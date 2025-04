GUANGZHOU, Chine, 18 avril 2025 /CNW/ - La 137e Foire de Canton a officiellement ouvert ses portes le 15 avril. GAC est une société appréciée, qui participe depuis longtemps à la Foire de Canton. L'entreprise est revenue sur la scène mondiale avec trois modèles de départ - le GAC S7, l'HYPTEC HL et l'AION UT - ainsi qu'une présentation de ses innovations de pointe, dont le robot humanoïde GoMate, le superchargeur A480 et le chargeur c.a. de 7 kW. Grâce à la revitalisation des produits, aux percées technologiques continues et à une identité culturelle distinctive, GAC dévoile fièrement sa nouvelle vision de la marque, « Tech GAC », qui ouvre la voie à un modèle de développement écomondialisé et prêt pour l'avenir.

Lors de la Foire de Canton de cette année, GAC présente son identité de marque rehaussée grâce à une puissante synergie d'innovation de produits, à la robotique avancée et à une approche d'écomondialisation tournée vers l'avenir. Le kiosque d'exposition intègre une technologie de pointe à des scénarios inspirés du style de vie, créant une expérience de mobilité intelligente immersive. Cela a attiré des acheteurs d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud et d'autres régions, qui ont participé à des discussions actives et ont exprimé un vif intérêt pour de futures collaborations.

Les trois modèles présentés - GAC S7, AION UT et HYPTEC HL - représentent des véhicules phares des trois principales gammes de produits de GAC : GAC, AION et HYPTEC. Ils incarnent les technologies de pointe et la vision novatrice de GAC, renforçant la valeur de la marque mondiale « One GAC » avec la promesse d'une « qualité supérieure et d'une technologie pionnière ». Entre-temps, la zone interactive de RV a plongé les participants dans l'avenir du transport grâce à un aperçu expérientiel des voitures volantes.

Le kiosque comprend une zone d'expérience de poste de pilotage intelligent « ADiGO Space » et une scène de « fête d'anniversaire des animaux de compagnie » sur le thème du coffre, mettant en valeur la vision de GAC pour un nouvel écosystème de style de vie humain-véhicule. Ces produits créatifs suscitent un vif intérêt chez les visiteurs étrangers. Un acheteur a déclaré : « C'est plus qu'une voiture, elle est associée à un mode de vie dynamique et multidimensionnel qui est vraiment captivant.

En tirant parti de la plateforme de la Foire de Canton, la principale Foire commerciale de Chine, GAC mène un virage stratégique de la « vente de produits » à la « construction d'écosystèmes » dans son cadre « One GAC 2.0 », accélérant ainsi l'expansion mondiale de son écosystème énergétique. Grâce à une localisation approfondie, à l'autonomisation technologique et à l'intégration culturelle, GAC crée des expériences de mobilité de haute qualité pour les consommateurs du monde entier, contribuant ainsi au développement d'un avenir plus durable.

