L'UQAM accueillera le 94e Congrès de l'Acfas en 2027

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Du 10 au 14 mai 2027, l' Université du Québec à Montréal (UQAM) aura le plaisir d'accueillir le 94e Congrès de Acfas. L'annonce a été faite par la chancelière de l'Université, Pauline Marois, à l'occasion du 81e gala annuel de l'Acfas, s'étant tenu le 20 novembre en présence de 350 personnes.

« Le congrès annuel de l'Acfas se déploie, depuis 1933, dans une université qui choisit d'accueillir ce qui est aujourd'hui le plus grand rassemblement scientifique multidisciplinaire de la francophonie, rappelle le président de l'Acfas, Martin Maltais. Je remercie l'UQAM, son équipe et son recteur, Stéphane Pallage, amis de longue date de l'Acfas, d'être les hôtes de la 94e édition de notre congrès. Nul doute que l'UQAM fera honneur à nos missions partagées et à l'objectif de son Plan stratégique 2024-2029 de soutenir la vitalité de la langue française par la formation, la recherche et la création en français. »

L'UQAM en sera à la tenue de son 6e congrès de l'Acfas depuis sa création en 1969. Représentant le plus important rassemblement scientifique francophone interdisciplinaire au monde, le congrès de l'Acfas est un événement incontournable pour les actrices et acteurs du milieu de la recherche, les chercheuses et chercheurs établis ainsi que pour la relève étudiante. Cette mobilisation scientifique en français contribue directement à la mise en œuvre de la vision stratégique de l'UQAM : propulser la recherche, la création et l'innovation; enrichir l'expérience étudiante; soutenir la vitalité de la langue française; et participer activement à la relance du Quartier latin.

« Accueillir le Congrès de l'Acfas en mai 2027 représentera un moment fort pour l'UQAM, profondément engagée dans la promotion et la démocratisation du savoir en français, a déclaré la chancelière de l'Université, Pauline Marois. Je me réjouis à l'idée de rencontrer des milliers de chercheuses et chercheurs de toute la Francophonie, rassemblés à l'UQAM, dans un Quartier latin en pleine revitalisation, pour découvrir, diffuser et célébrer la recherche, la science et l'innovation dans toute leur diversité. »

Réunis sur le campus de l'UQAM, les participantes et participants au 94e Congrès de l'Acfas pourront profiter de l'effervescence du centre-ville de Montréal. Avec ses espaces ouverts et collaboratifs, et ses infrastructures urbaines à proximité de nombreux lieux culturels et scientifiques, l'Université incarnera la démarche du quartier apprenant pour les milliers de congressistes qui prendront part aux centaines d'activités - colloques, communications, activités spéciales, foire d'exposantes et exposants- présentées lors de cet événement d'envergure.

Soulignons que la 93e édition du congrès se tiendra du 11 au 15 mai 2026 à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

À propos de l'Acfas

Fondée en 1923, l'Acfas est l'association de référence pour assurer la pérennité, l'avancement et la vitalité des sciences et de la recherche en français. Tournée vers l'avenir, et forte de ses six sections régionales à travers le Canada, elle est la seule organisation qui représente la pluralité des disciplines de recherche et qui fait rayonner des savoirs scientifiques de qualité, valides, accessibles et moteurs de solutions face aux grands défis de société.

À propos de l'UQAM

Dynamique et innovatrice, l'UQAM offre plus de 375 programmes aux trois cycles d'études à quelque 35 000 étudiantes et étudiants. Elle s'inscrit dans une large gamme de disciplines, de champs d'études et de recherche : arts, communication, science politique et droit, sciences, sciences de la gestion, sciences de l'éducation, sciences de la santé et sciences humaines. À l'avant-garde des problématiques, l'Université se distingue par une recherche multidisciplinaire, solidement ancrée dans son milieu et les collectivités.

