Si 80 % des Canadiens s'intéressent de plus en plus au microbiote, de nouvelles données montrent qu'une confusion généralisée les empêche de faire des choix alimentaires éclairés.

TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, June 3, 2026 /CNW/ - Alors que l'intérêt à l'échelle mondiale, le marché des probiotiques étant appelé à connaître une forte croissance d'ici 20301, une nouvelle enquête de Danone Canada révèle que de nombreux Canadiens ont du mal à s'y retrouver dans le domaine de plus en plus complexe de la santé intestinale.

Selon cette étude, 80 % des Canadiens s'intéressent davantage aux aliments favorisant la santé du microbiote depuis deux ans, mais il subsiste une importante méconnaissance de ce domaine en raison d'idées reçues très répandues. L'enquête a mis en lumière un décalage évident lorsqu'il s'agit de passer « de la parole aux actes » : les consommateurs désirent prendre soin de leur santé, mais en raison de la confusion qui existe dans le domaine de l'alimentation, ils ont de la difficulté à faire des choix éclairés reposant sur la science.

En tant que fabricant d'Activia, la marque n° 1 d'aliments et de boissons probiotiques recommandés par les médecins de famille, et pionnier du secteur des biotiques qui s'efforce depuis plus de vingt ans de démocratiser le yogourt probiotique, Danone Canada s'engage à corriger cette méconnaissance. En fournissant aux consommateurs des renseignements reposant sur des données probantes, l'entreprise veut aider les Canadiens à mieux s'y retrouver et à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne leur alimentation.

« Les résultats de l'enquête indiquent que les Canadiens désirent prendre soin de leur santé intestinale, mais qu'ils sont submergés par une multitude de renseignements contradictoires sur l'alimentation », a déclaré Janna Boloten, diététiste-nutritionniste et directrice, affaires nutritionnelles et scientifiques chez Danone Canada. « Lorsque près de la moitié de la population pense que toutes les boissons fermentées ou tous les yogourts sont des probiotiques, c'est le signe qu'il faut améliorer les connaissances et aider les Canadiens à faire les meilleurs choix nutritionnels pour leur santé. Notre objectif est de fournir aux consommateurs l'information claire qu'ils recherchent pour être en mesure de faire tous les jours des choix reposant véritablement sur la science, leur permettant ainsi de prendre en main en toute confiance leur bien-être général de manière proactive. »

Démystifier les idées reçues sur le microbiote

Afin d'aider les consommateurs à s'y retrouver avec plus d'assurance dans les rayons des supermarchés, Janna Boloten démystifie trois des idées reçues les plus tenaces soulevées par l'enquête :

Idée reçue n o 1 : l'hypothèse de la fermentation L'idée fausse : Près de la moitié des Canadiens (47 %) croient à tort que si une boisson ou un aliment est « fermenté » (comme le kombucha ou le kéfir), il contient automatiquement des probiotiques. La réalité : Les aliments fermentés sont en effet nutritifs et ont leur place dans une alimentation saine. Mais tous les aliments fermentés ne contiennent pas de probiotiques. Selon la définition scientifique, un probiotique doit contenir certains micro-organismes vivants en quantités suffisantes pour procurer un véritable avantage pour la santé. De nombreux aliments et boissons fermentés couramment disponibles aujourd'hui ne répondent tout simplement pas à cette définition rigoureuse 2 .





Idée reçue n o 2 : l'idée fausse sur les compléments probiotiques L'idée fausse : Près d'un quart des Canadiens (24 %) pensent qu'un complément probiotique est aussi efficace que les probiotiques présents dans les aliments complets. La réalité : Une approche mettant l'accent sur les aliments présente souvent des avantages uniques. Les aliments probiotiques, comme le yogourt, agissent non seulement comme un tampon naturel aidant les cultures vivantes à résister à l'acide gastrique, mais ils fournissent également les nutriments essentiels au quotidien, combinant ainsi une alimentation de base et des probiotiques ciblés en une seule portion pratique 3 .





Idée reçue n o 3 : l'attente d'une « solution miracle »

L'idée fausse : Quatre Canadiens sur dix (40 %) croient que les probiotiques constituent une « solution miracle » pour leur santé digestive. La réalité : Il n'existe pas de solution miracle unique pour la santé digestive. Les probiotiques peuvent constituer un complément précieux dans une routine de bien-être, et ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont intégrés à des habitudes de vie fondamentales et régulières, comme une alimentation variée et riche en fibres, une hydratation adéquate et une activité physique quotidienne 4 . Le plus important est de trouver un probiotique dont les bienfaits que vous recherchez ont été démontrés par des recherches menées sur des personnes comme vous.



L'écart entre la théorie et la pratique : données convaincantes provenant de l'enquête de Danone

L'étude met en évidence l'incidence de cette méconnaissance sur le comportement au quotidien des consommateurs et la gestion de leur santé à long terme au Canada :

Le décalage concernant l'immunité : Alors que trois Canadiens sur quatre (75 %) pensent à juste titre que la santé intestinale exerce une influence sur le système immunitaire, seul un sur quatre (24 %) consomme effectivement des probiotiques à cette fin. Au lieu de cela, la plupart d'entre eux continuent de se fier à des solutions traditionnelles comme la vitamine C (54 %) et la vitamine D (55 %). Non seulement l'intestin absorbe ces nutriments essentiels, mais le microbiote participe activement au fonctionnement du système immunitaire. Soutenir ce lien vital est simple : tout commence par une alimentation équilibrée et un mode de vie sain, renforcés par le soutien ciblé de probiotiques.





Alors que trois Canadiens sur quatre (75 %) pensent à juste titre que la santé intestinale exerce une influence sur le système immunitaire, seul un sur quatre (24 %) consomme effectivement des probiotiques à cette fin. Au lieu de cela, la plupart d'entre eux continuent de se fier à des solutions traditionnelles comme la vitamine C (54 %) et la vitamine D (55 %). Non seulement l'intestin absorbe ces nutriments essentiels, mais le microbiote participe activement au fonctionnement du système immunitaire. Soutenir ce lien vital est simple : tout commence par une alimentation équilibrée et un mode de vie sain, renforcés par le soutien ciblé de probiotiques. Le déficit de connaissances en nutrition : Une nette majorité de Canadiens (58 %) ignorent que le microbiote intestinal se forme dès les premières années de vie. Les parents de tout-petits peuvent donc tirer parti de cette période cruciale pour instaurer de saines habitudes alimentaires qui favoriseront la santé intestinale de leurs enfants tout au long de leur vie.





Une nette majorité de Canadiens (58 %) ignorent que le microbiote intestinal se forme dès les premières années de vie. Les parents de tout-petits peuvent donc tirer parti de cette période cruciale pour instaurer de saines habitudes alimentaires qui favoriseront la santé intestinale de leurs enfants tout au long de leur vie. Le décalage concernant la santé systémique : Bien que les Canadiens associent fortement le microbiote à la santé digestive (80 %), ils connaissent très peu ses répercussions plus importantes à long terme. Près de la moitié de la population ignore le lien qui existe entre l'intestin et le risque de développer un diabète de type 2 (45 % des Canadiens l'ignorent), ainsi que son incidence sur le processus de vieillissement (39 % ne le savent pas).

« Cette étude confirme clairement que les Canadiens ne savent pas vraiment comment prendre soin de leur santé intestinale », a ajouté Mme Boloten. « Nous pouvons utiliser ces renseignements pour préparer des messages simples et efficaces qui corrigeront cette méconnaissance et aideront les Canadiens à mieux comprendre les habitudes quotidiennes qui feront toute la différence pour eux. »

Danone propose également une gamme de produits savoureux qui permettent aux consommateurs de prendre soin au quotidien de leur santé intestinale et de leur microbiote. Il s'agit notamment de produits probiotiques comme le yogourt probiotique Activia, le smoothie probiotique Activia, le yogourt probiotique sans matières grasses Activia à la vanille et le yogourt probiotique Activia sans lactose.

Pour les gens qui désirent adopter une routine régulière, le défi Activia santé digestive consiste simplement à s'engager à consommer deux portions de yogourts Activia par jour pendant 14 jours. Des études montrent que cette pratique, jumelée à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain, peut contribuer à réduire la fréquence des petits troubles digestifs, comme les ballonnements, les gaz, les sensations d'inconfort et les gargouillements.

Pour en savoir plus sur les biotiques, rendez-vous sur activia.ca/fr/.

Pour avoir accès aux ressources destinées aux professionnels de santé, rendez-vous sur https://www.activia.ca/fr/ressources-pour-les-professionnels-de-sante/.

Méthodologie de l'enquête

Ces résultats proviennent d'une enquête menée par Danone du 29 avril au 1er mai 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 503 Canadiens adultes interrogés en ligne, membres du Forum Angus Reid. L'enquête a été réalisée en anglais et en français. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur Danone.ca ou sur LinkedIn.

Sources :

À propos d'Activia Canada

Activia fait partie de Danone Canada, un chef de fil de l'alimentation axé sur la santé. Depuis 1987, Activia est à la pointe de l'innovation en matière de santé intestinale, offrant une gamme diversifiée de produits, tous fièrement préparés au Canada avec du lait 100 % canadien. Activia est élaboré avec des milliards de cultures probiotiques vivantes exclusives et des ingrédients simples comme des fruits frais et des grains entiers pour contribuer à une meilleure santé intestinale. Les produits Activia contiennent des nutriments quotidiens (Activia est une source de calcium, vitamine D et/ou potassium) et plus de 109 UFC de Bifidobacterium lactis par portion, un probiotique qui contribue à la santé de la flore intestinale. Retrouvez Activia en ligne sur Activia.ca et sur Instagram, Pinterest et Facebook.

SOURCE Danone Canada

Contact média : Maria-Gabriela Garcia, [email protected]