MILAN, 9 avril 2025 /CNW/ - Le 8 avril, GAC a participé pour la troisième fois consécutive à la prestigieuse Semaine du design de Milan, un événement phare de l'industrie mondiale du design, où l'art visionnaire a rencontré la culture mondiale et où la technologie de pointe a fusionné avec la mode.

Lors de cet événement, GAC a marqué les débuts européens de l'AION UT et le retour de l'AION V, a dévoilé le quatrième modèle conceptuel de sa série Car Culture, CC4, et a annoncé le thème du GAC Design Award 2025, Beauty of Tomorrow II: AI Works. Des cadres supérieurs, dont Zhang Fan, directeur du design de GAC, Thomas Schemera, directeur général de GAC INTERNATIONAL, et Stéphane Janin, directeur du centre de design avancé de GAC en Europe, ont échangé en exclusivité avec les médias et les invités sur la philosophie du design de GAC, le plan de marché européen et la feuille de route du centre de design avancé de Milan.

Thomas Schemera a souligné : « En renforçant la production par le biais du design, nous souhaitons proposer des produits au design exceptionnel, d'une qualité supérieure et d'une technologie de pointe, afin d'offrir aux consommateurs européens une meilleure expérience de la mobilité. »

GAC a transformé la Via Tortona 16 en un espace d'exposition immersif mêlant design audacieux et technologie de pointe. L'exposition a mis en lumière deux modèles stratégiques mondiaux, l'AION UT et l'AION V, qui présentent des silhouettes fluides, des contours raffinés et des carrosseries fabriquées avec précision.

L'AION UT, né au centre de design avancé de GAC à Milan, associe l'esthétique du design italien aux préférences du marché local. Il est doté des premiers phares au monde en forme de sourcils, d'un écran tactile central de 14,6 pouces, d'un écran d'affichage numérique de 8,88 pouces, d'une assistance à la conduite intelligente L2, de parois latérales très résistantes et d'une structure de carrosserie à épine dorsale enveloppante, tous ces éléments surpassant les normes de sécurité européennes. Sa batterie rechargeable de deuxième génération permet une charge rapide de 30 % à 80 % en seulement 24 minutes et résiste aux chocs.

L'AION V est également de retour en Europe, avec une expérience de conduite qui dépasse les attentes. Équipé de la batterie de deuxième génération et d'un coussin gonflable latéral ultra-long de 2,3 mètres, il constitue une « forteresse mobile » hautement sécurisée pour les passagers.

Lors de la Semaine du design de Milan, GAC INTERNATIONAL a également fait le point sur son plan de marché pour l'Europe, qui s'inspire de la vision « En Europe, pour l'Europe, s'intégrer à l'Europe, servir l'Europe et contribuer à l'Europe ». Les modèles AION UT et AION V seront bientôt lancés en Europe, de même que les modèles des marques AION et Hyptec introduits dans le cadre du partenariat stratégique entre Jameel Motors et GAC, dont l'arrivée sur le marché polonais est prévue pour le troisième trimestre 2025.

