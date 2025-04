SHANGHAI, 23 avril 2025 /CNW/ - Le 23 avril, le 21e salon Auto Shanghai a officiellement débuté.

Lors du salon automobile de cette année, GAC, dont la sécurité est la base, et qui est soutenu par la puissance de calcul, les données et les algorithmes, a dévoilé le « Panorama de l'IA X-SOUL ». La vision d'un avenir meilleur pour la mobilité humaine est réalisée grâce à quatre scénarios clés - « Le ciel, les gens, la maison et la voiture » - qui façonnent activement une nouvelle « IA+ ». écosystème de mobilité intelligente à scénario complet.

Dans les voitures volantes, GAC est entré dans l'espace « ciel », créant un nouveau cadre pour la mobilité tridimensionnelle. GAC a incubé la marque de voitures volantes GOVY, réalisant l'intégration intersectorielle de la sécurité aérienne « automobile AI+ ».

En robotique, GAC atténue la pression sur les « personnes », faisant des robots un compagnon dans la vie quotidienne. Avec une approche à double entraînement de « matériel de base développé en interne + construction d'un écosystème industriel », GAC a déjà lancé le robot humanoïde intelligent de troisième génération, GoMate.

Dans le domaine de l'intégration véhicule-maison intelligente, GAC élargit le scénario de la « maison », transformant l'expérience de mobilité en un prolongement de la vie familiale. La solution intégrée GoLife « Green Smart Vehicle-Home » de GAC permet une connectivité bidirectionnelle entre le véhicule et les systèmes de maison intelligente.

Dans le domaine des véhicules intelligents, GAC enrichit le concept de « voiture », ce qui en fait une « maison mobile intelligente ». Au quatrième trimestre, GAC vise à lancer le premier véhicule de conduite autonome conditionnelle de niveau L3 du pays et le premier véhicule de conduite hautement autonome de niveau L4 installé en usine et produit en série.

À l'heure actuelle, l'IA est devenue la force de base de la transformation dans l'industrie automobile. Grâce à l'autonomisation de l'IA, GAC présente quatre modèles phares, offrant aux utilisateurs des options de mobilité plus intelligentes et plus sûres.

En collaboration avec Didi Autonomous Driving, GAC a lancé le premier véhicule de conduite hautement autonome de niveau L4 installé en usine au monde et produit en série avec une adaptabilité mondiale.

Grâce à une innovation collaborative approfondie avec Huawei Kunlun et CATL, GAC a mis au point le tout nouveau S9, équipé du dernier Kunlun Intelligent Driving ADS 4 et HarmonyOS cockpit 5.

GAC a également présenté son tout nouveau concept de frein de tir car-EARTH.

De plus, GAC a dévoilé le GAC Pickup 01, un camion concept conçu avec une esthétique technologique pour les utilisateurs du monde entier.

L'année 2025 marque la troisième année d'entrée en vigueur de « Panyu Action » de GAC. GAC accordera la priorité aux besoins des utilisateurs, maintiendra les principes de sécurité d'abord et d'intelligence au cœur, et, guidé par le « X- SOUL AI Panorama », s'engagera pleinement à construire un écosystème de mobilité intelligente à scénario complet, à l'avant-garde de la nouvelle ère de transformation axée sur l'IA!

