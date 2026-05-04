Des mesures bienvenues pour soutenir les entreprises affectées par les tarifs sur l'acier et l'aluminium

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille favorablement les mesures annoncées aujourd'hui pour soutenir les entreprises touchées par les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Celles-ci offriront un appui financier nécessaire dans un contexte particulièrement difficile. Les sommes accessibles via la BDC contribueront à soutenir les liquidités, tandis que celles prévues dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) permettront de poursuivre certains investissements. Cela dit, pour que ces mesures aient pleinement l'impact souhaité, elles devront être déployées rapidement et s'accompagner d'ajustements au programme de remise ainsi qu'aux quotas d'importation pour les produits peu ou non disponibles au Canada.

« L'industrie manufacturière est frappée de plein fouet par les tarifs douaniers, particulièrement depuis le 2 avril dernier, alors que le calcul de certains tarifs a été revu. Chaque jour, des entreprises nous interpellent : la pression financière est bien réelle et les options pour y faire face sont limitées. L'annonce d'aujourd'hui constitue un signal positif. Cela dit, d'autres solutions devront être mises de l'avant, mais surtout, une résolution du conflit commercial demeure essentielle. Plus la situation perdure, plus ses impacts s'aggravent. Si nous voulons éviter une vague de fermetures et une fragilisation accrue du secteur manufacturier, des allègements sur les tarifs actuellement en place seront nécessaires », a affirmé Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

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