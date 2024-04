GUANGZHOU, Chine, le 24 avril 2024 /CNW/ - GAC a conclu avec un succès retentissant sa Conférence internationale des distributeurs 2024. Sous le thème de la qualité, l'événement a réuni plus de 160 participants de 41 pays et régions, ouvrant la voie à la planification stratégique et à l'innovation collaborative.

GAC GROUP a enregistré une production et des ventes record de plus de 2,5 millions d'unités en 2023, une étape importante pour les marques indépendantes chinoises. Avec une hausse remarquable des exportations sur 12 mois d'environ 130 % et une pénétration stratégique dans 39 pays et régions, GAC International a jeté des bases solides pour les ambitions de croissance futures. La conférence a permis à de hauts dirigeants de l'entreprise de fournir des renseignements approfondis sur la stratégie d'internationalisation de GAC, ainsi que des lignes directrices pour le plan d'affaires 2024 de l'entreprise.

Le président de GAC Group, M. Feng Xingya, a prononcé un discours-programme qui a souligné les réussites remarquables de l'entreprise et la nécessité d'accroître la présence internationale de GAC grâce à des opérations et à des collaborations localisées. « GAC Group reconnaît profondément que la réussite de l'internationalisation repose sur une gestion locale, a déclaré M. Feng. Il a appelé à un effort concerté pour améliorer l'image de la marque, élargir les canaux de vente et développer l'innovation en marketing, afin de renforcer les valeurs de la marque GAC dans le monde entier.

La conférence a également présenté une exploration détaillée des technologies prospectives de GAC et des nouveaux modèles qui entreront sur les marchés mondiaux. M. Wei Haigang, directeur général de GAC International, a exprimé son optimisme pour l'avenir. « Nous travaillerons de concert avec tous nos distributeurs partenaires pour surmonter les défis industriels et macroéconomiques, saisir les occasions de croissance des exportations automobiles chinoises, servir les clients mondiaux avec de meilleurs produits et atteindre une croissance stable et efficace, a déclaré M. Wei.

M. Zhang Fan, vice-président du centre de recherche et développement de GAC, a dévoilé les progrès de pointe de l'entreprise en matière d'électrification, de connectivité, de numérisation et de partage, renforçant ainsi la réputation de GAC en tant que fabricant automobile visionnaire.

La conférence a également servi de plateforme aux partenaires distributeurs pour partager leurs réussites, avec des représentants des Philippines, du Koweït et du Nigeria mettant en lumière leurs réalisations et leurs idées stratégiques. Des distinctions et des prix ont été décernés à des équipes et à des personnes pour leurs contributions exceptionnelles tout au long de l'année précédente. Ces récits servent de points de référence en matière de reconnaissance et d'excellence pour l'ensemble du réseau de GAC, alors que l'entreprise continue d'étendre son empreinte mondiale.

La Conférence internationale des distributeurs 2024 de GAC est le reflet des nombreux partenariats durables forgés dans la poursuite de l'excellence. En mettant constamment l'accent sur la qualité et l'innovation, GAC est prête à améliorer sa position grâce à l'internationalisation stratégique et à de solides partenariats.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2396362/GAC.mp4

SOURCE GAC

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Christy Ye, [email protected]