Une nouvelle entente de collaboration pour propulser le secteur manufacturier - Les MMCQ et MEQ unissent leurs forces au bénéfice de l'industrie manufacturière régionale

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - L'organisation des Manufacturiers Mauricie/Centre-du-Québec (MMCQ) et Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) ont procédé aujourd'hui à la signature d'une entente visant à formaliser et structurer leur collaboration au service des entreprises manufacturières de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Cette entente établit un cadre de coopération concret autour de trois axes prioritaires.

D'abord, les deux organisations s'engagent à partager des informations stratégiques sur les enjeux de l'industrie manufacturière au Québec, les tendances des marchés nationaux et internationaux, ainsi que toute information pertinente favorisant une meilleure prise de décision commune.

Ensuite, MMCQ et MEQ mettront en commun leurs efforts dans le cadre des travaux de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), contribuant ainsi à l'harmonisation des pratiques et au soutien des initiatives de l'industrie manufacturière. Les résultats, les recommandations et les meilleures pratiques issus de ces travaux seront partagés entre les parties afin d'en maximiser l'impact pour l'ensemble du secteur.

Finalement, les deux organisations collaboreront pour identifier et saisir des occasions de participation à des événements sectoriels et publics, assurant ainsi une présence et une visibilité accrues pour les manufacturiers de la région.

« Nous sommes heureux de signer une entente de collaboration entre nos organisations. Nous sommes conscients que nous pourrons bénéficier de nos expertises respectives et qu'ensemble nous aurons une voix plus forte au Québec, mais aussi pour représenter deux régions, la Mauricie et le Centre-du-Québec, qui regroupent plus de 1100 entreprises manufacturières et comptant 42 000 employés du secteur », mentionne Catherine Dufresne, directrice générale des MMCQ.

« Cette entente marque une étape importante pour renforcer notre présence et notre appui auprès des manufacturiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec. À travers cette collaboration, nous souhaitons mettre à contribution notre expertise et nos réseaux afin de soutenir concrètement les entreprises de la région dans leurs enjeux de main-d'œuvre, d'innovation et d'accès aux marchés. En travaillant de concert avec les acteurs du milieu, nous pourrons contribuer à créer un environnement d'affaires encore plus propice à leur croissance et à leur compétitivité », affirme Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

Cette signature s'est faite dans le cadre d'un événement tenu par les Manufacturiers Mauricie/Centre-du-Québec au cours duquel plus de 100 manufacturiers et partenaires s'étaient réunis pour parler des opportunités qu'offre le St-Laurent et sa voie maritime pour exporter vers de nouveaux marchés à partir des ports de Trois-Rivières et de Bécancour.

À PROPOS DES MANUFACTURIERS MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC (source : www.mmcq.ca)

Le MMCQ a pour mission de fédérer, valoriser et propulser les entreprises manufacturières de la Mauricie et du Centre-du-Québec en facilitant le maillage entre manufacturiers, en offrant des activités et des services adaptés à leurs enjeux, et en les représentant au sein de l'écosystème économique régional. Sa vision est d'être reconnu comme la référence incontournable du secteur manufacturier pour ces deux régions. FABRIQUONS LA RÉUSSITE.

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À PROPOS DE MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC (source : www.meq.ca)

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est une association d'affaires dédiée à la croissance du secteur manufacturier québécois. MEQ représente les intérêts de ses plus de 1000 membres et les accompagne dans leurs enjeux liés à la main-d'œuvre, l'innovation, l'exportation et la décarbonation. MEQ fait aussi partie de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, la plus grande association commerciale et industrielle au pays. Grâce à ses 10 réseaux manufacturiers, l'organisation est active sur le terrain et porte la voix du secteur auprès des gouvernements, afin de favoriser un environnement d'affaires plus compétitif, au Québec comme à l'international.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Source : Catherine Dufresne, directrice générale, MMCQ; Julie White, présidente-directrice générale, MEQ; Pour information et gestion des demandes médias : Pour les MMCQ : Steve Renaud, BEAUDOIN relations publiques, 819 840-2829, poste 302, [email protected]; Pour MEQ : Jessica Rousseau, Tact Conseil, 418 396-8288, [email protected]