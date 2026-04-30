Élections québécoises de 2026 - Redonner du poids au manufacturier : MEQ demande une stratégie industrielle structurante

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - À l'approche des élections générales du 5 octobre prochain, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) interpelle directement les partis politiques et lance un appel clair à l'action : il est temps de se doter d'une véritable stratégie industrielle pour revaloriser le secteur manufacturier québécois. Dans le cadre du dépôt de ses priorités électorales 2026, MEQ met de l'avant cette demande comme condition incontournable à la prospérité économique du Québec.

La nécessité de renverser la vapeur

Premier secteur en termes de poids dans le PIB québécois, le manufacturier représente plus de 500 000 emplois, 13 600 entreprises et 86 % de nos exportations. Malgré ce rôle structurant, il a perdu du terrain dans les dernières années et doit désormais composer avec des réalités géopolitiques qui affectent sa compétitivité et accélèrent sa perte de vitesse. Il y a 20 ans, le secteur manufacturier comptait pour près de 20 % du PIB québécois, et aujourd'hui, cette part a chuté à 12,3 %.

Cette tendance n'est pas une fatalité : partout dans le monde, les États font le choix inverse et déploient des efforts importants pour réindustrialiser leur économie. Au-delà des retombées économiques en découlant, il s'agit d'une bonne façon de renforcer la résilience de notre économie face aux bouleversements externes.

Un engagement fort pour l'économie des régions

MEQ demande au prochain gouvernement de se doter d'une stratégie industrielle structurée, avec un objectif clair : porter à 15 % la part du secteur manufacturier dans le PIB.

Pour être crédible, cette stratégie doit s'appuyer sur des gestes concrets :

Stimuler l'investissement et assurer la prévisibilité pour les entreprises ;

Simplifier les démarches administratives et accélérer les projets industriels ;

Garantir un accès prévisible et compétitif à l'énergie ;

Assurer un soutien équitable à l'ensemble des secteurs manufacturiers.

Si certains secteurs stratégiques méritent une attention particulière, il est essentiel de maintenir des conditions d'affaires compétitives pour l'ensemble des entreprises déjà établies au Québec.

La main-d'œuvre, une condition essentielle à la réussite de la stratégie

Une stratégie industrielle ne peut fonctionner sans la main-d'œuvre pour la porter. Avec plus de 12 000 postes vacants dans le secteur et une population vieillissante, les entreprises manufacturières ont besoin d'une réponse du gouvernement à la hauteur du défi :

Adopter une approche économique et prévisible de l'immigration ;

Offrir un soutien accru à la formation et à la requalification des travailleurs ;

Soutenir une opération de revalorisation auprès des jeunes.

Une plus grande écoute nécessaire

Ce constat fait écho aux résultats de notre plus récent sondage : 74 % des entreprises manufacturières estiment que le gouvernement ne comprend pas bien leurs réalités et 88 % ont signifié qu'il peut en faire plus pour les aider. Cette campagne électorale est une occasion de changer cette dynamique, pas seulement par des discours, mais en venant voir les réalités sur le terrain. MEQ invite formellement les chefs de tous les partis politiques à visiter nos usines et à rencontrer nos employeurs.

« Partout dans le monde, les gouvernements font le choix de réindustrialiser leur économie. Le Québec ne peut pas rester en marge. Nous demandons une stratégie industrielle claire, avec une cible de 15 % du PIB et des gestes concrets pour y arriver : investir, lever les obstacles réglementaires et garantir un accès compétitif à l'énergie. C'est une question de compétitivité, mais aussi de richesse durable pour le Québec et de vitalité des régions », a déclaré Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

Le document complet des priorités électorales de MEQ, qui couvre l'ensemble de nos recommandations, est disponible ici.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, [email protected], 438 396-8288