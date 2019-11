Une nouvelle entente pour la gestion de la Marina Centennial de Beaconsfield afin d'offrir aux résidents un meilleur accès au Lac Saint-Louis

BEACONSFIELD, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire et les membres du Conseil sont fiers d'annoncer une entente avec le Club nautique Lord Reading relativement à la gestion de la Marina Centennial de Beaconsfield. Adoptée à la séance du 18 novembre, celle-ci permettra à la Ville d'offrir aux résidents un accès aménagé aux berges du Lac Saint-Louis ainsi que les services d'une marina.

« Nous renouvelons complètement l'espace présentement occupé par le Club nautique Lord Reading en désignant l'emplacement de la future marina sous la dénomination « Marina Centennial de Beaconsfield » et en réduisant l'espace occupé pour laisser d'avantage de superficie au parc », explique le maire Georges Bourelle.

Propriété de la Ville, la marina sera installée aux abords du lac, et les bâtiments actuels seront progressivement remplacés par une capitainerie qui sera dédiée à l'exploitation des quais et équipements afférents, au bénéfice des résidents et autres utilisateurs. En signant une telle entente, la Ville reconnaît l'expertise du Club nautique Lord Reading dans la gestion d'activités de navigation de plaisance de qualité. D'une durée de 15 ans avec deux options de renouvellement de cinq ans chacune, l'entente permet d'envisager des projets à long terme pour cet équipement municipal, et le Club s'engage à assumer plusieurs travaux de développement, d'entretien et d'améliorations, dans le but d'assurer la pérennité des installations.

« Je suis très heureux de cette entente conclue avec le Club nautique Lord Reading, laquelle témoigne de l'importance de travailler dans la collaboration si nous voulons desservir au mieux nos citoyens. Je tiens à saluer l'ouverture du commodore Wagner et de son équipe ainsi que les gestionnaires municipaux impliqués dans ce projet à essence communautaire », conclut le maire Bourelle.

beaconsfield.ca

SOURCE Ville de Beaconsfield

Renseignements: Bureau du Maire, 514 428.4410

Related Links

www.beaconsfield.ca