rouleau et la dépose dans un réservoir d'eaux usées. De l'eau propre est ensuite immédiatement réappliquée sur le rouleau. Tout ce processus se répète 200 fois par minute grâce à la vitesse de rotation élevée du rouleau, ce qui garantit que la vadrouille est toujours propre.

Nettoyage stable et concentré : La structure de rouleau intégrée de ce système empêche les dérapages, assurant une pression et un contact constants avec le sol. Contrairement aux vadrouilles rondes ou à chenilles, le rouleau a moins de contact avec la surface, ce qui entraîne une pression et une friction plus concentrées pour une élimination efficace des taches. Cela, combiné à l'autonettoyage automatique instantané, permet au DEEBOT X8 PRO OMNI de nettoyer efficacement les taches résistantes tout en laissant les sols moins humides pour un séchage plus rapide.

Nettoyage adaptatif des bords TruEdge 2.0 : Vos bords ne sont jamais oubliés

La technologie de nettoyage adaptatif des bords TruEdge a permis de résoudre le problème du nettoyage des bords, une tache que les aspirateurs robots conventionnels peinaient souvent à accomplir, obligeant les utilisateurs terminer le travail eux-mêmes. Avec la version 2.0, dotée d'un rouleau adaptatif, d'une brosse latérale adaptative et d'un capteur de bord TruEdge 3D amélioré, applique le même niveau d'attention au nettoyage des bords aux robots équipés de vadrouilles rondes, permettant au DEEBOT X8 PRO OMNI de traiter les bords avec une efficacité professionnelle.

Le capteur révolutionnaire redéfinit le nettoyage des bords : L'arme secrète est le capteur de bord TruEdge 3D amélioré avec une lumière structurée de haute précision. Ce capteur reconstruit une image 3D des bords, ce qui permet au robot de se rapprocher le plus possible sans s'y cogner. Il s'adapte même aux bords délicats comme les plinthes cachées, les seuils et les espaces sous les meubles. Cela donne aux utilisateurs l'assurance que leur DEEBOT X8 PRO OMNI peut couvrir les bords au maximum en naviguant de façon experte dans des espaces complexes comme les coins ou près des obstacles, en calculant avec précision la trajectoire du rouleau et en ajustant de façon dynamique sa position sans heurter aucun obstacle.

Trajectoire de nettoyage intelligente : La vadrouille à rouleaux à variation continue du robot s'étend et se rétracte intelligemment, ce qui garantit que chaque bord et chaque coin est méticuleusement nettoyé. Contrairement à d'autres robots qui se contentent d'une extension ou rétraction complète (et qui manquent souvent des endroits), le X8 PRO OMNI utilise un prolongateur de vadrouille à variation continue et un algorithme collaboratif pour assurer une couverture de nettoyage maximale et réduire les collisions.

Brosse supplémentaire pour les bords difficiles à atteindre : Une brosse latérale adaptative s'associe au capteur de bord TruEdge 3D pour atteindre les coins cachés et les espaces étroits que les brosses latérales traditionnelles manquent. Cette brosse reste coincée pendant le nettoyage classique des bords, mais s'étend instantanément au besoin, guidée par un algorithme de détection omnidirectionnelle 3D, pour nettoyer parfaitement ces coins étroits.

Technologie omniapproche AIVI 3D 3.0 : Système intelligent d'évitement des obstacles pour un nettoyage sans effort

Le DEEBOT X8 PRO OMNI combine l'IA et des capteurs avancés pour naviguer efficacement dans votre maison. Cette technologie intelligente le rend idéal pour les maisons avec des aménagements complexes ou des environnements dynamiques où les obstacles changent constamment.

Tout voir et tout nettoyer : Propulsé par le modèle de langage visuel (VLM), le X8 PRO OMNI comprend et s'adapte instantanément aux obstacles sur son parcours. Contrairement aux modèles d'IA précédents qui s'appuyaient sur la reconnaissance d'obstacles préprogrammée, le VLM permet au robot d'identifier et de naviguer autour d'objets, même inconnus. En comprenant la forme et les contours des obstacles, le X8 PRO OMNI planifie des itinéraires de nettoyage précis pour un ménage plus en profondeur et plus efficace, en particulier le long des bords. Combiné à la technologie de lumière structurée 3D et au capteur de bord TruEdge 3D, il permet au robot de mesurer avec précision les distances et d'assurer un nettoyage précis le long des murs, des bords profilés et des coins.

ECOVACS et le DEEBOT X8 PRO OMNI remportent des prix

Le DEEBOT X8 PRO OMNI a reçu de nombreux prix prestigieux. Il a reçu le « Prix d'Or des Solutions de Nettoyage Intérieur » lors des IFA Global Product Technology Innovation Awards 2024, consolidant ainsi sa position de pionnier dans l'industrie.

Le nouveau produit a également remporté le prestigieux prix IDG pour l'innovation, en récompense des points forts des fonctionnalités avancées du robot, y compris sa technologie unique de nettoyage, l'évitement intelligent des obstacles et le contrôle vocal alimenté par l'IA. Il a aussi remporté le prix du « Meilleur de l'IFA » décerné par Android Headlines, une plateforme technologique américaine de premier plan d'EVG Media.

ECOVACS ROBOTICS a confirmé son leadership dans l'industrie de la robotique domestique en recevant le prestigieux prix IDG TOP AWARD, le plaçant parmi les 10 premières marques mondiales de maison intelligente 2024-2025 au CES de cette année. De plus, sa tondeuse robotisée novatrice, la GOAT A2500 RTK (connue sous le nom d'A1600 RTK en Europe), a reçu un PRIX SPÉCIAL, soulignant le dévouement d'ECOVACS en faveur de l'excellence et de l'innovation en matière de robotique de service.

