Silk Canada® établit une nouvelle référence dans les boissons d'origine végétale avec son innovation inédite sur le marché : Silk 18 g de protéines.

TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Alors que les protéines continuent de dominer les discussions en nutrition, les Canadiennes et les Canadiens cherchent de plus en plus de façons d'en intégrer à leur quotidien, sans faire de compromis sur le goût ou la valeur nutritionnelle. Comme marque cheffe de file des produits d'origine végétale au Canada, Silk® s'engage à démocratiser les boissons végétales et à les rendre accessibles à un plus grand nombre de ménages grâce à sa plus récente innovation : Silk® 18 g de protéines; une première sur le marché, soit une boisson végétale riche en protéines complètes, maintenant offerte chez les principaux détaillants partout au pays.

Silk Canada® (Groupe CNW/Danone Canada)

« Les protéines sont un nutriment essentiel pour la santé à toutes les étapes de la vie et nous savons que les protéines d'origine végétale, dont le soya, peuvent offrir des bienfaits pour la santé à long terme », affirme Janna Boloten, directrice, nutrition et affaires scientifiques chez Danone Canada. « Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer régulièrement des aliments protéinés d'origine végétale et cette boisson végétale enrichie sur le plan nutritionnel représente une nouvelle façon simple et attrayante pour les consommateurs d'y arriver. »

Les protéines demeurent l'un des nutriments les plus recherchés, 71 % des Canadiennes et des Canadiens souhaitant augmenter leur apport dans le cadre d'un mode de vie équilibré1. Toutefois, la catégorie des produits d'origine végétale n'est pas toujours perçue comme une source riche en protéines. Silk® 18 g de protéines contribue à faire évoluer cette perception en proposant un format familier et accessible qui s'intègre facilement aux habitudes quotidiennes de l'ensemble de la population canadienne.

« Silk ouvre la voie à une nouvelle ère des boissons d'origine végétale au Canada, où les consommateurs n'ont plus à faire de compromis entre un goût délicieux et des bienfaits nutritionnels lorsqu'ils intègrent des produits végétaux à leur routine quotidienne. Nous croyons que les boissons végétales s'adressent à tous les Canadiens. Silk 18 g de protéines a été conçu pour éliminer les préjugés et faciliter leur adoption, que ce soit dans le café, sur les céréales ou consommée seul. »

Conçu comme une option à haute densité nutritionnelle, Silk® 18 g de protéines combine des protéines végétales complètes à des bienfaits nutritionnels additionnels :

18 g de protéines par portion de 250 mL;

Source de fibres;

10 nutriments essentiels contribuant à la santé globale, notamment : La santé des os (p. ex. calcium, vitamine D) Le métabolisme énergétique (p. ex. vitamines du groupe B) 50 % moins de sucre*



Offert en saveurs nature et chocolat, Silk® 18 g de protéines propose une texture lisse et facile à boire qui se distingue des boissons protéinées traditionnelles, ce qui en fait un choix simple à intégrer régulièrement au quotidien.

Silk® 18 g de protéines est offert dans un format réfrigéré de 1,42 L chez les principaux détaillants alimentaires partout au Canada.

1 Nourish Food Marketing. 2025 Trend Report (via Danone Canada newsroom).

*Comparativement au lait de vache 2 % M.G. (saveur nature) ou au lait de vache au chocolat 1 % M.G. (saveur chocolat)

À propos de Silk® Canada

Silk® est à la tête du mouvement végétal depuis 1977. En tant que pionnier des produits à base de plantes et faisant partie de Danone, une entreprise certifiée B CorpMD, Silk® croit au pouvoir des plantes pour maintenir une bonne santé, afin que les gens puissent se sentir bien et faire le bien, créant ainsi de meilleures possibilités de produits végétaux pour tous. Nous savons à quel point les plantes peuvent être bénéfiques, et c'est pourquoi nous continuons à créer de meilleures options alimentaires que tout le monde peut apprécier. Aujourd'hui, nous offrons une vaste gamme d'options végétales savoureuses, y compris des boissons à base d'amandes, Silk® Nextmilk, avoine, soya, noix de cajou et noix de coco, des crèmes à café sans produits laitiers, des yogourts sans produits laitiers et des fromages sans produits laitiers. Retrouvez Silk® en ligne sur SilkCanada.ca et sur Instagram, TikTok, et Facebook.

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur www.danone.ca ou sur LinkedIn.

SOURCE Danone Canada

Contact médias : Jeene Sulaivany, [email protected]