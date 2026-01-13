Une nouvelle école en partenariat universitaire ouvrira ses portes à Brossard -Une collaboration entre le CSS Marie-Victorin et l'UQAM

LONGUEUIL, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) et la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) annoncent avec enthousiasme l'ouverture, à la rentrée 2026, d'une école primaire en partenariat universitaire à Brossard. Ce projet d'envergure vise à renforcer les liens entre la recherche universitaire et la formation initiale et continue en enseignement, tout en contribuant à l'attractivité de la profession dans un contexte de pénurie.

Un projet axé sur l'innovation et la collaboration

La nouvelle école primaire se distinguera par une communauté d'apprentissage unique. Elle favorisera un maillage dynamique entre les pratiques du terrain et les connaissances issues des sciences de l'éducation. En établissant un lien privilégié entre le personnel enseignant, professionnel et de soutien de l'école, et celui de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, elle permettra d'offrir des formations adaptées aux besoins exprimés par le milieu, tant pour les étudiants en enseignement que pour les membres du personnel en fonction.

Sur le plan de la recherche, les membres du personnel auront l'occasion de collaborer à des projets nourris par leur propre pratique, accompagnés par des chercheuses et chercheurs de l'UQAM. Cette démarche favorisera l'émergence de pratiques pédagogiques innovantes au service de la réussite des élèves.

Située à proximité de deux écoles primaires, la nouvelle école comprendra 24 classes de niveau primaire, 8 classes de maternelle ainsi que des classes spécialisées. Elle deviendra un véritable lieu de collaboration et d'apprentissage où les savoirs pratiques et théoriques seront coconstruits au cœur du quotidien professionnel.

Une vision partagée

« Cette future école incarne notre volonté commune avec nos partenaires de l'UQAM de rapprocher le monde de la recherche et celui de la pratique, dans une perspective de formation continue et de développement professionnel. En misant sur la collaboration, l'innovation et l'ancrage dans le milieu, on souhaite offrir aux élèves, aux membres du personnel et à celui en devenir un cadre d'apprentissage inspirant et porteur d'avenir », souligne Gaëlle Absolonne, directrice générale du CSS Marie-Victorin.

L'expertise de l'UQAM en matière de formation en éducation et de recherche partenariale constitue un levier essentiel pour faire de ce projet un vecteur d'avancement pédagogique, d'amélioration continue des programmes de formation à l'enseignement et de rapprochement durable avec le réseau scolaire. La création de cette école fait d'ailleurs l'objet d'une recherche menée par la professeure du Département d'éducation et formation spécialisées de l'UQAM, Mélissa Goulet, qui vise à documenter et analyser le processus afin d'identifier les obstacles et les facteurs facilitateurs.

« Ce projet audacieux constitue une occasion de repenser la formation en enseignement et de créer des ponts durables avec le milieu scolaire. Nous sommes plus qu'enthousiastes d'arrimer nos expertises avec celles du CSS Marie-Victorin et ainsi répondre aux besoins des actrices et acteurs du terrain », ajoute Annie Dubeau, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM.

À propos du CSS Marie-Victorin

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) offre des services éducatifs à la population des villes de Brossard, de Saint-Lambert et de Longueuil (arrondissements de Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil). Il scolarise annuellement environ 48 000 élèves, ce qui le positionne parmi les plus grands centres de services scolaires au Québec. Par ailleurs, le CSS Marie-Victorin est l'un des plus importants employeurs de la Rive-Sud avec plus de 5 800 employés réguliers qui contribuent à sa mission éducative. Il administre un budget de près de 775 millions de dollars.

À propos de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM

La Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM est la plus importante faculté d'éducation francophone en Amérique. Elle accueille chaque année de futurs professionnels et professionnelles en éducation, en enseignement, en formation, en orthopédagogie et en counseling, et des spécialistes inscrits dans 40 programmes. En collaboration avec les milieux de pratique, elle contribue à offrir une formation réputée qui allie innovation, polyvalence et engagement citoyen.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Information : Evelyne Dubourg, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, [email protected], 514 987-3000, poste 20157; Geneviève Cormier, Relations médias et affaires publiques, CSS Marie-Victorin, [email protected], 514 941-5640