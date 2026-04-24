TERMINAL DE CONTENEURS À QUÉBEC : UNE AVANCÉE POUR RENFORCER LA CHAINE LOGISTIQUE DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille favorablement l'annonce du gouvernement fédéral par le ministre Joël Lightbound, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada et lieutenant du Québec, visant à permettre le développement d'un terminal de conteneurs au Port de Québec par l'entreprise QSL. L'annonce d'aujourd'hui est une première étape cruciale à la réalisation du projet.

Le projet de QSL présente une opportunité concrète d'améliorer la fluidité du transport des marchandises et de renforcer les capacités d'exportation des entreprises manufacturières québécoises. Dans un contexte où la résilience et la performance des chaînes d'approvisionnement sont plus importantes que jamais, l'ajout d'un point d'accès stratégique sur le fleuve Saint-Laurent contribuera à soutenir la compétitivité de nos entreprises sur les marchés internationaux.

« Avec un terminal de conteneurs à Québec, on ajoute une porte d'entrée et de sortie stratégique pour nos marchandises. C'est une occasion concrète d'améliorer le transport des biens et de renforcer la capacité d'exportation de nos entreprises. Dans le contexte actuel, plus de flexibilité et des options logistiques supplémentaires font une réelle différence pour la compétitivité de nos manufacturiers », a déclaré Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. Il représente 12,4 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

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